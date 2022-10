El Partido Popular (PP) en el Cabildo de Tenerife denuncia que el área de Movilidad insular haya cambiado trayectos y horarios de guaguas en el núcleo de San Isidro, «perjudicando a miles de usuarios y sin contar con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona». El consejero Manuel Fernández considera que ello «pone de manifiesto, una vez más, una forma de actuar» que atribuye al área de Carreteras y que «se basa en la imposición, tomando decisiones de espaldas a los municipios y a las verdaderas necesidades de los ciudadanos».

Los cambios introducidos en el servicio público de guaguas consisten en que las líneas 110 y 112 no pasen por la parada de San Isidro, que haya disminuido la frecuencia de la línea 450, que la línea 452 no entre en Los Cristianos y la modificación del trazado de la línea que utilizan los estudiantes del IES El Médano, con lo cual, ya no se adapta a las necesidades de los estudiantes. «En este caso, es más grave aún, si tenemos en cuenta que este cambio se ha producido con el curso empezado, trastocando el día a día de estudiantes y familias».

Al PP «nos resulta inexplicable que el Partido Socialista siga permitiendo al área de Carreteras actuar de forma caprichosa con los municipios cuyos gobiernos son de otro color político al suyo».

Desde el Gobierno insular, el director insular de Movilidad, José Alberto León, defendió que con la reordenación aumenta un 48% los viajes por la TF-1 en el Sur y sostiene que los cambios se producen «atendiendo a la alta demanda que se venía detectando y que, en ocasiones, obligaba a dejar pasajeros en las paradas» al estar al máximo de aforo las guaguas. «Se reduce el tiempo de viaje» de Las Américas y Los Cristianos a Santa Cruz en 20 minutos y en 10 minutos, respectivamente, explica y destaca la creación de la línea 452, entre San Isidro y Las Américas que se extiende hacia La Caleta. León cree que se busca una controversia que no existe».