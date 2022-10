La secretaria de Organización de Coalición Canaria de Tenerife y diputada nacionalista, Rosa Dávila, comienza hoy una turné por diferentes zonas de la Isla para reunirse con los diferentes comités locales y exponer así su disposición encabezar la candidatura de Coalición Canaria a la Presidencia del Cabildo de Tenerife de cara a las elecciones que se celebrarán en mayo de 2023, tal y como anunció el pasado miércoles en la Ejecutiva insular.

Dávila oficializó la semana pasada su intención de encabezar la lista de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife, una candidatura que deberá ser refrendada en la Ejecutiva insular y el Consejo Político Insular que se celebrarán a principios de noviembre. Las reuniones comarcales –en las que también estarán presenten el secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, y el portavoz en la Corporación insular, Carlos Alonso–, comenzarán hoy con una comarcal de la zona Norte en la sede de Coalición Canaria de La Orotava, en la que estarán presentes representantes de los comités locales de La Orotava, El Sauzal, Tacoronte, La Victoria, La Matanza, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Santa Úrsula y Tegueste.

La siguiente cita será el jueves en la sede de Icod de los Vinos, donde Dávila expondrá a los comités de la zona Norte-Isla Baja su proyecto insular. En esta cita estarán representantes de Icod de Los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla, El Tanque, Los Silos, Garachico y Buenavista del Norte. El viernes la cita será en la sede de CC de Güímar, con la presencia de los comités del Valle de Güímar, como serán los municipios de El Rosario, Candelaria, Arafo y Güímar.

Las reuniones comarcales de Santa Cruz de Tenerife (día 17) y La Laguna (18) serán las siguientes, para finalizar el día 21 en Granadilla de Abona, donde se reunirán los comités de la zona sur de la Isla, como son Granadilla de Abona, Adeje, Arona, Fasnia, San Miguel de Abona, Santiago del Teide, Guía de Isora, Arico y Vilaflor. Asimismo, mantendrá reuniones con los Jóvenes Nacionalistas de Tenerife para recabar su apoyo y confianza en un proyecto en el que los jóvenes y el futuro de Tenerife tendrán un protagonismo fundamental.

Ante el inicio de esta serie de reuniones, Dávila subraya que «somos un gran equipo y para mí es un orgullo poder encabezar la candidatura a la primera institución de Tenerife». «Coalición Canaria está más fuerte que nunca y vamos a recuperar el orgullo y dignidad para esta tierra. Tenemos un proyecto que conjuga el desarrollo económico y social de la isla, la generación de empleo y la fuerte y contundente defensa de los valores ambientales, del territorio y de nuestro patrimonio natural», destacó Dávila.

Además, recordó que «CC es un partido que construye su propia identidad de abajo hacia arriba». «Por ello, la militancia es el principal motor del partido. La fuerza política de los nacionalistas canarios y tinerfeños reside en sus afiliados y simpatizantes y la capacidad de movilización de las mujeres y hombres de Tenerife», enfatizó.

Para Rosa Dávila, «tenemos un Cabildo que no gestiona y un presidente insular que se pliega a los intereses del PSOE y no defiende a los tinerfeños y tinerfeñas, lo que ha provocado que Tenerife no tenga el poder de años anteriores». Ante esta situación, aseguró que «vamos a recuperar la isla y el Cabildo para la gente, para las personas, porque Tenerife es lo primero». Dávila hizo una llamada «a la movilización del nacionalismo» para que «la Isla recupere el liderazgo perdido en estos años de gobierno del PSOE». «Necesitamos recuperar la ilusión de una Isla que se está quedando atrás», remarcó.