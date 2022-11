Los vivos recuerdan a sus muertos con flores

Los tinerfeños no faltaron al encuentro anual con el recuerdo a sus seres queridos. Ya no están aquí, pero permanecen siempre en la memoria. Y de memoria está lleno el cementerio de Santa Lastenia, el principal de los seis de Santa Cruz. Como decía una señora mayor que decoraba el nicho donde están los restos de su madre, «mientras yo esté viva, no le faltarán flores». Ese componente, las flores, completa la ecuación del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. La mentalidad de honrar a los que se fueron llevó a miles de personas hasta el camposanto capitalino. Esta vez, después de dos años, sin restricciones por la pandemia de la Covid-19 y con la presencia del tan habitual como eficaz operativo especial de seguridad y transporte.

La proximidad del fin de semana convirtió la visita en escalonada, algo repetido los últimos años. Desde el pasado 27 de octubre, con un repunte máximo en la afluencia el lunes 31 y sin las aglomeraciones de antaño ayer. Santa Lastenia rezuma la tranquilidad y la paz propia de un cementerio a primera hora de un reluciente día. Nada hace presumir la avalancha de visitantes posterior. Apenas se adivina por la presencia de la Policía Local, de los operarios de la empresa concesionaria Cetensa, de los chóferes de las guaguas del circuito interior -ayudan a subir los empinadas cuestas de los paseos- o de los voluntarios de Ayuda en Emergencias Anaga (AEA). Cuando se abren las puertas empieza a entrar la gente, la mayoría con flores en las manos, De arreglos espectaculares a simples ramos. Porque en el descanso eterno cabe todo el mundo, ricos y pobres. De los grandes panteones a las tumbas más modestas. La ruta, en subida cómo no, empieza. Lali y su marido Óscar vienen cada 1 de noviembre y dejan como una patena las tumbas de los padres y los abuelos de ella ubicadas en dos zonas distintas del recinto (algo habitual entre quienes tiene allí a sus ancestros). Las visitas han sido escalonadas durante cuatro días con el pasado lunes como punto álgido Respeto y silencio Las personas, de forma individual o en grupo, sobre todo familiares, llegan a cuentagotas y el recinto se llena poco a poco. Pero no se pierden ni el respeto ni el silencio, factores dominantes aquí. Se habla bajo al que está al lado como si no se quisiera molestar a los que llevan allí todo el tiempo. El frescor, más bien poco, de primera hora de la mañana da paso a un sol de justicia. Mas dificultades para moverse cuando ya se tiene una edad. Muchos son mayores. Olga, 77 años, y José Luis, 80, llevan muy bien juntos su veteranía. Ella ha comprado crisantemos, la flor de los difuntos, a cuatro euros el ramo, lo que le parece “carísimo”. Los lleva al nicho de sus padres donde él enrama. El apellido de Olga es Benavente -les sonará por Pepe, su hermano, aunque ella fue primero-. La voz solista inconfundible de un Trío Acaymo al que también pertenece su marido y completaba el fallecido y genial requintista Aquilino. Siguen en activo aunque «con menos trabajo» y colaboran llevando la música canaria a los centros de mayores. Se quejan de lo mal que está la cultura y el poco valor que se le da a «lo nuestro». David y Ruth bajan la media de edad de los visitantes al cementerio. Treintañeros, no habituales y sus pérdidas son recientes. La camisa negra delata al varón que acaba de perder a su padre. Aquí tienen siete u ocho parientes. No tienen muy claro si las flores están más caras que otros años pero suponen que «sí, como todo». Marchan calle abajo con un poco de prisa para completar alguna diligencia administrativa. La zona para niños que han dejado este mundo aparece como siempre llena de globos y flores frescas. Representa un duelo todavía más profundo si cabe por el dolor de la pérdida de aquellos con una vida demasiado corta. La guagua del circuito interior, la 800, sigue su ruta arriba y abajo, o viceversa, pero la gente prefiere caminar. Junto al recinto de los críos está Fefi que lava en la fuente un ramo de flores. Son artificiales porque «las naturales ahora me las llevo a casa». Habitual de Santa Lastenia, donde reposan sus cuatro abuelos y su padre. «Nunca fallo el 1 de noviembre», resume antes de perderse escaleras abajo. La actividad es intensa a las 8:30 horas en el puesto de flores ubicado en la entrada lateral del cementerio, la que da al Patio 10. José y María José llegan de Tegueste, donde residen y en cuyo camposanto también descansan familiares. Este toscalero de nacimiento y sentimiento tiene aquí a cuñada, suegros y abuelos. Allí quedan padres y hermano. Visitas de forma escalonada Del otro lado del mostrador aparece Ana Niebla, Jefa de Equipo, responsable del puesto y empleada de Cetensa, la concesionaria que gestiona el cementerio. Valora cómo han ido estos días: «La gente empezó a venir el 26 o el 27 de octubre y lo ha hecho de manera escalonada». La mayor afluencia fue ayer (lunes 31), hoy es relativamente más tranquilo y ya mañana (por hoy) queda para pasear y la misa tradicional al mediodía». Cuestionada sobre si las flores están más caras este año tira de ironía: «Y los langostinos y el azúcar». Reconoce que «si nos ha costado más traerlas de fuera por el precio del transporte es lógico que eso repercuta en lo que paga el consumidores». Pero considera que «la gente siempre responde, esta