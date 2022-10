Un mural en ‘su’ Barranco Grande inmortaliza a Manolo Mena, la voz de Tenerife

Hay que fijarse bien para poder apreciar en toda su magnitud el mural que Sabotaje al Montaje ha culminado en el barrio de Barranco Grande, al Suroeste de Santa Cruz de Tenerife, para homenajear a uno de sus hijos más ilustres: el cantador y timplista José Manuel González Mena (1952-2009). Simplemente Mena. Uno de los mejores solistas que ha dado Canarias y parte de la historia de un grupo emblemático, Los Sabandeños, dirigido por Elfidio Alonso, al que perteneció durante 35 años. Su hija Ruth y el artista Matías Mata (Lanzarote, 1973), alter ego de Sabotaje, se unen a los pies del enorme paño de la calle Chiguergue para reflexionar sobre la figura y la vida de uno de los grandes del folclore. Pero también para dialogar sobre la persona, el esposo, el padre y el hombre normal, dotado de una voz única.

Se nota que hay una muy buena relación entre Ruth González y Matías. Se abrazan con cariño y recuerdan que hace justo un año surgía la idea. El Ayuntamiento capitalino brindó esta pared de propiedad municipal junto a la que fuera sede de las míticas Galletas Himalaya y el muralista se puso «manos a la obra».

Hija y artista desgranan la persona que ella conoció y el referente que él ha plasmado

El artista recuerda: «El trabajo duró unos ocho días y fue por momentos complicado, debido a la lluvia y otros factores adversos, pero ahí está». En efecto, ahí está, con una pequeña plaza anexa, este monstruo. Casi un cubo con doce metros de alto por catorce de ancho. Aparece pintada la reproducción a gran escala de un doble Mena en sus facetas de timplista y cantor. A la izquierda, toca el camellito sonoro de Mario Texeiras –gran luthier de este instrumento– y, a la derecha, aparece con un micrófono en pleno recital. Mata se basa en las imágenes del fotógrafo Fernando Cova del Pino. Unas líneas rojas, «guiño» al fajín sabandeño, completan la decoración de un muro con algunos desniveles y hasta la línea marcada de la junta de dilatación del edificio de enfrente. Matías no lo ve como un problema, sino que entiende le «da más riqueza al conjunto en mi opinión».

Ruth, que hoy cumple años, y Matías muestran su «orgullo» ante una instalación que será inaugurada oficialmente mañana en un acto presidido por el alcalde la ciudad, José Manuel Bermúdez. Actuarán Javier Hernández, solista de Los Sabandeños, Jesús Monzón, el grupo dirigido por Jeremías Martín y la propia Ruth González. Ha cantado desde niña con algunas etapas sin hacerlo de forma pública. «Cantos canarios, no, porque ahí estoy de luto. Nunca lo he hecho y de momento no lo haré», afirma rotunda.

Doble visión enriquecedora

La doble visión de Ruth y Matías sobre Manolo Mena es enriquecedora respecto al retrato de su personalidad. Por un lado, el íntimo, el de la familia, que representa su hija desde el conocimiento y el recuerdo. Junto a ella su madre, Ana del Pino –de viaje por Galicia durante esta semana– y su hermano José Manuel, no muy amigo de aparecer públicamente, aunque no pudo estar en la sesión fotográfica por motivos laborales. Ellos hablan del hombre «serio, pero muy gracioso» que recibió su apodo de La estrella –también fue conocido por El majuelo debido a la formación que fundó con amigos unidos por la música– tras una anécdota muestra de su carácter. Imitó una vez en su pelo el bucle de la cantante de copla Estrellita Castro durante uno de sus muchos viajes de gira a la península o América Latina con Los Sabandeños. De estrellita pasó a estrella.

Mena vivió siempre en Barranco Grande y allí nació y creció una vocación musical que su hija mamó desde niña. Por ejemplo, recuerda que en Navidad salía con los amigos de parranda por la zona y amenizaba con canciones y villancicos las fiestas de sus vecinas. Incluso conoció a la que sería su esposa en una verbena de la mítica Sala Nivaria de Taco. Siempre la música estuvo presente.

