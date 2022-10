El Consejo de Ministros rechaza la consulta popular solicitada por Icod

El Consejo de Ministros del Gobierno de España celebrado este martes 18 de octubre de 2022 en Madrid aprobó un acuerdo por el que «no se autoriza al Ayuntamiento de Icod de los Vinos a celebrar de una consulta popular sobre el tipo de arena a usar para la recuperación de la playa de San Marcos». Según se detalla la web oficial del presidente del Gobierno de España y del Consejo de Ministros, «el objeto de esta consulta no ha de considerarse un asunto de competencia propia municipal, y no se cumple, por tanto, el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por lo que no se puede autorizar».

