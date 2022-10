Pedro Martín cree que la Isla es ideal para acoger la Agencia de Inteligencia Artificial

«Tenerife es ideal para acoger la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencias Artificial». Lo asegura el presidente insular, Pedro Martín, al ser cuestionado sobre los valores de la candidatura de la Isla a albergar este ente nacional de nueva creación del Gobierno de España, que vigilará la combinación de algoritmos necesarios para crear máquinas con las mismas o similares capacidades al ser humano, que es en lo que se basa la inteligencia artificial. Sin embargo, Martín aclara que no renuncia por esta apuesta u otras como la Agencia Espacial Española, la Agencia Europea de Turismo o el Centro Nacional de Vulcanología, a las que también aspira la Corporación insular. «Argumentos sólidos tenemos tanto en la Agencia Espacial como en la de la Inteligencia Artificial», aclaró Martín. «Las dos me parecen muy importantes», matiza. Respecto a la segunda, el presidente expresa su «ilusión» y la de su equipo, ya que «el Cabildo mantiene una trayectoria definida hace tiempo para dotarse de unas infraestructuras absolutamente necesarias a la hora de proponerse como destino».

Un concepto clave para lograr el objetivo, según Martín, es el de « la conectividad en todos los sentidos». Al respecto , Tenerife cuenta con una excelente red de telecomunicaciones y es un territorio óptimo para el establecimiento y desarrollo de actividades relacionadas con el sector de la tecnología de la información y las comunicaciones. Esta la idea motriz del grupo de gobierno (PSOE-Cs) en su propuesta para recibir la sede de este ente de nueva creación.

Valora que la Isla albergue compañías internacionales de telecomunicaciones que cuentan con una amplia cobertura vía satélite e interconexión a través de cableado submarino de fibra óptica. En concreto, hay 50 satélites que dan servicios y permiten que ciertas zonas, como las rurales y marítimas, tengan cobertura. En cuanto a las conexiones de cable de fibra óptica por vía submarina, Tenerife tiene 9 conexiones con la Unión Europea, 4 con África y 2 con América.

Por otro lado, a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) se desarrolla el Anillo Insular de Telecomunicaciones sobre las infraestructuras viarias y ferroviarias. Martín insiste en la ventaja de contar con «una red muy completa de cable submarino de fibra que conecta con Canarias, con África y con Europa». Un proyecto de Tenerife «pero que sale físicamente de Gran Canaria porque el cable parte de El Goro, en Telde», precisa el presidente. «Impulsamos la conexión de las Islas con Europa y con el resto del mundo. Una ventaja. A eso hay que añadir «la red de conexión aérea con más de cien destinos. Son elementos clave que nos han llevado a presentar nuestra candidatura a la agencia». Pedro Martín incluye una sede física, aún por determinar, «pero para la que tenemos espacios».

Aclara que «hemos fortalecido los últimos años esa capacidad de conexión el mundo». Subraya que «ya trabajamos en un proyecto de 5G con una altísima velocidad de información en datos». Pedro Martín reflexiona: «El Cabildo ha ampliado la inversión en esas redes que he mencionado pero, además, es evidente que tenemos una serie de atractivos especiales. Basta un detalle: somos el décimo destino del mundo en nómadas digitales».

Resalta el presidente del Cabildo como otro elemento «fundamental» que las personas «tienen la posibilidad de llegar a esta Isla desde cualquier lugar del mundo. Porque tenemos dos aeropuertos y porque estamos conectados por vía aérea con múltiples destinos».

«Añadamos todo el trabajo de investigación y desarrollo que nos posiciona como un centro digital de primer orden», apostilla. Se trata de «un elemento decisivo a la hora de hablar de inteligencia artificial». Menciona los dos supercomputadores, el Teide HPC y el Anaga, y enfatiza: «Hemos invertido varios millones de euros en la computación que tenemos en el ITER». Sentencia: «Desarrollamos hace dos años un potente programa de inteligencia artificial en el ámbito turístico, que está dotado de potente herramientas».

Martín aclara que «es mi obligación posicionar a Tenerife para proyectos de este tipo en primer lugar pero no para competir con Gran Canaria sino con el resto de España y Europa». Explica que hay muchos aspirantes a albergar estos centros. «Siempre me alegraré de que vengan para Canarias pero, lógicamente, voy a defender Tenerife». No habrá que esperar demasiado. El calendario establece que a más tardar a principios del próximo año se conocerán todas las sedes.