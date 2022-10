Descuento en bonos a personas con discapacidad y familias numerosas

El Cabildo aplicará ventajas tarifarias en el transporte público de guaguas y tranvías a las personas con discapacidad y a las familias numerosas. La decisión la adelantó el consejero de Movilidad y presidente de Titsa, Enrique Arriaga, durante el pleno insular. La medida es consecuencia de una enmienda de Coalición Canaria a la propuesta del Partido Popular que, una vez más, y ya van tres, solicitó la gratuidad absoluta. La moción fue aprobada por 18 votos a favor (CC, PP y Sí Podemos Canarias) y 16 en contra (PSOE y Cs).

La votación la perdió el equipo de gobierno, pero el propio Arriaga dejó claro que la medida no se aplicará a siete meses del final del mandato porque «nos cuesta 80 millones de euros, adicionales a los 86 afrontados cada año, que no tenemos y habría que sacar del bolsillo de los tinerfeños». Su discrepancia se centra en el modelo de financiación porque «proponen que paguemos y luego nos los abone el Gobierno de España. Eso no es asumible y no lo haremos».

El líder de Ciudadanos adelantó que trabajan en la bonificación de esos colectivos mencionados «para respetar así las tarifas diferenciales respecto a la bonificación general tras el descuento del 50% a nivel local, traducción del 100% para los trenes de cercanías en el resto del estado». El nacionalismo, con alusiones a «españoles de segunda» e intervenciones de Nauzet Gugliotta (PSOE) y Félix Fariña (CC) marcó el debate. Entre acusaciones de Arriaga a Manuel Fernández, del PP, que defendió la propuesta, de ser del Partido Populista. Este respondió con sarcasmo: «Por lo menos tengo partido».

El acuerdo aprobado establece que «a partir del 1 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023» los bonos para uso recurrente de Titsa y de Metropolitano «serán gratuitos y con las mismas condiciones, en cuanto a uso y gestión, que ofrece el Estado al resto de ciudadanos del país».

El PP plantea «que el Cabildo reclame al Gobierno de Canarias y este, a su vez, exija al Estado, una compensación económica por el coste de ofrecer a nuestros ciudadanos esta ayuda».

Los populares aluden al acuerdo aprobado por unanimidad, en el último debate del Estado de la Isla –en abril–, para «ampliar la gratuidad de los bonos de uso recurrente a estudiantes universitarios, pacientes de hospitales de referencia y mayores de 65 años una vez finalice la gratuidad general».

El objetivo de esta medida es promover el uso del transporte público frente al privado –algo en lo que coinciden todas las fuerzas–. Además de ayudar a ciertos colectivos ante la situación económica, así como mitigar los colapsos de tráfico en las autopistas en horas de máxima afluencia –otro problema recurrente–. Para ello «se instará tanto al Gobierno Central como al Gobierno de Canarias la cofinanciación de la medida».

Residentes no empadronados

Hubo un guiño a Sí Podemos Canarias. Los morados, que apoyan desde fuera al gobierno insular, votó a favor y vio como se incluía una vieja aspiración. La moción incluye crear un título de transporte específico para las personas que residen en Tenerife pero no están empadronadas.

El acuerdo, por último, también solicita al Estado una subvención a la Comunidad Autónoma «que permita mantener el descuento de al menos 50% al transporte público de pasajeros a partir de que finalice la gratuidad general».