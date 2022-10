La Guardia Civil afronta el gran reto de la formación frente a los delitos del siglo XXI

Los 1.215 hombres y 144 mujeres que desarrollan su tarea en la central de la Guardia Civil en Tenerife, en el barrio capitalino de Ofra, celebraron su gran día. Un 12 de octubre marcado en el calendario para quienes prestan servicios en las diferentes unidades con base en la Comandancia ubicada en el número 3 de la calle Conde de Pallasar. Por un doble motivo. De un lado celebrar a su patrona, la Virgen del Pilar, en el marco de la fiesta nacional. Por otro, conmemorar el 178 aniversario de su fundación.

El "gran reto de hoy" es saber unir los valores de entrega y sacrificio de la cartilla del duque de Ahumada, que creo el Instituto Armado en1844, y la tradición de casi dos siglos de historia con el conocimiento de las nuevas tecnologías para combatir los delitos propios del siglo XXI como la ciberdelincurncia. es el objetivo inmediato. A medio plazo hay que añadir la pretensión de aumentar el actual 8,9% de mujeres en la plantilla -entraron en 1988 las casi 200 pioneras- hasta alcanzar el ansiado 40%.

Día de Gala

Día de gala en la sede de a Zona de Canarias y 16º Comandancia de Ofra. La jornada supone la vuelta a la normalidad de acto institucional después de dos años de no celebrarse pandemia de la Covid-19. Honores, marcialidad, música militar, desfile -no lo deslució la fina lluvia caída- y discursos ante la presencia de autoridades, pero, sobre todo de familiares y amigos. Además de 17 condecoraciones a oficiales, agentes o entidades y personas externas al cuerpo por los servicios destacados. La ceremonia estuvo llena de tintes emotivos en su balance global. Esos momentos de especial emoción se vivieron sobre todo en el homenaje a los caídos cuando se depositó una corona de laurel sobre el monolito que los recuerda y el sentido canto de La muerte no es el final. También puso la piel de gallina la interpretación coral del himno de la guardia civil. Sin olvidar la solemnidad del nacional. Todos ellos interpretados por los músicos de la Unidad del Cuarte General del Mando de Canaria y la Banda de Guerra de la Brigada Canarias.

Los datos

El Subdelegado del Gobierno de España. José Javier Plata destacó el papel de la Guardia Civil para la convivencia pacífica y la seguridad en todo el país, en Canarias y en Tenetife. Citó un texto de Benito Pérez Galdós para valorar la "severidad pero con justicia" como normas en la Benemérita. Plata resaltó la especialización y modernización del Cuerpo ante los nuevos retos. Incidió en el dato de que la Comunidad Autónoma tenga la tasa de criminalidad más baja de los últimos doce años y en la alta resolución de los delitos. Recordó asimismo el aumento del 5,2% de plazas en la Guardia Civil durante los últimos años en el Archipiélago y las 671 próximas de reposición. El Subdelegado también desgranó algunos servicios destacados en los últimos tiempos como los acometidos durante la erupción del volcán de La Palma o el incansable trabajo ante los flujos migratorios. Sin olvidar el doloroso episodio de la desaparición de las niñas Anna y Olivia a mediados de 2021. Tampoco quiso dejar sin mención la lucha de las unidades especiales contra la violencia de género, el esfuerzo del Seprona por el medio ambiente, el trabajo frente a la ciberdelincuencia o el de los agentes de tráfico en pro de la seguridad vial. todo ello desde la humidad, la lealtad, la profesionalidad y el trabajo. Concluyó con una frase. "Mi más sentido respeto y admiración a la Guardia Civil".

Dos años complicados

José María Tienda Serrano es el Coronel Jefe Interino de la Zona de la Guardia Civil en Canarias. Tras pasar revista a las fuerzas que le rindieron honores glosó "en un acto que por fin podemos celebrar todos juntos" el trabajo de sus hombres y mujeres en dos años complicados. Por la pandemia, por la erupción del volcán de La Palma o por el secuestro y desaparición de las niñas Anna y Olivia, otra vez presentes con mención especia ala tripulación del buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Acontecimientos extraordinarios "que no impidieron continuar con la tarea diaria" señaló. El balance son más de 50 operaciones de investigación con 164 detenidos, 71.000 kilos de droga aprehendidos, así como efectos recuperados o intervenidos por valor de 541.000 euros. Tienda recordó al personal retirado, a las esposas e hijos de los guardias civiles y a los condecorados en el acto. Hizo referencia también a la nueva carta de servicios 2022-2025 de la 16ª Comandancia aprobada el pasado mes de julio que describe e informa sobre las tareas realizadas. No quiso terminar sin agradecer su colaboración al resto de cuerpos de policía presentes en la Isla y a cada un de los hombres y mujeres a sus órdenes. Lo hizo dirigiéndose "desde mi Teniente Coronel Jefe de Operaciones al guarda alumno más moderno y recién incorporado". Dio sus razones porque si ellos, su "servicio abnegado, sacrificio y disponibilidad, todo esto no hubiera sido posible". Otra tradición recuperada, la del brindis con vino español en un polideportivo de la instalación abarrotado cerro una mañana intensa. Los premios o discursos individuales no ocultaron a una única protagonista colectiva: la Guardia Civil.