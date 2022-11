Martín amenaza con romper con la constructora de la pasarela de Anchieta

«Rescindiremos el contrato con la empresa de la pasarela de Padre Anchieta salvo que en los próximos días nos envíe un ofrecimiento que nos haga cambiar de opinión». El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, mostró ayer su enfado con la compañía elegida para ejecutar un proyecto, el de la pasarela peatonal de la rotonda de Anchieta, en La Laguna, que es vital para descongestionar el tráfico en la autopista del Norte.

Martín mostró su disconformidad con el retraso de los trabajos y advirtió a la empresa adjudicataria, Obras Huarte Lain, que si no resuelve los problemas se abrirá un expediente para romper el acuerdo. El mandatario socialista no descarta incluso inhabilitarla para que no se pueda presentar a más concursos públicos. «La hemos llamado a capítulo», dejó claro ayer Martín en declaraciones a la cadena SER en Tenerife.

«La obra se adjudicó hace más de un año y ya tendría que estar montándose la pasarela pero no han llegado los materiales. Con los problemas que tenemos en las carreteras no podemos seguir esperando», alertó Martín en la citada emisora. El 5 de octubre del año pasado, la Corporación adjudicó a Obras Huarte Lain la construcción de la pasarela peatonal en el enlace del Padre de Anchieta, en la carretera de interés regional TF-5, a su paso por La Laguna, trabajos que cuentan con un presupuesto de 8,8 millones de euros. Martín aseguró que se han abierto expedientes disciplinarios contra esta constructora. «Llegaremos a las últimas consecuencias si no hay avances. No se entiende que después de un año sigamos esperando a que llegue la estructura metálica, que supone el 80% del proyecto», enfatizó.

El vicepresidente insular y responsable de Carreteras, Enrique Arriaga (Cs), aclaró ayer a EL DÍA que espera «no tener que llegar a esa rescisión de contrato» y apunta que antes de llegar a ese extremo «hay pasos previos» que aún no se han dado. La empresa ha pedido una nueva prórroga de seis meses, que se concederá «con penalizaciones», avisa Arriaga. Con este nuevo retraso de medio año, la previsión de Arriaga es que la pasarela de la rotonda del Padre Anchieta «pueda terminarse entre abril y mayo de 2023». Si se produjeran nuevos retrasos o incumplimientos por parte de la empresa, entonces podría llegar el momento de plantearse una rescisión «que no sería buena para nadie». Dada la complejidad de esta obra y de los procesos de licitación, una rescisión de contrato con la obra en marcha podría suponer un importante retraso en la ejecución final de los trabajos.

La obra se ejecutará como una viga curva continua en forma de anillo de aproximadamente 100 metros de diámetro, sustentada mediante un sistema de soportes puntuales, con una plaza anexa al actual aparcamiento de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna, y una longitud total del anillo de unos 314 metros.