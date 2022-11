Los alcaldes del Norte exigen acciones urgentes contra las colas

Después de más de 30 años soportando los atascos de la autopista del Norte (TF-5), la paciencia se ha agotado entre los más de 226.000 habitantes de los 15 municipios norteños y también entre la mayoría de sus representantes políticos. EL DÍA conversó ayer con alcaldes norteños de PP, CC, NC, AISU, SSP y PSOE y coinciden tanto en el hartazgo, tras décadas de espera, como en la exigencia de medidas urgentes que, más allá de las grandes obras, contribuyan a mitigar un problema que afecta a la calidad de vida, la salud y la economía de miles de tinerfeños.

El vicepresidente y consejero de Carreteras y Movilidad del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga (Cs), reconoció este jueves que las dos grandes actuaciones que más efecto podrían tener para reducir los atascos en la TF-5, la circunvalación de La Laguna y el tercer carril (Bus VAO) entre La Orotava y Los Rodeos, no estarán disponibles «al menos hasta 2028». Una espera que los representantes municipales consideran mayoritariamente inaceptable, por lo que demandan medidas complementarias para mitigar el problema de movilidad que sufre esta parte de la isla desde principios de los años 90 del siglo XX. El fomento decidido del transporte público, la reducción de traslados al área metropolitana, la descentralización o el cambio de horarios en algunas administraciones y entidades son algunas de las propuestas que vuelven a estar sobre la mesa.

El alcalde de Buenavista del Norte, Antonio González (SSP), gobierna en el municipio más alejado del área metropolitana y recuerda que los vecinos de la Isla Baja sufren una auténtica carrera de obstáculos para poder acceder a servicios tan fundamentales como los hospitales de referencia, la universidad o el aeropuerto. «Las personas que viven más lejos de la capital sufren las colas de la TF-5 pero también una acumulación de problemas a lo largo de todo el trayecto, con las dificultades del tramo entre Los Realejos e Icod, y en la TF-42, entre Icod y Buenavista. Cuántos más kilómetros se recorren, peor es la situación», lamenta. «Ellos trabajan en la línea de hacer grandes obras para aliviar a través de vías, pero nosotros hemos trasladado que aunque, obviamente esperaremos por las vías, también debería trabajarse en otro modelo de movilidad porque es insostenible esperar a 2028 con el parque móvil creciendo y sin ninguna otra solución centrada en el transporte colectivo», apunta.

El alcalde de Garachico, José Heriberto González (CC), insiste en que «desde la Isla Baja sufrimos todos los problemas de la TF-5 más todo lo que suceda desde Los Realejos hacia aquí. Dicen que el nuevo tramo del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide va a desahogar más la TF-5, pero también va a aumentar el número de vehículos en dirección a Icod para enlazar con el Sur y, al revés. Me preocupa lo que va a ocurrir en la rotonda de Buen Paso (Icod) y en el tramo hasta Los Realejos, que deberían ir juntos en el tiempo con ese tramo del anillo porque, si ya está colapsada esa rotonda y el tramo hasta San Vicente los domingos por la tarde, no me quiero imaginar lo que sucederá luego».

El mandatario garachiquense tampoco cree que se deba esperar de brazos cruzados hasta 2028: «Mientras se deben tomar otras medidas que no tienen que ver con las vías, como la descentralización sanitaria hacia un Hospital del Norte que esté por fin dotado como se debe». Lo que tiene claro es que «aguantar 6 ó 7 años más de colas sin que se pongan en marcha más acciones no sería aceptable».

2028 Enrique Arriaga (Cs) reconoció este jueves que los tinerfeños sufrirán las colas "al menos hasta el año 2028"

226.000 En los 15 municipios del Norte viven 226.000 personas

Francis González (CC), alcalde de Icod de los Vinos, valora que Arriaga «por fin sea sincero al reconocer que no era verdad cuando decían que sabían cómo resolver el problema del tráfico y que lo iban a arreglar en este mandato». Y considera que después de asumirlo, «el paso siguiente debería ser presentar la dimisión». Para González, «si la autopista del Norte está colapsada, el Cabildo de Tenerife está sin rumbo».

A juicio del alcalde de Icod, «el túnel de Erjos será una realidad gracias a la pelea histórica de Coalición Canaria. Sin embargo, me preocupa enormemente que no hayan sido capaces de poner una solución encima de la mesa para cerrar el anillo entre Icod y Los Realejos, conciliando la seguridad vial y el respeto absoluto al medioambiente».

