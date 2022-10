El patio vuelve a estar agitado en el Cabildo.

¿Cuándo no lo ha estado? Podemos no va a apoyar un presupuesto que incluya partidas para el circuito del motor... Si a esto unimos lo bronco que suelen ser los plenos, y no por culpa de la oposición sino por la mala relación que mantiene Sí Podemos con el Gobierno, no es una ninguna sorpresa que ese vínculo haya saltado por los aires en varias ocasiones. Esto forma parte del paripé que Podemos practica en todas las instituciones canarias.

¿Tácticas electorales?

Podemos juega a estar y no estar como si los problemas que generan los gobiernos de los que forma parte no fueran suyos.

¿Qué escenario vislumbra en el Gobierno insular?

La repercusión más próxima está asociada a las dificultades que va a tener el PSOE para sacar adelante las cuentas. Sería la primera vez en la historia del Cabildo que se da una situación tan grave... Nuestra voluntad es que eso no suceda: CC no va a permitir que la Isla se quede sin presupuestos, pero antes nos van a tener que llamar.

¿El marasmo que se ha vivido en las últimas horas cambia los planes de CC?

No... CC lleva toda la legislatura ofreciendo acuerdos al Gobierno. Hace cinco meses, por ejemplo, el presidente perdió una votación importante relacionada con una modificación presupuestaria para el circuito del motor. Entonces le dijimos que presentara una cuestión de confianza para apoyarlo, no para provocar su caída. En este final de mandato no vemos razonable provocar un cambio radical en el Gobierno, sobre todo porque no habría tiempo para enmendar la cantidad de errores cometidos.

¿Y sus planes?

Tampoco. La manera más sencilla de explicar mi situación es la de un yogurt con una fecha de caducidad, junio de 2023. Ese era mi tiempo. Quince años es un periodo más que razonable para estar en política. ¿Qué pasó en 2019? Que yo estaba en el lineal de un supermercado y me guardaron en la cámara de frío. Pasar a la oposición fue algo legítimo, pero muchos de los proyectos que ya estaban encaminados se perdieron para siempre.

Antes de viajar al futuro, hay una cuestión asociada al posicionamiento que Sí Podemos utilizó para enviarlo a la oposición y que ahora sitúa a esa formación en una posición, por lo menos, vulnerable: ¿El mismo discurso vale unas veces y otras no?

Ya dije antes que Podemos juega a confundir... Al final se ha demostrado que la única estrategia que se planteó hace tres años y pico fue la de echar a Coalición Canaria del Cabildo, que es la parte que a mí me toca, y de todas las instituciones posibles. En mi caso es lo único que unió a PSOE, Cs y Sí Podemos porque con el tiempo se ha demostrado que no había un plan alternativo. ¡Nada, no había nada!

La caducidad de la que habla es solo política, no ideológica. ¿Va a seguir en la trastienda de Coalición Canaria?

Sí, voy a continuar bregando en favor de CC... Esas son las directrices que me han trasladado Fernando Clavijo, desde su posición de secretario general de mi partido, y la Ejecutiva Insular. No quiero pecar de modesto, pero creo que uno de los valores de los que puedo presumir tiene que ver más con mi capacidad de trabajo para generar ideas que con el carisma que pueda llegar a tener... Ahora me toca volcar esas propuestas en el programa insular de Coalición Canaria.

Rosa Dávila se postula como aspirante a pelear por presidir la institución insular. ¿Habrá otras alternativas de cara a la votación de final de mes?

[Casi no deja acabar la pregunta]. No, Rosa Dávila es la aspirante porque ella tiene todos los ingredientes no solo para ser la primera mujer en presidir el Cabildo, sino para ser una gran presidenta. Su capacidad de gestión es alta, estamos ante una persona dialogante, sabe hacer equipos, tiene una química especial con la gente... Es una mujer preparada para liderar Tenerife.

Otra mujer, Ana Oramas, vuelve a la política de ámbito regional. ¿Cómo valora este refuerzo?

