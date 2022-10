Podemos rompe el acuerdo y deja en minoría al gobierno de Pedro Martín

«Podemos retira el apoyo a Pedro Martín en el Cabildo de Tenerife». El comunicado del partido morado en las redes sociales causa un terremoto político a primera hora de la tarde. El grupo insular de Sí Podemos Canarias, del que forman parte los consejeros María José Belda, David Carballo y Cristo González –sustituyó a Ruth Acosta este año–, apoya desde fuera al gobierno de PSOE y Ciudadanos. Si se confirma esta ruptura del acuerdo al que se llegó al inicio del actual mandato, en 2019, el Ejecutivo quedará en minoría a siete meses de las elecciones y con los presupuestos para el año que viene en el horizonte. Sin embargo, apenas unas horas más tarde, Belda, la portavoz, se desmarcaba de una decisión «unilateral» que entiende «un error grave».

El tuit de Podemos Canarias justifica la ruptura en que el PSOE «impulsa políticas del destrozo en el Cabildo». Añade: «Será sin nuestro apoyo. Por Adeje, Fonsalía, el Circuito del Motor, el Tren del Sur y tantas otras luchas». Entre esas reivindicaciones resalta la oposición frontal a la urbanización Cuna del Alma, que se construye en el Puertito de Adeje, por tres razones: «Los episodios violentos –entre activistas y la empresa–, por negar sus competencias en las obras y por acusar a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias –en manos de Podemos– de la situación de la acampada protesta».

Califican el balance del apoyo externo al Gobierno insular durante tres años de «muy negativo», por lo cual «nuestro papel en el Cabildo cambia». Y sentencian: «La pérdida de confianza es irreversible». Los consejeros Carballo y González avalan con sus valoraciones, incluidas en el hilo, la decisión. Lo mismo que Laura Fuentes, coordinadora general de Podemos Canarias.

«Decisión unilateral»

La posición de la portavoz de los morados en el Cabildo, María José Belda, difiere por completo de la tomada por la organización a la que, en teoría, representa. Belda es concluyente: «Toman una decisión unilateral sin contar con su portavoz en el Cabildo».

Desde Nueva York, donde acude a defender la causa saharaui ante la ONU, Belda expresa su sorpresa porque «estábamos en negociaciones con Sí Se Puede y Equo, que forman Sí Podemos Canarias en el Cabildo, para celebrar una reunión el próximo martes en la que decidir el apoyo o no al PSOE en los presupuestos. Hasta hoy (por ayer), no hay acuerdo entre los tres partidos que integran la coalición –Sí Se Puede, Equo Podemos Canarias–». Considera que «ese consenso es un factor fundamental para dar este paso».

La que fuera firmante del acuerdo programático en 2019 –hace unos días ofreció su experiencia para el siguiente mandato «desde la izquierda»– aclara: «He sido yo la que he puesto sobe la mesa si vamos a continuar o no con este apoyo desde fuera, pero lo que se ha hecho es un enorme error». Apunta Belda «muchísimas razones» para «abandonar el apoyo», entre ellas Cuna del Alma o el Circuito de Motor. Pero añade que «esperaba que el martes se acordara entre todos los grupos políticos cuál sería nuestra postura. El comunicado es un error». Belda entiende que «este acuerdo lo debería haber tomar el grupo y nunca un partido de forma unilateral. No es una decisión de Sí Podemos Canarias».