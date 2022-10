Los científicos avalan que la Isla sea sede de la Inteligencia Artificial

Miembros de la comunidad científica que trabajan en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA) en la Isla avalan la candidatura presentada por el Cabildo para acoger la nueva sede del ente nacional. La Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) vigilará el desarrollo de esa combinación de algoritmos para crear máquinas con las mismas capacidades que el ser humano. A las razones ya conocidas, que incluyen el clima y las excelentes conexiones, los profesionales añaden otras como la eficiencia energética o el enorme talento en materia de innovación tecnológica. Así opinan, con matices, el experto Asier Arranz; el profesor de Ingeniería de la Universidad de La Laguna (ULL), Jesús Torres; o el docente y director de la cátedra de big data –el enorme volumen de datos que inundan la red cada día– de la institución académica, José Luis Roda García.

«La IA cambiará el mundo».

El bilbaíno Asier Arranz trabaja en el área de inteligencia artificial y robótica en Nvidia, la mayor empresa del sector de la inteligencia artificial a nivel mundial. Anteriormente lo hizo en el laboratorio de computación cuántica de IBM Research en Nueva York. Afincado en la Isla, hace cuatro meses se mudó a Madrid aunque, como él dice, «voy y vengo». El próximo jueves día 3 de noviembre estará en Tenerife para participar en un foro sobe inteligencia artificial y los sesgos, es decir, el reconocimiento facial.

Asier está convencido de que la inteligencia artificial «cambiará el mundo y la sociedad en los próximos años». Añade que será el campo concreto de la inteligencia artificial generativa el que «marcará la mayor diferencia». Valora Arranz que Tenerife «es un destino buscado por los nómadas digitales» y cuenta con fortalezas como «los muchos centros físicos que tiene» o toda la estructura del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC). Al respecto asegura que «antes se basaba todo en ciencia e investigación pero ahora la IA juega un papel clave que en Tenerife tiene un lugar ideal para desarrollarse».

El área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artifical lidera en la ULL el conocimiento

Destaca los eventos tecnológicos consolidados que se celebran aquí como la Lan Party o Tenerife GGG. Otro factor es «el mucho talento que existe en la Isla y eso que bastante ha tenido que irse como pude comprobar en Nueva York». No olvida mencionar «la conexión del cabe oceánico con gran velocidad y ancho de banda». Son valores que otros aspirantes no tienen «sin contar con un clima privilegiado». No olvida mencionar al área de conocimiento de Computación e inteligencia artificial de la ULL con protagonismo para la catedrática Pino Caballero.

Concluye con otra característica exclusiva y positiva: la eficiencia energética. Al respecto subraya: «Entrenar modelos de inteligencia artificial supone un consumo elevado de energía, por lo que situar los centros de procesamiento de datos en lugares que se alimenten de fuentes renovables es crucial». Añade: «Más ahora con la escalada de precios de la electricidad derivados de la crisis energética. Canarias y Tenerife parten de una posición de ventaja respecto a otras ubicaciones». Recuerda que «la Isla, que, además es verde por antonomasia, tiene una mayor independencia a nivel energético, sin los vaivenes del continente». Concluye: «La inteligencia artificial necesita mucha energía y aquí puede dotarse de ella de manera uniforme sin tener que calentar o enfriar de manera recurrente como en otros sitios»,

«Polo de innovación».

Jesús Torres Jorge es director académico del Máster Universitario en Desarrollo de Videojuegos y profesor del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la ULL. Se presenta: «Mi investigación está orientada a aplicaciones de la inteligencia artificial a distintos ámbitos como la energía o el turismo». Valora las ventajas de albergar una agencia de este tipo en el hecho de que al final «se convierte en un polo de innovación en este ámbito y sus distintas aplicaciones». Valora en este sentido que «tenemos en las universidades canarias grupos de investigación muy potentes que aplican la inteligencia artificial en el turismo, la energía, la robótica, la logística o el mundo de la analítica de datos».

A eso hay que añadir los polos tecnológicos con empresas de investigación cuya sede ya está aquí como las del Parque Científico. Torres recuerda que «ya trabajan en el desarrollo de la inteligencia artificial». Luego estarían «todas las ventajas fiscales para quienes vinieran porque se trata de atraer talento nacional y del mundo». Menciona las legislación de la Zona Especia Canaria (ZEC) que da facilidades las empresas para implantarse. También valora el lugar en este diseño de los nómadas digitales que viven aquí y trabaja remotamente a nivel digital. Considera importante su aportación a este polo del cual se alimentarían. Concluye el experto: «La sede generaría un caldo de cultivo muy interesante».

La comunidad científica solicita una buena articulación de la oferta con «méritos más que sobrados»

«Bien articulado».

José Luis Roda García es director de la Cátedra Cajasiete Big Data –volumen de datos en la red–, Open Data –datos abiertos a todos– y Blockchain –explotación de la moneda digital, el bitcoin–. También profesor titular del departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna. Es cauto y solicita que esta idea «se estudie bien, se articule y cuente con el apoyo institucional y económico imprescindible». Considera que «por supuesto que hay ventajas para que esta Isla, un lugar privilegiado, albergue la sede; entre ellas, las fiscales de la ZEC». Pero Roda insiste en la idea de «hacer las cosas bien» porque «no se trata tanto de un espacio físico porque podemos tener muchos que valdrían». Cree que hay que definir qué significa la «supervisión» que acompaña a la Agencia de la Inteligencia Artificial. Este es, ahonda, «un campo espectacular, aquí abundan las empresas especializadas y me imagino que la intención es que vengan más de fuera». Subraya que «hay que apoyar pero también definir los objetivos estratégicos con una planificación clara». Finaliza: «Hay talento pero necesitamos apoyo a la ciencia, a la investigación y a la transferencia».

Estructura académica.

La ULL cuenta entre sus áreas de conocimiento con la de Ciencia de Computación e Inteligencia Artificial. Tiene 21 investigadores, entre ellos cuatro catedráticos que lideran la parte de investigación e innovación. Son José A. Moreno Pérez, Pino Caballero Gil, J. Marcos Moreno Vega y Mª Belén Melián Batista. Existen, por otro lado, dos cátedras institucionales relacionadas con la inteligencia artificial cuyo objetivo es impulsar y fortalecer las actividades empresariales relacionadas con este ámbito. Una es la Cajasiete-ULL en Big Data, Open Data y Blockchain que dirige José Luis Roda García con Carlos A. González Delgado, director de Estrategia de Cajasiete, como subdirector. Mencionar asimismo la Edosoft-ULL de Computación en la Nube e Inteligencia Artificial, que dirige Cándido Caballero Gil.