es una tradición que pienso que no acabará nunca». Resume: «Un día para olvidarnos de todo lo humano y centrarnos en lo divino». Los psicólogos advierten, precisamente, de que la cultura que impera en la sociedad actual, española y canaria, además de la educación recibida, dan la espalda a la muerte, pero eso cambia, al menos de forma puntual, el Día de Todos los Santos. No es lo mismo una pérdida reciente que recordar a quien hace décadas que falleció. Son duelos distintos y eso se nota en la actitud de quienes acuden a recordarlos al cementerio. En el segundo caso hay una cierta aceptación de la realidad gracias al tiempo transcurrido. La muerte es parte de la vida en cierta forma. Antonia María comparte esa filosofía. Ella es voluntaria de Ayuda en Emergencia Anaga (AEA). Lleva 16 años pasando estos días de finales de octubre y principios de noviembre en el cementerio de Santa Lastenia. «Soy fija», dice divertida y explica que empezó el 29 y está en su puesto desde por la mañana temprano hasta las seis de la tarde cuando cierra el camposanto. Esta mujer de mediana edad, es rotunda; «Me encanta y me entretiene». También ha vivido momentos «duros y desagradable» como los desmayos y lipotimias «habituales cuando hay entierros». O las caídas porque reconoce que «hay gente imprudente y luego pasa lo que pasa». Antonia María forma parte del equipo de nueve personas que coordina Tino. Este recuerda que AEA lleva «cuarenta años cumpliendo esta labor». No lo proclaman pero basta ver cómo ayudan a las personas a subirse a los nichos más altos, donde están sus familiares, para poder decorarlos como merecen. Se desviven por los demás de forma altruista. El dispositivo de seguridad y transporte vuelve a funcionar con eficacia un año más Tres generaciones Dionisia, su hija Jennifer y su nieta, Claudia, forman tres generaciones de la misma familia. La abuela viene a honrar a su madre, que sería la cuarta. Llegan desde la calle La Guancha, en el capitalino barrio de La Salud. Jenny trata las flores con mimo mientas Claudia observa y Dionisia, de luto riguroso, cuenta: «Yo no puedo, mi niño, soy ya mayor, estoy operada de las dos rodillas y he pedido que la trasladen a un nicho más bajo». La verdad es que impresiona la altura de la escalera a la que se tiene que subir la hija de Dionisia para poder colocar el arreglo floral que ha preparado. En otros espacios cercanos se observan esas escaleras vacías, huellas del día anterior. La gente se encuentra en paseos o patios interiores y se saluda. Viejos conocidos que coinciden en el cementerio. Primero a la entrada, en los tradicionales puestos, como Flores Amparo, uno de los clásicos. La materia primera está cara y una señora no puede evitar decirle a su marido: «Una rosa a un euro, es horroroso». Otra madre recuerda a su hija, coqueta, que «aquí hay que venir con tenis porque se camina». Cierto. Mucho más de lo que parece porque no es fácil calcular las distancias. Entre tanto anónimo aparece quien fuera figura pública: el abogado y exconcejal Pedro Fernández Arcila, en su día candidato a alcalde de Santa Cruz. Con un balde y las sempiternas flores se encomienda a la tarea de honrar a sus ancestros. Asegura que «aquí dentro tengo muchos». Juan Manuel vende lotería, Bonoloto y Primitiva justo en la salida. Desde las siete a las nueve de la mañana solo ha vendidos dos a dos euros; o sea, cuatro en total. En un minuto le compran cuatro. La cosa mejora y dobla la ganancia. «Quédese por aquí que me estás dando suerte». No es posible, hay que seguir y completar la vuelta al cementerio para salir y retornar al punto de partida. El mundo de los muertos parece capítulo cerrado este año tras el homenaje de los vivos. Curioso porque hoy, 2 de noviembre, es realmente el Día de los Difuntos. A bordo de la Línea 932 Durante las primeras horas de la mañana, muy poca gente se enteró del servicio especial habilitado por Titsa con motivo del Día de Todos los Santos: una guagua directa a Santa Lastenia. Salía cada hora desde el Intercambiador de Transportes y partía cada media del cementerio. En el segundo viaje de ida, a las ocho de la mañana, apenas un solitario pasajero, que ya había soportado alguna amanecida desproporcionada, sobe todo de chicos muy jóvenes, en las paradas y dentro del tranvía. Huellas del Halloween anglosajón previo a la jornada de tradición cristiana y católica, aunque buena parte de la sociedad no sea practicante. El propio conductor le pregunta donde se había enterado del punto de salida -la dársena de la línea urbana 909 que va al barrio de La Alegría-. Le responde: «Preguntando se llega a Roma» porque en el panel de salidas tampoco aparecía. Reconoce el chófer que tal vez faltó «algún cartelito para informar porque la gente, sobre todo los mayores, poco o nada entienden de redes sociales» donde la compañía de transportes centró su campaña». Una usuaria, algo despistada, se sube con un ramo de flores en el barrio de Tío Pino. El pasajero se reencuentra a la vuelta con el trabajador de Titsa. Ya está más contento porque ha empezado a subir gente «como los voluntarios de AEA». Sin embargo, las personas que están en la parada prefieren subirse en la 903, la clásica Muelle Norte-Cementerio. Han tenido suerte porque es festivo y la frecuencia de su paso es de casi dos horas. Los viajeros eligen la 932 con el transcurso de las horas. La guagua está de guardia, como el propio cementerio, hasta las seis de la tarde.