Su olfato político, dicho con todo el respeto, es muy potente y nos va a ayudar a tener unos resultados electorales mejores. Ella quiere hacer Parlamento, no estar en la gestión, para participar de una manera bastante activa en el debate parlamentario. Ani está acostumbrada a trabajar entre bambalinas con representantes políticos que no piensan como ella y, sin embargo, es capaz de llegar a acuerdos que inicialmente parecían imposibles. Si tenemos en cuenta que la política está cada vez más fragmentada y polarizada, ella es la persona ideal para tender puentes en los que en los extremos aparezca el diálogo.

¿Qué ha aprendido Coalición Canaria en la oposición?

La palabra no es soberbia... Ahora no se me ocurre ninguna, pero no es soberbia [medita]. La política no es solo estar en el gobierno, se puede hacer desde la oposición reforzando los vínculos que CC siempre ha tenido con los ciudadanos y el territorio. Eso es política en estado puro. CC nunca pecó de soberbia, pero es verdad que en los años que estuvimos al frente de las instituciones el diálogo con otras formaciones fue diferente. Ahora tocó buscar acuerdos desde otro nivel y, sinceramente, pienso que eso también puede ser muy útil para lo que tenga que venir a partir de ahora. Los ciudadanos saben que Coalición Canaria sigue velando por el interés de todos los canarios.

Aún con el riesgo de caer en la dinámica del abuelo cebolleta, ¿qué haría si le ofrecen un alto cargo?

No, no aceptaría [afirma con rotundidad]. Si quisiera hacer política me quedaría en el Cabildo porque, en mi opinión, es la administración que mejor equilibrio ofrece entre la gestión y la cercanía de los ciudadanos. El Cabildo, sin lugar a dudas, es el sitio en el que si quisiera seguir en política seguiría.

¿Se lo ha pasado bien en él?

Ha habido días buenos y malos, pero en general sí que he disfrutado mi estancia en el Cabildo de Tenerife... Mi abuelo fue funcionario de esta institución y, por lo tanto, poder trabajar desde dentro en favor de mi Isla ha sido un privilegio [hace una pausa y apura un sorbo de café, su voz flaquea].

Esa visión insular siempre ha estado grabada a fuego en su discurso y, sobre todo, gestión.

Desde el ámbito insular se puede construir nación, pero yo considero imprescindible tener esa mirada insular. En su momento Paulino hizo un intento por federar aún más el partido para tener una dinámica más canarista o más canaria pero, personalmente, siempre tuve un sentimiento mucho más insular... Creo firmemente en una visión insular del nacionalismo porque las dos cosas son compatibles.

Aprovechando que en la conversación acaba de aparecer el nombre de Paulino Rivero, ¿qué opina de su más que posible llegada a la presidencia del CD Tenerife?

A mí me parece bien... Es un riesgo que él asume personalmente porque no es nada fácil estar en el palco cuando el contrario te mete un gol. El fútbol levanta muchísimas pasiones, probablemente más que la política, y no sé si merece la pena meterse en ese berenjenal. Si a él le apetece, que ya le digo que sí porque es futbolero, y está convencido del paso que va a dar solo hay que desearle suerte porque será un buen presidente para el Club Deportivo Tenerife.

Volviendo a la escena política pura y dura. Hablando en clave de despedida, ¿cómo le gustaría ser recordado?

Lo que más me gustaría es que mis hijos y mi mujer dijeran en algún momento que mereció la pena el tiempo que dediqué a la política y les quité a ellos... [vuelve el silencio, esta vez con una carga emotiva mucho mayor].

¿Se va con pena?

¿Con pena? No. Es difícil irse de los sitios, pero en la vida he tomado unas cuantas decisiones. La mayoría de las veces asociadas con el escenario al que voy, no del que vengo... Yo no huyo de los sitios, más bien voy a los lugares en los que quiero estar [corta su respuesta].

¿Dejará que sus hijos entren en política?

No soy un defensor de todo ese rollo del legado, yo prefiero que se queden con la idea de «lo que hizo papá o hizo Carlos mereció la pena». En casa nunca se ha hablado de política, aunque muchas veces los míos me hayan visto preocupado por cuestiones políticas. No, yo no los veo haciendo carrera política. Su formación e inquietudes van por otro lado [ahora sí sonríe].

¿Sabe que le va a tocar sentarse en unas cuantas mesas para negociar pactos?

El partido cree que ahí sí puedo serle útil porque en los años que llevo en esto he aprendido muchas cosas y, además, creé buenas sintonías con casi todos los partidos.