El miedo habita en La Noria

En el número 31 de la calle de La Noria se localiza la Casa del Miedo, antes incluso de que el Halloween comenzara a hacer estragos en la sociedad chicharrera, un fenómeno que se remonta a las últimas dos décadas. El inmueble, que data de 1712, cuenta con cuatro pisos y oratorio, donde tienen su sede la Sociedad Mamel’s, que alberga a las murgas Mamelucos y Mamelones, así como a La Rondalla Mamel’s, el grupo de la Canción de la Risa No Tengo El Chichi Pa’Farolillos y la formación Habana Vieja, que participa en las fiestas del Carmen.

Como si de una profecía se tratara, Enrique Rumeu Palazuelos recuerda que en esta casa vivió Felipe Verdugo Bartlett y su familia y asegura que el hermano menor, Manuel Verdugo, cada vez que regresaba de sus paseos nocturnos, colocaba en la ventana de ojo de buey que da a la calle una calavera con cirios a su lado, lo que daba lugar a que a los niños que jugaban en los alrededores, al mirar por el ventanal, les entrara el miedo; de ahí que se empezara a llamar Casa del Miedo.

Poco más de tres siglos después, en 2014, la generación de componentes de la Sociedad Mamel’s que lidera Alberto Justo –referente de la murga infantil Mamelones–, a pesar, incluso, de que sabía del rechazo a incorporar la tradición anglosajona del Halloween, decidió aprovechar precisamente la Casa del Miedo para realizar actividades para los componentes de la institución, como un aliciente añadido.

Desde entonces, cada 31 de octubre el miedo habita en este palacete de La Noria, que anoche revivió escenas propias de Pesadilla en Elm Street, con toda la casa ambientada en la película para una recreación en la que no faltó hasta Freddy Krueger, en un reparto de trece extras y guías que se encargaron de alimentar el pavor del más de medio millar de personas que desfiló por la Casa del Miedo desde que abrió sus puertas, a las 19:30 horas, y hasta cerca de la medianoche. «Yo no me quedaría nunca solo de noche en esta casa, porque hasta las maderas crujen; hay cosas raras que me dan yuyu», decía Alberto Justo; por una noche Halloween desplazó al Carnaval en La Noria.