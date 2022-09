La Fiscalía denuncia a dos concejales de Tacoronte por sacar 14.000 euros de una cuenta del PSOE

La denuncia de la Fiscalía, que se inició con una comparecencia previa, aporta como posibles pruebas los justificantes bancarios de cinco reintegros de fondos con firmas de los autorizados por importes de 2.000 euros, el 18 de diciembre de 2020; 3.000 euros, el 31 de diciembre de 2020; 3.000 euros, el 8 de enero de 2021; 3.000 euros, el 21 de enero de 2021, y 3.000 euros el 9 de marzo de 2021. Un total de 14.000 euros que salieron de esta cuenta del Grupo Municipal Socialista en un momento de grave crisis interna.

El PSOE notificó a principios de diciembre de 2020, a través del registro de entrada del Ayuntamiento de Tacoronte, la expulsión del partido del que era primer teniente de alcalde y edil de Hacienda y Obras, Carlos Medina, y de la entonces concejala de Comercio, Contratación y Cementerio, Sandra Ramos, por pactar con Nueva Canarias (NC) y Sí se Puede (SSP) la conformación de un gobierno progresista en el mes de junio de 2019. Los dirigentes del PSOE anunciaron a finales de 2020 la expulsión del edil socialista que, además, debía sustituir en la Alcaldía a José Daniel Díaz (NC) a partir de junio de 2021.

La expulsión se convirtió en una decisión firme a mediados de junio de 2021, cuando la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE resolvió «desestimar los recursos presentados» por los que hasta entonces eran sus concejales, Carlos Medina y Sandra María Ramos, y, por lo tanto, confirmó la expulsión definitiva de ambos. Según los estatutos federales del PSOE, esta decisión conlleva «la pérdida de los cargos públicos dependientes del PSOE que ostentasen los sancionados». Una decisión de «carácter definitivo y firme». En la denuncia de Fiscalía se cita la fecha del 2 de agosto de 2021 como la de la formalización de esta expulsión. Todos los reintegros bancarios que se ponen en duda se produjeron tras el anuncio inicial de la expulsión de ambos y antes de que esa expulsión se convirtiera en firme.

"Estábamos autorizados"

Carlos Medina aseguró este jueves a EL DÍA que «si podíamos sacar dinero de esa cuenta era porque, tanto la compañera como yo, estábamos autorizados para hacerlo. Ese dinero no hubiera podido salir de esa cuenta de otra manera. Eran gastos del grupo municipal, del que éramos responsables, de los que se informaba a las personas que asistían a las reuniones. Sandra Izquierdo no pertenecía al grupo en aquel momento y Tarsis Morales no iba nunca. Eso era así». Medina sostiene que este frente judicial abierto no le «inquieta», no le da «mayor importancia» y pone su resolución «en manos de los abogados». A sus excompañeros de partido les responde que «si ellos consideran que está mal, pues están en su derecho de pedir que se dirima donde corresponda», pero insiste en que los reintegros eran «para gastos del grupo». Medina recuerda que «había un compromiso inicial de que ese dinero debía destinarse al partido, pero se nos abre un expediente disciplinario y, desde ese momento, el dinero los gestionamos nosotros y había que negociar los distintos usos»