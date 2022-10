Oportunidades para todos los gustos

El casco de la Villa de La Orotava, uno de los pueblos más hermosos de la Isla, vivió este domingo una jornada dedicada al comercio. Desde las 10:00 horas, el entorno de las calles del Puente Escultor Estévez, El Calvario, la Avenida de Canarias, San Agustín y la céntrica Plaza de la Constitución se llenaron de visitantes. La Feria de Saldos del Norte de Tenerife, conocida como DiverSaldo, presume de ser la mayor de tu tipo en el norte de Tenerife. Un título que renovó ayer, al menos en lo que a número de compradores y transeúntes se refiere.

En total, y según los datos facilitados desde el Ayuntamiento de La Orotava, 60 comercios de distinto tipo se unieron a este encuentro montando cada uno un stand diferente con las mejores ofertas. Los descuentos están concebidos para atraer a la zona tanto a sus clientes habituales como a los llegados desde otros puntos del norte. Pese a que la mañana amaneció nublada, el tiempo respetó las celebraciones.

En la zona de la Plaza de la Constitución se instalaron los puestos dedicados a la diversión de los más pequeños de la casa. Futbolín, videojuegos, pintacaras y hasta un toro mecánico hicieron las delicias de niños y no tan niños. Tampoco faltó la globoflexia de la mano de Mr Tú, el personaje que el joven Christian Hierro ha creado para entretener a niños y niñas. «Solía trabajar en el mundo del espectáculo en temas como Cantajuegos pero siempre me gustaron los globos. Es como crear la ilusión de la nada y, poco a poco, se ha convertido en mi profesión», explicó mientras recreaba una serpiente a partir de un globo de color de rojo. Hierro tiene muy claras sus señas de identidad y, por ejemplo, solo trabaja con figuras de animales porque no le gustan «ni los símbolos bélicos ni los juguetes sexistas». Además, emplea únicamente materiales biodegradables para fomentar en los pequeños valores medioambientales y de sostenibilidad.

La oferta en los puestos distribuidos a lo largo del casco fue tremendamente variada, algo que caracteriza a una feria que lleva ya más de 20 años celebrándose con éxito. Los que estuvieran interesados pudieron llevarse a casa desde un vehículo de ocasión, a una cesta de productos gourmet pasando por un mando nuevo para la puerta del garaje o un champú de peluquería. No obstante, los puestos más concurridos fueron dos: los de calzado deportivo y el de una conocida óptica de la zona que se vio sobrepasada por la cola de decenas de personas deseando hacerse con unas buenas gafas de sol. Además, comprar un par de tenis de marca desde 10 euros fue un gran atractivo para la jornada.

Tampoco faltó la oferta inmobiliaria. Así que la mañana de compras pudo completarse consiguiendo información o referencias sobre pisos y casas en venta. «Hemos venido siempre a esta feria y la verdad es que en los últimos años hemos dado información que finalmente se ha convertido en venta como en hasta cuatro ocasiones», celebró Stella Álvarez, de Century 21. «A la gente le falta información y eso es lo que nosotros ofrecemos para facilitar una compra», añadió.

La variedad de puestos de la Feria de Saldos del Norte se confirmó, por poner un ejemplo, con la presencia de un stand de la Ferretería Trujillo González, de La Florida. Especializados en cerrajería y mandos de garaje y vehículos, han acudido en varias ocasiones a este encuentro. «La verdad es que sí que nos da resultado participar aquí porque mucha gente nos conoce», reconoció el propietario del negocio, Diego Trujillo.

Como no podía ser menos, la gastronomía también tuvo protagonismo en este particular domingo orotavense. Además de varios puestos de repostería y golosinas, llamó la atención la presencia de Depatanegra Ibéricos. Este establecimiento tiene dos sedes, uno en la cercana Avenida de Canarias y otro en la santacrucera calle San Clemente. Para animar a los compradores, ofrecieron copas de vino por 1,50 euros y platos de jamón por tan solo cinco euros. «Es una forma de colaborar», aseguró uno de sus propietarios, Antonio Ponce. Además de sus productos habituales, también se presentaron en la feria con información sobre sus cestas de productos gourmet, muy demandadas ahora que se acercan las fechas navideñas.

La Feria de Saldos de La Orotava fue pionera en Tenerife y su principal objetivo es promocionar el comercio local y «ayudar a los comerciantes del municipio a vender artículos de fuera de temporada y liquidar el stock que tiene», detallaron desde el Consistorio el pasado mes de agosto, cuando se abrió el plazo para que los comercios pudieran adherirse a la iniciativa. La inscripción, stand y participación en la muestra es totalmente gratuita y el Ayuntamiento ofrece asimismo el apoyo necesario para facilitar «que los comercios de la Villa vuelvan a estar presentes con todas las garantías de seguridad».

DiverSaldo ha sido concebida por el Ayuntamiento de La Orotava como una «actividad dinamizadora de la actividad económica en general» pues la llegada de visitantes durante toda la jornada también benefició a los bares, cafeterías y restaurantes del casco.