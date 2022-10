Coalición Canaria de Puerto de la Cruz revalidó su confianza en Sandra Rodríguez para que lidere la candidatura nacionalista a la Alcaldía de la ciudad turística en mayo de 2023. Cerca de 200 personas asistieron a la asamblea en la que se acordó, por aclamación, designar a la exalcaldesa y actual portavoz municipal como candidata de CC en las próximas elecciones municipales. Tras su elección, Sandra Rodríguez mostró «gran alegría» por ser de nuevo la candidata a la Alcaldía «arropada por mi gente». Para la exalcaldesa será «un gran honor y, también, una gran responsabilidad».

Rodríguez declaró que asume el reto de «liderar este equipo de Coalición Canaria en Puerto de la Cruz con el convencimiento de que otra forma de gobernar es posible, que hay material humano en CC para gobernar y que tenemos un proyecto político para Puerto de la Cruz ilusionante, realista y posible». A su juicio, «es el momento de Puerto de la Cruz y es el momento de Coalición Canaria. Estamos en el tiempo de recuperar la confianza de los y las portuenses, de continuar demostrando que somos la alternativa a este gobierno municipal, como hemos hecho cuando hemos gobernado, pero también en estos años en la oposición, en los que el trabajo de CC ha desmontado las mentiras del gobierno municipal del PSOE, además de marcar el rumbo del debate político, llevando todos los meses varias propuestas al pleno pensando únicamente en el bienestar de los y las portuenses».

Rodríguez recalcó que Puerto de la Cruz «no se merece un gobierno de álbum de fotos y fiebre del sábado noche. Puerto de la Cruz no se merece un gobierno que mientras no escatima ni un euro en fiestas, conciertos y bachata callejera que pretenden disfrazar de cultura, los autónomos y las pymes sufren las consecuencias de la inacción y la ineficacia de PSOE y ACP. Puerto de la Cruz no se merece que se rechacen las propuestas que tengan que ver con planes de empleo, con el apoyo directo a los estudiantes, con las rebajas fiscales, y con un largo etcétera de cuestiones que han mantenido a la ciudad en estos cuatro años en un letargo insoportable, que va día a día sumiendo a los y las ciudadanas cada vez más en la desesperanza y la desesperación. Y tampoco lo merecen nuestros jóvenes, que demandan mucho más que fiestas todos los fines de semana».

El acto contó con la presencia del secretario general insular de CC de Tenerife, Francisco Linares; la secretaria de Organización, diputada nacionalista y futura candidata de CC al Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; la consejera insular Diana Mora; la secretaria general local de CC en Guía de Isora, Ana Dorta; el secretario de Comunicación de CC de Tenerife, David Benítez, y el concejal nacionalista de Puerto de la Cruz, Alonso Acevedo.

Rosa Dávila aseguró que Puerto de la Cruz «ha padecido el peor gobierno municipal de la historia en el peor momento de la historia, a pesar de que estaba en las mejores condiciones para afrontar los retos futuros. Pero ni siquiera así han sido capaces de gestionar, ni lo que quedó listo para ejecutar, ni para tomar decisiones e iniciativas políticas más allá de la paralización del muelle, del parque San Francisco, de la remodelación de Playa Martiánez, de las obras del túnel de Martiánez y la carretera del Este, así como la carretera Las Arenas–El Botánico».

Dávila avanzó su compromiso desde el Cabildo para retomar «todas las inversiones planificadas en el mandato pasado que contaban con su ficha financiera y proyectos en Puerto de la Cruz, como el Parque San Francisco, la Playa de Martiánez, el convenio de carreteras y el muelle».