CC moviliza al nacionalismo para que Tenerife recupere el liderazgo perdido

Coalición Canaria reunió este sábado 1 de octubre de 2022 a más de 1.500 personas en un encuentro insular celebrado en Adeje con el objetivo de «movilizar al nacionalismo para que Tenerife y Canarias recuperen el liderazgo perdido» durante los años de gobierno del PSOE y del llamado Pacto de las Flores. Esta cita fue el primer gran acto como candidato oficial a la Presidencia del Gobierno de Canarias de Fernando Clavijo; el efusivo recibimiento de la militancia a la diputada nacional Ana Oramas en su regreso a la política regional, y la despedida, entre elogios, del expresidente insular Carlos Alonso, quien se abrazó en el escenario a la favorita para sucederle en la candidatura a la Presidencia del Cabildo tinerfeño: la diputada regional Rosa Dávila.

Los protagonistas del encuentro nacionalista Tenerife te necesita subieron al escenario al ritmo de Viva la vida, de Coldplay, con cientos de banderas canarias y de CC ondeando en una sala del adejero Magma Arte & Congresos, con todas las sillas ocupadas y numerosos asistentes siguiendo el acto de pie. La primera en intervenir fue la candidata de CC a la Alcaldía del municipio anfitrión, Patricia León, quien mostró «ilusión, ganas y fuerza al ver a tantos hombres y mujeres dispuestos a luchar por mejorar Tenerife. Porque a nadie se le escapa el paso atrás que ha dado la isla». Y aprovechó para recordar que «el Sur tiene un fuerte poder económico, pero necesita infraestructuras como un hospital y unas carreteras dignas para poder llevar un día a día normal».

La semilla del cambio

El secretario insular de los jóvenes de Tenerife, Serafín Mesa, empezó su discurso recomendando Fortasec al PSOE; aseguró que la juventud tinerfeña «está cansada de tanta desidia y de que los que ahora gobiernan no pongan solución a los problemas que ellos mismos crearon», y auguró que «aquí hoy se planta la semilla de la ilusión, la semilla del cambio».

CC se reivindicó como solución para una isla «colapsada, triste, ensombrecida y paralizada»

El alcalde de Granadilla, José Domingo Regalado; la candidata de CC a la Alcaldía de Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez; el alcalde de Icod de los Vinos y candidato a la reelección, Francis González, y Ana Dorta subieron juntos al escenario, donde Regalado preguntó, con ironía, «¿donde están los bocadillos de mortadela?», y respondió que a él CC nunca le ha dado ninguno. Defendió que en su partido «nadie marca las directrices desde otras regiones, aquí no estamos para trabajar por otros, sino por nuestra gente, la que nació aquí y la que vive aquí».

Sandra Rodríguez resaltó que le duele la situación de la isla: «Estoy cabreada porque en 2019 cuando dije que Canarias y Tenerife se la jugaban, jamas pensé que tuviéramos que soportar al peor gobierno posible». Y mandó un mensaje al Gobierno insular: «Los que dijeron que iban a acabar con las colas de la TF-5 ahora se pueden ir a sacar otra foto, pero no en el puente de La Matanza, sino en La Orotava, que es a donde llegan ahora».

Rodríguez denunció que el PSOE «ha dado la espalda al Puerto de la Cruz» y señaló «al presidente del Cabildo, el señor sonrisas, que ha querido rebajar las inversiones porque le parecen muchas para nuestra ciudad. Donde los socialistas se han gastado los más de 30 millones de euros del ahorro de los portuenses y no en inversiones, sino en fiestitas».

El alcalde de Icod de los Vinos y candidato a la reelección, Francis González, añadió que «el túnel de Erjos está en marcha pese al PP y al PSOE, porque si ha salido adelante es gracias a la gente de CC que lo ha peleado y lo ha defendido en el gobierno y en los juzgados». Y acusó al PSOE insular de repartir los fondos del Cabildo de forma sectaria. La isorana Ana Dorta cerró el bloque con una alusión «al disparate nacional que se está viviendo en Arona».