Matías, quien ha hecho murales por toda Canarias y en el resto del país, tiene otra perspectiva, ya que no conoció a la persona sino al personaje. Cuando le encargaron el mural se documentó sobre Mena a través de las redes sociales y le sorprendió que todos los comentarios fueran favorables y de admiración. Su madre aún vive, por fortuna, pero el conejero reconoce –y Ruth también, como tantos canarios– la enorme emotividad que despierta la copla de las malagueñas a la madre muerta que Mena interpretó como nadie. Sin dejar la figura materna Las manos de mi madre o ya en otro ámbito Folías de la libertad.

Para Sabotaje al Montaje este mural es una muestra de algo que considera fundamental: descentralizar la cultura y llevarla a los barrios. Aunque sus dos obras más importantes en Santa Cruz estén en el centro; la que recuerda al trompetista fallecido Nilo Caparrosa, en la calle Castillo, y los Arcos de La Noria. Lanzaroteño de nacimiento, ha vivido en Gran Canaria y reside en Tenerife. Echa el resto en este homenaje a Manolo Mena del que le han sorprendido dos cosas. Por un lado, el cariño unánime en las redes sociales. Por otro, el apoyo y respeto de la gente del barrio del Suroeste que captó mientras hacía el trabajo. «Todo el mundo se paraba, preguntaba y hablaba bien de él. Una figura propia de Barranco Grande».

Una voz muy especial

Coinciden ambos en la complicación que supone acercarse al timbre, registro y color de voz que tenía Mena. Ruth rechaza el verbo imitar pero reconoce que hay quien intenta emularlo sin éxito.

Porque Mena marcó un estilo propio. «Era un tenor magnífico, que poseía una voz melódica y clara», explicaba su compañero en Los Sabandeños, el doctor Carlos García en la semblanza que hizo cuando murió en la revista digital Bienmesabe. Afirmaba que «el estilo que logró implantar dio lugar a verdaderas bellezas en malagueñas, folías e isas, sin olvidar los boleros y baladas que bordaba con su voz limpia y precisa». Su hija lo corrobora e incide en estos estilos musicales menos conocidos.

García cuenta que «Manolo fue uno de los primeros cantadores que logró concitar nutridos grupos de fans». Le pedían autógrafos o que firmara discos, le enviaban cartas o le visitaban en los desplazamientos a otras tierras. En los últimos tiempos recibía numerosos correos electrónicos o peticiones que le hacían en cuanto a conocer su vida y obra. Un ídolo en el mundo de la música folclórica.

Mañana tendrá lugar la inauguración oficial en un acto que presidirá el alcalde José Bermúdez

Ruth recuerda que su padre «cuidaba mucho la voz casi hasta la manía o lo obsesivo». Era un profesional que sabía que las cuerdas vocales eran su herramienta de trabajo. Por eso calentaba mucho antes de cada actuación con los clásicos gorgoritos. En este contexto lo recuerda de nuevo García: «Paseando por los camerinos y pasillos cantando aquello de El orgullo de un canario es que Dios le de una nena, que se llame Candelaria y que le nazca morena».

Lo de profesional es relativo porque Mena nunca dejó de trabajar como contable en la empresa de Suministros de Agua de Teodomiro Robayna en la calle La Marina. Ahí tercia Matías Mata, cansado de que se cuestione la profesionalidad de la gente de la cultura

La premisa de Mena fue el compromiso con su tierra a la hora de recuperar, difundir y enaltecer el folclore. Recibió numerosos premios como parte de Los Sabandeños pero su gran legado fue la voz, parte de un podio de grandes cantores que podrían completar Dacio Ferrera o Héctor González.

Nada mejor que terminar con unos versos de Carlos Pinto Grote al pie de su busto que Mena hizo suyos: «No me importa morirme si el timple se va conmigo».