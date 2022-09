Puerto de la Cruz acoge un festival de perreo feminista contra el machismo

Las actividades comenzarán a las diez de la mañana con las charlas y talleres, que este miércoles ya completaron el cupo de asistentes. Eloína Sánchez, Reina Omega, hablará sobre «El reggaeton desde los inicios hasta la actualidad. Mujeres referentes». Posteriormente, integrantes de la Asociación Mercedes Machado explicarán a las personas participantes qué es, para qué sirve y por qué es necesario disponer de los llamados Puntos Violetas en los espacios de ocio.

Tras un desayuno saludable, el grupo madrileño Perreo desde abajo impartirá un taller de baile de reggaetón feminista, al que acudirán 40 personas. De forma simultánea se ofertará otro taller de composición de letras, con 15 participantes, a cargo de Reina Omega. Ya por la tarde, desde las 18:30 horas, la música urbana será protagonista, aunque también habrá una carpa reservada para maquillaje reivindicativo, zona gamer con Las Chicas También Juegan y puestos informativos de ConSexUs o de la Asociación de Liberación Anorexia y Bulimia en Tenerife. Dale será, además, una alternativa de ocio saludable para la juventud, por tratarse de un evento 100% libre de alcohol y humos en el que se cuidará que «la comida que se proporcione sea kilómetro 0, de comercio local y saludable, incluyendo alternativas veganas y vegetarianas».

Los menores de 16 años deberán acudir acompañados por un adulto. Las entradas son gratuitas y pueden obtenerse a través de plataformas como Tickety.es.

En la presentación de este festival, la directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, Laura Fuentes, resaltó que Dale nace con el propósito de recorrer el resto de las islas para «romper con estereotipos de género, visibilizando un amplio abanico de referentes artísticos de nuestra tierra, a la vez que ponemos las bases para sensibilizar y prevenir sobre las violencias machistas en la población adolescente y juvenil».

El alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González, valoró que se haya elegido su ciudad para este festival pionero, «un ejemplo claro de transversalidad, políticas de igualdad y perspectiva de género» que, a su juicio, servirá para «reflexionar y seguir transformando la sociedad, haciendo hincapié en los más jóvenes». Para la edil portuense de Juventud, Noemí Fernández, este festival ayudará a «educar o incluso reeducar a las personas más jóvenes en materia de igualdad y diversidad».

«No vas a rayarme más»

La artista grancanaria Mel Ömana estará en el Dale, con el objetivo de mostrar nuevos referentes feministas en la música urbana, con letras que marcan la diferencia respecto a otros artistas más populares y menos comprometidos. Entre sus rimas, mensajes como «mujeres hay que gastá pa’ llená / renueva el espacio donde caminá / quita a quien entorpezca tu paso / sobre todo aquel que te quiere parar», o «¡escucha! / dijiste un día claramente “voy a destrozarte” / Y de esa frase lo único que me afectó fue el –arte / el arte de quererme / el arte de aceptarme / el arte de no verte / No vas a rayarme más».

«Quita, quita»

Ambizius, una artista de origen belga afincada en Canarias, actúa en Dale, donde cantará «gente tóxica, que nada aporta / que todo lo ve mal / quita / Si entras a mi vida / Y haces que no pueda avanzar / quita, quita», o «no hace falta que te compares / quererte más es la respuesta a todos tus males / ¿Cuándo te dejaste de querer?».

«Vuelve a las cavernas»

La rapera navarra La Furia también traerá sus rimas a Puerto de la Cruz contra un mundo que «crea enfermas o sumisas» en el que «si hablo me lo invento / si grito soy violenta / si callo ‘ve y denuncia’ / confía en la policía, tía / nos queda soltar mecha y el akelarre / Que el día que nos aliemos, esto prende». Dispuesta a plantar cara al machismo con un «venga, ahora vuelve a las cavernas».