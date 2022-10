Más de una veintena de entidades ofrecen oportunidades de trabajo en la Villa

La I Feria de Empleo y Formación de La Orotava reunió ayer a más de una veintena de entidades e instituciones que ofrecieron oportunidades de trabajo y de mejora formativa a personas que buscan un empleo. En una sola jornada, los asistentes pudieron entrar en contacto con los principales organismos públicos, empresas, agencias de colocación, ONG y fundaciones que cada día luchan contra el paro. Más de 300 estudiantes de centros educativos de la localidad pasaron por la muestra, en la que también se ofertaron talleres y charlas formativas sobre entrevistas de trabajo, búsqueda de empleo, orientación laboral o emprendeduría.

La parte superior de la plaza del quiosco albergó carpas en las que se mostró el trabajo de programas y entidades como Barrios por el Empleo, Don Bosco Itinerarios, CEOE Tenerife, la Cámara de Comercio, el Proyecto Ponos, la Agencia de Empleo y Formación de La Orotava, la Fundación Adecco, la Asociación Rayuela o la Escuela de Azafatas de Canarias.

La oferta de cursos homologados y gratuitos también fue muy importante, con referentes como Radio Ecca, en cuyo catálogo hay cursos en línea o con material impreso de educación infantil, salud, atención sociosanitaria, tecnología, idiomas o empresa. Propuestas como animación infantil, manipulación de alimentos, técnicas de venta en comercio, formación básica en la prevención de riesgos laborales o técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones, entre otras.

Generación 21 visibilizó su formación de corta duración, semipresencial y baremable para oposiciones y otros procedimientos selectivos, con cursos sobre elaboración de manuales y cuadernos didácticos, programación de acciones formativas, herramientas para impartir acciones formativas, servicios de restauración, competencias digitales básicas o habilidades directivas para la gestión de recursos humanos, entre otros. La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) anunció que forma en colocación de paneles de material aislante en interior, techos y suelos; colocación de paneles aislantes en el exterior, y acopio y almacenamiento de residuos en construcción y demolición, entre otras especialidades.

En esta feria también se contó con ofertas de empleo concretas y vigentes, como la de un gestor de formación para Acción Laboral Tenerife, o las que divulgaba en su puesto Activa Canarias: monitores, conserje nocturno, personal de hostelería, instaladores, encargados de mantenimiento o un coordinador de turismo. También se dio la posibilidad de entrar en bolsas de empleo como la específica del sector de la construcción de la FLC; Portalento.es, de Inserta Empleo, o la de Activa Canarias.

Afes Salud Mental, la Fundación Adecco, Sinpromi o Inserta Empleo fueron las alternativas de empleo para personas con discapacidad; Cruz Roja mostró sus proyectos de itinerarios de empleo para personas vulnerables y de ayuda a familias con todos sus integrantes en paro, y Grupo de Acción Rural de Tenerife y las Oficinas de Extensión Agraria dieron propuestas de emprendeduría en el mundo rural.

El alcalde villero, Francisco Linares (CC), recalcó que aunque no se trate de una competencia directa de los ayuntamientos, «La Orotava apuesta en tiempos como los actuales, tras sucesivas crisis, por el empleo y por la formación. Sabemos que las personas que no están formadas tienen dificultades muy serias para incorporarse a un empleo digno. Si no te formas, conseguir empleo es prácticamente imposible en estos momentos, en los que se busca personal cualificado».

«Hoy tenemos aquí más de veinte puestos que muestran posibilidades, sobre todo para los más jóvenes, a los que hemos animado a venir. Muchos chicos y chicas que están aquí hoy han podido descubrir nuevas oportunidades de futuro», recalcó Linares. La edil de Empleo, Deisy Ramos (CC), dejó claro que esta cita aspira a consolidarse en el calendario anual para ayudar a los vecinos a encontrar trabajo o mejorar su situación laboral.