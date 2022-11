CC critica la paralización de las mejoras en el transporte público

El secretario general nacional de CC y candidato a la presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, demandó ayer en Puerto de la Cruz al Gobierno canario y al Cabildo insular que actúen para que el Norte recupere el liderazgo económico y resuelva problemas históricos como las colas de la TF-5. Clavijo lamentó que el problema de la movilidad en la isla siga sin resolverse «porque todos los proyectos que pretendían potenciar un transporte público más eficiente, para competir con el vehículos privado, los han paralizado y se ha perdido un tiempo precioso». La diputada y candidata de CC a la Presidencia del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, afirma que «a los ciudadanos no se les puede decir que esperen hasta 2028. Han paralizado el Cabildo con su nefasta gestión también del transporte, lo que ha colapsado aún más el tráfico. Es un comienzo de campaña bastante derrotista. ¿Cómo van a decir que no hay alternativas hasta 2028? Habrá que trabajar y centrarse en el transporte público».

El expresidente insular Carlos Alonso (CC) entiende que las declaraciones de Arriaga son «el reconocimiento del fracaso de su gestión en estos tres años y medio, en los que no se ha avanzado nada para resolver los atascos en la TF-5. Pararon la redacción del proyecto del carril Bus VAO, que lleva más de tres años de retraso, y esto no me extraña porque ya el PSOE se había mostrado en contra. Tampoco han licitado el tercer carril y la mejora de enlaces entre Guamasa y Los Rodeos por la oposición del Gobierno canario. La variante de la TF-5 por detrás del aeropuerto tiene muchísimos problemas técnicos, y así lo dicen el colegio de ingenieros y los servicios técnicos del Cabildo en un informe del área de Carreteras que hemos pedido desde julio y aún estamos esperando». Lamenta que «tampoco se hayan continuado con los aparcamientos disuasorios en los márgenes de la TF-5», y sentencia que «se demuestra que estos que venían a resolver el problema de las colas en poco tiempo, le echan las culpas a los demás y ponen la solución a muy largo plazo. Algo inadmisible. Por eso pido la dimisión del responsable insular de Carreteras, el señor Arriaga, y el presidente del Cabildo, Pedro Martín, que en este asunto sólo ha cosechado retrasos y fracasos». Para Alonso, es criticable que en este mandato «también se hayan abandonado los procesos de descentralización sanitaria o la reorganización de horarios del tráfico de mercancías o de la Universidad de La Laguna».