El candidato a la Alcaldía de La Laguna, Jonathan Domínguez, intervino junto al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y anunció que «aquí huele a victoria». También acusó al PSOE de «poner en marcha una dictadura en La Laguna», capaz de gastar «700.000 euros en propaganda y redes sociales». Bermúdez resaltó su respaldo a Clavijo y recalcó que «estamos aquí para dar un golpe sobre la mesa y advertir al PSOE de que venimos más fuertes que nunca para recuperar lo que nunca debimos perder». El alcalde chicharrero tuvo palabras para Carlos Alonso, «uno de los mejores presidentes del Cabildo de Tenerife», al que pidió que no se fuera «muy lejos». Para Bermúdez, «comienza la movilización, necesitamos sumar muchos más, para recuperar el liderazgo de esta isla y de Canarias. Hay que hacer mucho más de lo que hemos hecho porque CC vuelve a ser el enemigo a batir».

«Venimos más fuertes que nunca para recuperar lo que nunca debimos perder» José Manuel Bermúdez - Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

«Tenemos el peor gobierno de la historia de Tenerife, con un presidente desaparecido y sectario. Y a Ángel Víctor, que dice que las desgracias han unido al Pacto de las Flores, pero la mayor desgracia es su gobierno», afirmó antes de señalar que «Patricia Hernández, Ángel Víctor y Pedro Martín son marionetas de Pedro Sánchez, el que ha conseguido que paguemos la luz más cara de la historia y la cesta de la compra más cara, mientras él está pendiente de hacerse una serie en Netflix».

Carlos Alonso compareció junto a la diputada regional Rosa Dávila, una imagen que para muchos fue la presentación informal del relevo al frente de la candidatura del Cabildo. Alonso reconoció estar en un día de emociones; recordó a los mayores y a Ansina; criticó al gobierno de Pedro Martín «por no avanzar ni un milímetro y limitarse a dar pasos atrás», y pidió unidad y movilización para «volver a reconstruir Tenerife después de tanta destrucción».

Una isla amordazada

Dávila lamentó que «el Cabildo haya dejado de representar a la isla» después de que «en 2019 la única consigna fuera todos contra CC para arrebatar el liderazgo a Tenerife. Y lo han conseguido. En estos 4 años Tenerife ha estado amordazada y olvidada, y ahora toca recuperar su fuerza pueblo a pueblo, barrio a barrio, calle a calle». Y lanzó otra advertencia: «Los que quieren una Tenerife amordazada y una Canarias sumisa, ya pueden ir cogiendo la maleta».

«Los que quieren una Tenerife amordazada y una Canarias sumisa ya pueden coger la maleta» Rosa Dávila - Diputada regional de CC

Ana Oramas, en su vuelta a la política regional como candidata por Tenerife al Parlamento de Canarias, remarcó entre aplausos que «el PSOE no está muerto, sólo ha estado de parranda en los peores momentos, como el Covid o el volcán de La Palma… pero nosotros no estamos ni muertos ni de parranda, sino trabajando por Canarias».

«No nos resignamos y no nos vale con volver ganar: tenemos que gobernar» Ana Oramas - Diputada nacional de CC

Dijo que su regreso «no es como si el Tenerife hubiera fichado a Messi, porque en todo caso sería Pedri. Y no para venir de estrellita, sino para integrarme en un equipo para trabajar, con todos los compañeros, por mi tierra». Y confesó que está cansada de «oír eso del pobre Ángel Víctor que ha sufrido el Covid, el volcán, los incendios… ¡pues espabila!». Además, corrigió a algunos compañeros: «No nos resignamos en Tenerife ni en Canarias, pero no nos vale con volver ganar: tenemos que gobernar».

