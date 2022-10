Los riesgos de la orotavense playa de Los Patos

El anuncio de la ansiada terminación de la obra de la escalera de acceso a la playa de Los Patos, en el litoral de La Orotava, ha disparado las visitas en los últimos días, pese a que oficialmente el acceso continúa cerrado y aún está pendiente de la recepción de la obra. La estampa idílica de Los Patos la ha convertido en un polo de atracción que tiene riesgos que muchos tinerfeños y, sobre todo, visitantes, desconocen. EL DÍA ha conversado con usuarios habituales y veteranos de esta cala que ofrecen algunas de las claves para disfrutar de una forma segura de este enclave paradisíaco en el norte de Tenerife.

Las corrientes. Lo primero que recalca cualquier usuario habitual de Los Patos es la peligrosidad de sus corrientes y la fuerza del mar en el norte de Tenerife. Siempre ha carecido de servicio de socorrismo, por lo que lo prudente es comportarse como si en todo momento ondeara una bandera roja. Es habitual que fuertes chorros de resaca puedan desplazar a los bañistas mar adentro. En estos casos es fundamental mantener la calma y no luchar contra esta corriente. Lo aconsejable es tratar de pedir ayuda o, si no existe esta posibilidad, nadar de forma paralela a la orilla para tratar de salir del río que forman estas corrientes para regresar a la orilla con la ayuda de las olas. La imagen idílica de Los Patos esconde corrientes engañosas e inesperadas, así como grandes movimientos de masas de agua en pleamar y bajamar. Por sus características, no es una playa recomendable para bañistas inexpertos o menores sin vigilancia. Hay usuarios que no dudan en calificarla como «una playa bastante traicionera», que en ocasiones se vuelve aún más peligrosa cuando baja la marea, el oleaje se reduce y su imagen es todavía más bella.

Quedarse atrapado. La escalera de acceso a la playa de Los Patos llega a la zona conocida como El Pozo y desde allí se puede llegar caminando sobre la arena o las rocas a Los Patos, siempre que no haya una potente pleamar. Es fundamental tener claro cuándo subirá la marea para evitar quedar atrapado en Los Patos sin poder regresar a la escalera.

La basura. La playa carece de papeleras y de servicio de limpieza, por lo que la basura que generen los usuarios debe volver con ellos hasta el contenedor más cercano o terminará por ensuciar este paraíso, que ya ha vivido épocas, anteriores al cierre de julio 2013, de acumulación de residuos por la falta de civismo de algunos.

Es un paraíso casi salvaje, pero también se puede convertir en un infierno para los que desconocen las características de las playas más abiertas en la vertiente norte de Tenerife

Los accesos alternativos. Aparte de la escalera, que será el único acceso oficial, los usuarios de Los Patos llevan años usando viejos caminos para llegar hasta la playa, aunque no son seguros ni están autorizados. Existe un elevado riesgo de caída.

La ausencia de servicios. De momento, en Los Patos no hay servicios de socorrismo ni de ningún otro tipo. No hay baños ni establecimientos donde comprar agua o comida. Los usuarios deben acudir con todo lo que necesiten para pasar su jornada de playa, y ser extremadamente prudentes.

Los cambios estacionales. Las playas de El Pozo y Los Patos cambian mucho con las estaciones del año. Su mejor momento es al final de la primavera y en los meses de verano. Los temporales y los cambios en las mareas reducen muchísimo la superficie de arena en otoño e invierno, donde con pleamar es relativamente frecuente que prácticamente no exista playa. Ningún año es como el anterior, así que no es infrecuente que en los meses más fríos su imagen diste mucho de las postales estivales, ya que se llena de rocas y pierde mucha superficie arenada.

Los desprendimientos. Esta playa se ubica en un gran acantilado natural, con decenas de metros de altura y con numeroso material suelto e inestable que, por procesos naturales, suele desprenderse. El riesgo de derrumbes existe y, aunque ha tratado de minimizarse en el entorno de la nueva escalera, el resto de la playa de Los Patos y la de El Pozo carecen de cualquier tipo de protección. Las cercanas playas de El Bollullo y El Ancón han sufrido varios cierres por desprendimientos, de manera que hay que tener muy presente que en Los Patos existe riesgo de caída de rocas, por lo que no es recomendable permanecer a los pies del acantilado.

Libertad vs normas. Durante décadas, Los Patos ha sido una playa salvaje, en la que ha primado la libertad por encima de las normas. Ha sido habitual la convivencia de nudistas, surferos, personas acompañadas por sus mascotas, familias y jóvenes con acampadas ilegales y zonas de cruising o de contactos sexuales entre desconocidos. Con la apertura del nuevo acceso es posible que se produzcan problemas de convivencia y más intervenciones de las autoridades, que ya en agosto de 2020 desalojaron una acampada ilegal con más de 60 personas. La legislación no permite la acampada en la playa, que se puede sancionar con multas.

Comparaciones. Usuarios habituales de esta playa, como José María Pérez Baso, de Patea Tus Montes, comparan las características de Los Patos con las de la playa de Benijo, en Anaga. A su juicio, «no es una playa para dejar a los niños sin vigilancia», y pide las personas que no la conocen que cuando acudan «se fijen en el comportamiento de los usuarios habituales y no se metan a nadar en las zonas donde no hay bañistas, ya que si la gente no está en determinados lugares, suele ser por algo». Además, espera que se coloquen carteles informativos detallados con los riesgos existentes en la playa, tal y como existen en otros lugares de la isla.

La masificación. Los Patos ofrece una arena y unas aguas extremadamente limpias, gracias al reducido número de usuarios, la lejanía de los núcleos poblados y la inexistencia de vertidos. Una virtud que algunos usuarios temen que se pierda con la apertura de la escalera y una posible masificación de la cala.

La intolerancia al nudismo. Los Patos está considerada como una de las mejores playas nudistas de España y suele aparecer en las clasificaciones más destacadas del movimiento naturista. La Federación Española de Naturismo la cita entre las playas nacionales con tradición nudista y sus usuarios habituales piden respeto para esta características que desearían que no se perdiera por la afluencia de un mayor número de visitantes.