El alcalde de San Juan de la Rambla, Ezequiel Domínguez (PSOE), añade que «la movilidad insular y, más concretamente, la relativa al Norte, necesita de un análisis y de unas medidas multisectoriales que tengan en cuenta la construcción de nuevas vías, pero también la articulación efectiva del transporte público y el desarrollo económico sostenible del Norte». El político socialista apuesta por «un trazado del anillo insular entre Icod y Los Realejos que respete nuestro paisaje y medio ambiente, teniendo en cuenta la orografía local». E insiste en reclamar «una entrada y salida definitivas tanto para vehículos como peatones para el barrio de La Rambla».

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), subraya que «no hay nada positivo que comentar respecto a la gestión del área de Carreteras del Cabildo de Tenerife en este mandato, donde no se ha solucionado nada y hemos sido víctimas de una campaña contra este municipio, primero con el muro de la carretera de La Montaña y ahora con el cierre de la salida de El Patronato. Ni Arriaga ni el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), han sido capaces de resolver los problemas de la TF-5, pese a que en campaña electoral prometieron que sería su prioridad».

Francisco Linares, alcalde de La Orotava y secretario general de CC en Tenerife, lamenta que «el Cabildo en este mandato no haya logrado mitigar el problema de las colas en la TF-5. El grupo socialista abanderó una lucha demagógica contra el anterior equipo de gobierno que lideraba Carlos Alonso, y prometió todo tipo de soluciones. Ahora dan argumentos demagógicos para justificar por qué no han hecho nada de nada. Sigo defendiendo que se debe actuar de alguna manera ya para evitar que cada día se sufran estas desesperantes colas».

«No es normal ni saludable que miles de personas pierdan diariamente dos horas sentados en sus vehículos para desplazarse a la capital, ya sea para trabajar o para realizar trámites. Es un desplazamiento que se podría hacer perfectamente en 25 minutos. Los políticos e instituciones, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos la obligación moral y ética de actuar y de hacer algo o, por lo menos, intentarlo», recalca Linares. Para el alcalde villero «es necesaria una fuerte inversión y poner en marcha acciones a corto y medio plazo para evitar esta situación», y entiende que una de las soluciones más viables es «la creación de un tercer carril para el uso el transporte público entre La Laguna y La Orotava». Además, ve importante que «se consulte a los alcaldes para tratar temas de movilidad y el problema de las colas en la TF-5. En un tema tan sangrante, que sufren diariamente miles de tinerfeños, tenemos que tener mayor sensibilidad a la hora de abordarlo y buscar soluciones prácticas. Y tenemos que saber dejar de lado los colores políticos para defender, como merecen, a los vecinos del Norte».

El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta (AISU), se muestra escéptico con las medidas y plazos que se plantean: «Estamos en el mismo punto que hace cuatro años, no se ha avanzado nada en este asunto. Me parece que las grandes obras y el tercer carril que se proyectan son insuficientes y mucho más lo serán de aquí a 2028. De nada sirve más asfalto si no fomentamos un transporte público de calidad. Hay que aumentar la frecuencia e incorporar nuevas paradas». Para Acosta, «también las empresas deberían apostar más por el teletrabajo o la flexibilidad de horarios de entrada y salida. Al ritmo de crecimiento de la población necesitaremos mucho más que carreteras. Es preciso un cambio de mentalidad y una apuesta por una movilidad sostenible, que no llene de piche nuestro territorio».

Mariano Pérez (CC), alcalde de El Sauzal, critica que «lo de esperar hasta 2028 no lo dijeran hace tres años, cuando se subieron al puente de La Matanza para prometer soluciones. Ahora tendrían que subirse al puente de La Orotava porque allí llegan las colas. La culpa era toda de Carlos Alonso y estamos como estamos. Está claro que hay que hacer un tercer carril y promover el transporte público frente al vehículo privado. Hay que tomar decisiones y apostar de una vez por el transporte público, con tercer carril (Bus VAO) o el tren del Norte. Lo demás es seguir esperando. Antes era 2024, ahora es 2028 y luego será 2032. No podemos seguir con planes y proyectos ni echándonos culpas unos a otros sin hacer nada».

José Daniel Díaz (NC), alcalde de Tacoronte, es contundente al afirmar que «esto es inaceptable. Esta semana no sólo se colapsó la TF-5, también se colapsaron todas las vías interiores de Tacoronte que tienen relación con la autopista. La solución de la circunvalación va a seguir dejando la cola de Los Naranjeros para detrás y siguen sin priorizar la vía que lleva colapsada varias décadas. Siguen haciendo inversiones en la autopista del Sur, que se proyectan y licitan a gran velocidad, mientras aquí no hay ni proyecto del tercer carril. Esto es indecente y trata a los vecinos del Norte como ciudadanos de segunda. Nos han dicho que esperemos muchas veces y creo que lo hemos hecho demasiado tiempo. La paciencia se nos ha terminado y ahora sólo escuchamos cantos de sirena preelectorales».