La secretaria de Organización de Coalición Canaria (CC) en Tenerife y próxima candidata a la Presidencia del Cabildo, Rosa Dávila, se compromete a impulsar la construcción del tren del Sur en los próximos años con el fin de mejorar la movilidad en la isla a través del transporte público.

"Arrancaremos el dinero de donde sea", comenta en una entrevista concedida a Europa Press en la que deja claro que el proyecto "lo tiene que pagar el Estado" que cada año invierte en el desarrollo de líneas de AVE.

Dávila entiende que "lo que no puede ser" es que el proyecto "esté guardado en una gaveta" y no tenga ficha en los PGE y sí el de Gran Canaria, que continuó con la apuesta y "lo están lanzando" y encima con apoyo del mismo partido que en Tenerife lo rechaza (Podemos) "como si fuera una bicefalia que dice que es sostenible para Gran Canaria y no lo es para Tenerife".

Y en ese contexto, apunta, "el PSOE calla y otorga y paraliza la isla de Tenerife".

Sobre las carreteras comenta que "están peor" que en la pasada Legislatura cuando desde el 'Pacto de las Flores' "llegaron prometiendo que iban a quitar el problema de tráfico, que es algo muy complejo".

En esa línea destaca que "lo mas problemático es que han guardado en los cajones" proyectos que tenían que tener un impulso como el carril BUS-VAO "y están paralizados por una inestabilidad total", a aparte de que no le "echan ganas ni esfuerzo".

Así, lamenta que las personas que viajan en guagua están "bloqueadas" y en cola por lo que entiende que hay que apostar por el carril BUS-VAO en la TF-5 hasta La Orotava para que cuando alguien se suba a una guagua "sepa que va a llegar" en tiempo a su destino.

Dávila insiste en "parte de la solución" pasa por ofrecer un transporte público "confiable" y el proyecto de ese carril puede ser compatible con la vía de circunvalación de La Laguna que promueve el PSOE por lo que tampoco la descarta. "Probablemente apostemos por las dos", destaca.

Sobre la gestión del proyecto urbanístico 'Cuna del Alma' que se promueve en el Puertito de Adeje comenta que "lo primero de todo" es "no engañar a la gente" ni quitarse "la pelota de encima" porque ahora mismo no se sabe si esta iniciativa "es legal o no es legal, si tiene permiso o no tiene permiso, si tiene licencia y si está bien dada".

Además incide que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias pone una sanción y el Cabildo dice que "no es competente para paralizar" la obra por lo que "todo es una enorme confusión".

MARTÍN ENFRENTA A LOS CIUDADANOS

Otra de las consecuencias de este proyecto, señala, es que Martín ha logrado "enfrentar a la gente" y los tinerfeños no merecen que se les "esté pinchando" para el enfrentamiento, tal y como ha ocurrido también con el Circuito del Motor.

Cuestionado por el colapso del puerto de Los Cristianos insta a las instituciones públicas a "hacer algo" porque sospecha que el Gobierno de Canarias "ni ha encargado el estudio" al que se comprometió para evaluar la idoneidad del puerto de Fonsalía para canalizar el tráfico marítimo con las 'islas verdes'.

La dirigente nacionalista critica también al Estado porque el puerto es de su competencia "y no ha invertido ni un euro".

Entiende que hay que sentarse con "los expertos" y analizar cuál es la mejor solución, subrayando que en CC ya han descartado la opción de Fonsalía, en Guía de Isora, porque la declaración de impacto ambiental "se dejó caducar" y afecta espacios naturales protegidos y rutas de paso de los cetáceos.

Dávila es partidaria de aprovechar más el puerto industrial de Granadilla si admite el tráfico entre islas e insiste en que Los Cristianos "no tiene las condiciones" para albergar todo el tráfico marítimo de la provincia occidental porque "se convierte en un gran embudo que pincha con la autopista y colapsa todo el Sur".

"La no acción no es alternativa y lo que han hecho es no hacer", agrega.

Tampoco avala el concurso para la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur porque llega tarde y las obras no empezarán hasta 2026 debido a que Aena ha estado años "bloqueando y boicoteando" su ampliación pese a que es uno de los aeropuertos que más beneficio han dado y ha permitido financiar otros "fantásticos" por toda España.

En ese sentido destaca que las inversiones de Aena en la isla han sido "ridículas", incluso la última que ha permitido unir las dos terminales del aeropuerto: "Es poner un hangar encima de dos terminales que no es el proyecto que necesita Tenerife Sur".

Dávila reivindica a Tenerife como una "potencia turística mundial" y hasta ahora lo que tenía como puerta de entrada para los turistas era "una cochambre" y "sin invertir un euro".

También afea al grupo de gobierno insular la mala gestión en el área de dependencia ya que no han construido ni una sola plaza pública en tres años y eso aboca al colapso de los hospitales pues muchos crónicos ocupan camas hospitalarias.

TEIDE: NO SE PUEDE IR "COMO BORREGOS" EN GUAGUAS LANZADERA

Para el Parque Nacional del Teide tiene planes que pasan por garantizar que "los tinerfeños no van a tener que pagar para acceder a su parque nacional", y menos aún ir en guaguas lanzadera "como borregos" tras aparcar el coche en grandes parking que "parecían más centros comerciales".

Tiene claro que "hay que hacer otro Plan Rector" y conciliar la protección el parque que "nadie lo discute" con el disfrute de colectivos que "son muy respetuosos con el medio ambiente.

No oculta que "hay un problema a horas punta para aparcar" pero entiende que hay que "buscar soluciones" y ahora se ha entrado "en otra era" y hay sistemas tecnológicos para reservar plazas y tramos horarios, por ejemplo.