Icod reclama al Gobierno canario arena natural para la playa de San Marcos

El alcalde de Icod de los Vinos, Francis González (CC), pide al Gobierno de Canarias que inicie lo antes posible los estudios de impacto ambiental necesarios para amparar el uso de arena natural en la recuperación y mejora de la emblemática playa de San Marcos, y confía en que «el sentido común se imponga» y, tanto Costas del Estado como la administración regional, «cumplan la voluntad de los vecinos de Icod». En una reciente encuesta organizada por el Ayuntamiento, el 90% de los icodenses se mostraron mayoritariamente en contra del uso de arena de machaqueo.

González ofreció este jueves 27 de octubre de 2022 una rueda de prensa para expresar la postura municipal respecto a la negativa del Gobierno de España a autorizar una consulta popular sobre el tipo de arena que se debe usar en la playa. Insistió en que ese referéndum está justificado y anunció que estudia la interposición de un posible recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo de Ministros.

Aunque lamentó el veto de esta consulta, que no considera «ninguna desautorización a este gobierno local», González remarcó que su principal objetivo es tratar de convencer al Gobierno de Canarias y a Costas de que «aún hay tiempo» y es posible reconsiderar el uso de arena de machaqueo en la regeneración de esta cala. El pasado 13 de septiembre remitió una carta al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena (PSOE), en la que le pidió una reunión urgente para «defender lo que la gente de Icod quiere, que es recuperar la playa con arena natural». Y evitar que se repita lo ocurrido en los años 80, cuando «se cargaron la playa» con el refugio pesquero.

Francis González aseguró este jueves que un mes y medio despuésde remitir esta misiva, sigue sin tener respuesta de Valbuena. «Desde noviembre de 2021 estamos esperando a que se apruebe el proyecto de ejecución, que Costas quiere realizar con arena de machaqueo por las prisas, ya que el uso de arena natural sí requiere un estudio de impacto ambiental. Hay tiempo, el proyecto no está terminado y no se prevén recargas de arena hasta el mes número 13 desde el inicio de unos trabajos que no están ni licitados. Hay tiempo de obtener los estudios medioambientales necesarios para recuperar la playa con los 41.100 metros cúbicos de arena natural que están en la bahía o con la de otros bancos de la isla», sentenció el alcalde.