Rosa Dávila toma el relevo de Carlos Alonso como candidata al Cabildo

La Ejecutiva Insular y el Consejo Político Insular (CPI) de Coalición Canaria de Tenerife eligieron, de manera oficial, a Rosa Dávila como candidata de CC al Cabildo. Con esta decisión, tomada por unanimidad, es la primera vez que una mujer encabeza la lista electoral insular nacionalista.

El Consejo Político aclamó la candidatura de Dávila en una reunión extraordinaria que estuvo presidida por el secretario general insular, Francisco Linares, además de contar con la presencia del secretario general nacional y candidato a la Presidencia del Gobierno canario, Fernando Clavijo.

El acuerdo viene a rubricar los diferentes apoyos que Dávila recabó durante las últimas semanas –el más reciente, el de los Jóvenes Nacionalistas de Tenerife– durante las reuniones comarcales con cargos y afiliados de todos los municipios de la Isla. Dávila aseguró que llega «con mucha fuerza y determinación para defender a los tinerfeños. Tenemos un gran equipo y un proyecto para devolver la ilusión y el orgullo a esta tierra».

Red sanitaria integral.

Avanza Dávila que luchará, también, por una red sanitaria integral y de calidad para Tenerife, recuperar programas pensados para las personas, resolver el problema de la movilidad, poner en marcha acciones destinadas a que los jóvenes tengan un futuro e impulsar la «importante actividad» de las pymes y los autónomos.

Dávila mostró su «enorme felicidad» por todos los apoyos y muestras de cariño recibidas a lo largo de estas semanas hasta la votación final de ayer. Valora: «Este paso supone una gran responsabilidad y compromiso con mi partido y con Tenerife, con mi tierra. Vengo fuerte, con mucha determinación y muchas ganas».

Sanidad y mayores.

Dávila afirma que hará una apuesta clara y firme en puntos clave, como la mejora del sistema sanitario en la Isla o de la situación de los mayores, que necesitan centros sociosanitarios y recuperar programas pensados para las personas, como Ansina. En este sentido, la ya candidata de CC al Cabildo de Tenerife hace hincapié en «darles un futuro a los jóvenes y que tengan oportunidades en esta tierra. Que puedan vivir en el Norte y el Sur sin tener que irse a otros lugares».

«Coalición Canaria está más fuerte que nunca y vamos a recuperar el orgullo y dignidad para esta tierra», señala Dávila. Insiste en apostar por resolver la movilidad con proyectos que «estaban listos y el PSOE ha paralizado, como el de los carriles carril bus-vao para el Norte y el proyecto del Tren del Sur», así como una apuesta «firme y decidida» por el transporte público para desatascar la Isla.

Falta de liderazgo.

Para la candidata nacionalista, «tenemos un Cabildo que no gestiona y un presidente insular que se pliega a los intereses del PSOE y no defiende a los tinerfeños y tinerfeñas, lo que ha provocado que Tenerife no tenga el poder de años anteriores». Asegura que «vamos a recuperar la Isla y el Cabildo para la gente, para las personas, porque Tenerife es lo primero». Dávila llama a la movilización del nacionalismo para que «la Isla recupere el liderazgo perdido en estos años de gobierno del PSOE».

Dávila aboga por «volver a la senda del diálogo y de amplios consensos con la ciudadanía de Tenerife y establecer acuerdos». Concluye: «Cuando te juegas el futuro de la Isla tienes que tener coraje y determinación, cosa que no ha tenido este presidente del PSOE del Cabildo”.

Apoyos firmes.

El secretario general insular, Francisco Linares, destaca que Rosa Dávila «es una mujer que nos ilusiona, con una gran experiencia y con gran capacidad de gestión y que conoce cada rincón de la Isla». «Ha demostrado ser una persona comprometida, con gran capacidad de trabajo. Tenemos a la mejor candidata para volver a situar a Tenerife en el mapa y estoy seguro de que será la futura presidenta del Cabildo», asevera Linares. Además, el secretario general insular destaca que «juntos somos más fuertes, por eso, tenemos un gran equipo».

El secretario general nacional, Fernando Clavijo, resalta que Rosa Dávila es «una mujer que siente Tenerife y Coalición Canaria por los cuatro costados. Una mujer que nos ilusiona, con experiencia y capacidad de gestión, y representa el mejor proyecto para el presente y futuro de Tenerife».