El secretario general insular de CC de Tenerife, alcalde de La Orotava y candidato a la reelección en 2023, Francisco Linares, dio los buenos días a «los damnificados de Tenerife, sufridores, gente maltratada» y señaló a «tres culpables de lo que ha pasado en Tenerife: Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres y Pedro Martín». Para Linares, «hoy Tenerife es una isla colapsada, triste, ensombrecida y paralizada, en la que no han hecho nada porque han dejado los proyectos metidos en los armarios por venganza, odio y rencor… Para castigar a CC dejaron a nuestros abuelos en su casa. Qué vergüenza y que golfada. Quitar Ansina, hacer política con eso es ruin, rastrero y sucio, y no se lo vamos a perdonar», avisó.

Francisco Linares avanzó que «querrán barrernos del mapa, pero chiquita cagalera le está entrando a algunos hoy. Porque apoyar a CC es apoyar a Tenerife y a Canarias». Tras tener palabras de elogio para Carlos Alonso y Fernando Clavijo, señaló que «hemos pasado cuatro años de vergüenza. Tenerife ha sufrido, Canarias lo ha pasado mal. El Pacto de las Flores se marchitó pronto, pero me importa un carajo el Pacto de las Flores, lo que me importa es que también se ha marchitado Canarias. Pero no acabaremos nosotros con el Pacto de las Flores, con ellos acabará Canarias».

«Nos han dado trato de colonia»

Afirmó que el PSOE ha dado a Canarias «trato de colonia» y lanzó una nueva advertencia: «No somos una colonia, respétennos. Esta vez, si nos dan una cachetada, la vamos a devolver. No vamos a poner la otra mejilla». Y aseguró que «en los juzgados no se ganan las elecciones, se ganan en las urnas. Y Clavijo volverá a ser presidente de Canarias. La ilusión está intacta, tenemos más fuerza que nunca, somos activistas de la calle y vamos a ir calle a calle, bloque a bloque, pueblo a pueblo. Vamos a tener muchos alcaldes y alcaldesas, vamos a gobernar en el Cabildo... y qué bonito sería que una mujer gobernara en el Cabildo», otro guiño a la candidatura no anunciada de Rosa Dávila.

«Si nos dan una cachetada, la vamos a devolver. No vamos a poner la otra mejilla» Francisco Linares - Secretario general insular de CC

Fernando Clavijo, recibido al grito de «¡presidente, presidente!», tuvo palabras para los canarios en Venezuela, «qué tanto han sufrido», y reflexionó: «En 2019 revertimos una tendencia de bajada de votos, ganamos en Tenerife, en Santa Cruz, en La Laguna... pero lo único que movía a todas las fuerzas políticas era vernos en la oposición porque somos incómodos. Así que se pusieron de acuerdo para quitarnos de en medio. No vinieron a construir nada, vinieron a destruir todo lo que oliese a CC, sin darse cuenta de que esos proyectos eran del pueblo de Tenerife y de Canarias».

«Canarias nos necesita y no podemos fallarle a una tierra que debe recuperar la dignidad» Fernando Clavijo - Candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias

Campaña «dura y difícil»

Pese a ser un día de despedidas, Fernando Clavijo matizó que «Carlos (Alonso) no se va, va a estar presente en Coalición Canaria, y puedo decir que es una persona íntegra, de honor, que no se va, que seguirá comprometido con este partido y con Tenerife». Y añadió que «en los 241 días que faltan, no podemos relajarnos. La campaña será dura y difícil porque todos van a ir a por nosotros. Tenemos que generar esa ola de sentimiento canario, ilusión, dignidad y rabia porque Canarias se respeta, y Coalición Canaria es el único partido que pone por encima de todo los intereses de nuestra gente». En la parte final de su discurso llamó a la movilización nacionalista: «El reto es importante. Ninguna encuesta da la reedición de este pacto antinatura, así que tenemos que ganar sobradamente porque van a intentar quitarnos de en medio otra vez. Canarias nos necesita y no podemos fallar a esta tierra, que debe recuperar la dignidad».