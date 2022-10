Clavijo aboga por «fortalecer» el municipalismo para afrontar la crisis

En el marco del II Encuentro de la Municipalidad que celebró ayer Coalición Canaria (CC), su secretario general nacional y candidato a la Presidencia autonómica, Fernando Clavijo, defendió la necesidad de «fortalecer» el municipalismo para hacer frente a las consecuencias de la inflación y de la crisis en Europa. Ante más de 200 concejales, alcaldes y líderes municipales nacionalistas de las ocho Islas, reivindicó el papel de los gobiernos locales «para dar una respuesta inmediata al empobrecimiento de los hogares canarios».

Clavijo fue muy crítico con la gestión de la crisis por parte del PSOE que deja hoy a Canarias como «la primera comunidad autónoma en pobreza severa de España –365.055 hogares viven con menos de 454 euros al mes, un 16,8 % más que el año pasado–», en septiembre «apenas 11.400 canarios recibieron la PCI y 23.000 el Ingreso Mínimo Vital», más de 331.000 canarios «viven hoy en situación de pobreza severa», y la tasa de paro en las Islas es de las más altas –superior al 17 %– y la más alta de paro juvenil de España –más del 40 %–.

El secretario general de CC reprochó «el desagravio recurrente» del Estado hacia Canarias. «Se empeñan en confundir los derechos consolidados por el fuero con el derecho de los canarios a recibir las mismas ayudas que un ciudadano de Península o Baleares, como la gratuidad de los viajes en guagua y tranvía». La gestión de los socialistas hace que CC se plantee como reto «luchar para mantener lo que tenemos, ante la incomprensión de Madrid, y todavía más para seguir avanzando».

No presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado forma parte del «clima de confianza» que establece CC, que así «se da tiempo para negociar» para mejorar unas cuentas «francamente mejorables para Canarias». Extrapolar a Canarias esta entente no parece posible ya que «el pacto de las flores no ha querido recoger ninguna de nuestras iniciativas. Ningún Gobierno canario ha tenido una oposición más exquisita, elegante e institucional» que la de CC. Aún así, «actuaremos con la misma lealtad en el caso de los Presupuestos Generales de Canarias».

El objetivo

Gestionar más de 30 Alcaldías en la Comunidad Autonóma, base para lograr «un excelente resultado» en el Parlamento y en los siete Cabildos, «es un objetivo alcanzable» y el que se marca CC. Lo aseguró el secretario general de Tenerife, Francisco Linares, quien llamó a la movilización del nacionalismo para que «Canarias recupere el liderazgo perdido en estos años de gobierno del PSOE. Somos el único partido del Archipiélago que pone los intereses de todos los canarios por encima de todo, no como otros. Necesitamos una Canarias fuerte, nacionalista y con ganas de avanzar».

Durante el II Encuentro de la Municipalidad celebrado ayer por CC en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, los nacionalistas debatieron sobre paro juvenil y maneras de combatirlo, la inflación como la realidad que asfixia a las familias canarias, cómo afrontar la situación de la migración desde la desafección del Estado y la financiación desde la perspectiva del municipalismo.

David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria, reconoció que el proyecto nacionalista «está más fuerte que nunca, a pesar del esfuerzo por sacarnos de las instituciones de determinadas fuerzas políticas». Toledo aseveró que «no solo no consiguieron su objetivo, sino que hemos seguido trabajando por Canarias, haciendo una oposición constructiva, presentando más de 500 medidas desde el inicio de la pandemia al Gobierno y 18 documentos para la reconstrucción social y económica de las Islas».

En ese contexto, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó el papel de CC como «un partido que construye su identidad de abajo hacia arriba. La militancia es su principal motor. La fuerza política de los nacionalistas canarios reside en sus afiliados y simpatizantes y la capacidad de movilización de las mujeres y hombres de Canarias».