La periodista Rebeca Paniagua, candidata del PP al Parlamento canario por Tenerife

La periodista Rebeca Paniagua será la candidata del Partido Popular (PP) al Parlamento encabezando la lista electoral por Tenerife y el abogado Lope Afonso es la apuesta de los conservadores al Cabildo. Así lo hizo público ayer el presidente autonómico del PP, Manuel Domínguez, como propuesta al Comité Electoral insular, órgano que deberá ratificar estos nombramientos.

Ambos son ejemplo de la apuesta de Domínguez por «dar músculo» al partido en el Archipiélago. En el casco de Afonso, porque «vuelve de manera justa al Partido Popular»; mientras que Paniagua se estrena en política. La presentación de ambos ante los medios de comunicación forma parte del Plan para gobernar que se abordó durante la convención regional itinerante que el PP clausuró el sábado pasado, en el Cine Víctor de Santa Cruz de Tenerife.

Domínguez compartió con el presidente de los populares en Tenerife, Emilio Navarro, el mérito de fichar a Rebeca Paniagua «tras varias semanas de conversaciones», y definió a Lope Afonso como «un amigo» que vuelve y que «es un valor del Partido Popular, que sabe gestionar y conoce el municipalismo».

De la tele a los carteles

Rebeca Paniagua, natural de Santa Cruz de Tenerife (1977), es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, comenzó su carrera profesional en la radio, en Cadena COPE, y en Antena 3. Asimismo, ha sido presentadora de los programas de Televisión Canaria El Expreso, La Recámara y Buenas tardes Canarias, hasta el pasado mes de julio.

«Cuando Domínguez me contó su proyecto sonó a verdad, sonó real, sonó ilusionante» Rebeca Paniagua - Candidata al Parlamento

Llega al Partido Popular convencida por el «proyecto reformista, renovador e ilusionante» que le explicó Manuel Domínguez al alimón con Emilio Navarro. «Después de escuchar a muchos políticos a todas horas y a diario, cuando Manuel Domínguez me contó su proyecto sonó a verdad, sonó real, sonó ilusionante». Con esa base, se mostró convencida de que el PP trabajará «por una Canarias mejor para todos y, como madre, para mis hijos. Por eso me uno a este proyecto».

En menos de dos minutos de comparecencia, la que se perfila como candidata (lo será cuando lo determine el Comité Electoral insular) aseguró que «vengo a aprender y a trabajar, a aportar mi conocimiento, ilusión e ideas». Agradeció la confianza depositada en ella por los dirigentes del Partido Popular y realzó el reto que se le plantea: «El Parlamento es una institución que respeto profundamente. Es un honor formar parte de este proyecto».

«Responden a mi compromiso de dar músculo al PP en el Archipiélago» Manuel Domínguez - Presidente del PP en Canarias

El retorno de Afonso

Lope Afonso liderará la candidatura del PP al Cabildo el 28 d mayo de 2023, una «inmensa satisfacción y responsabilidad». Natural de Puerto de la Cruz (3 de agosto de 1979), es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y Diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica de Santa Cruz de Tenerife. En 1988 se afilió a Nuevas Generaciones, fue tercer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Concesiones Administrativas de Puerto de La Cruz (2011-2015), ciudad de la que ocupó la Alcaldía desde el 13 de mayo de 2015. Candidato al Cabildo en 2019, tomó posesión como consejero de gobierno. En septiembre de ese año renunció a sus cargos públicos y orgánicos al ser inhabilitado durante 9 años, hasta que, en 2021, lo absolvió la Audiencia Provincial.

«Llegar hasta aquí no ha sido sencillo. He tenido que transitar por un momento desagradable. En ese periodo surgen dudas, pero, la fortaleza de las convicciones, por un lado, y la actuación directa de Manuel Domínguez y Emilio Navarro han sido determinantes. Sin su interés, apoyo y confianza hoy no estaría aquí asumiendo este gran reto». Una reflexión que incluyó a sus compañeros del PP en Puerto de la Cruz y a los consejeros insulares del momento, además de a su familia.

«Vale la pena luchar por la isla más importante de Canarias, la que lidera el Archipiélago» Lope Afonso - Candidato del PP al Cabildo

Retorna cargado de «responsabilidad» por representar «al partido político más importante de este país» y «la alternativa». Comprometió trabajo en la línea que define al PP, resaltó: «Una forma de hacer política que prima la seriedad, la responsabilidad, que pivota en la experiencia y apuesta por atraer el talento que está en la sociedad».

El candidato del PP a presidir el Cabildo se mostró convencido de que «vale la pena luchar por la isla más importante de Canarias, la que lidera el Archipiélago en población y extensión, la que está llamada a seguir siendo la que lidere el crecimiento, que sea Tenerife la que dé la cara para ayudar a que el Archipiélago recupere el nivel de bienestar que nos haga ser españoles con los mismos derechos».

Manuel Domínguez anunció que en los próximos días y semanas el Partido Popular continuará con la ronda de presentaciones de sus candidatos al Parlamento por cada Isla y de cada Cabildo, incluso de alguna capital insular.