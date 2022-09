El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife solicita que se ejecuten las infraestructuras pendientes para combatir lo que los nacionalistas consideran «sequía» en la isla, así como el bajo nivel que presentan las balsas de agua de riego. Aunque de forma oficial no se ha declarado una situación de sequía en Tenerife, el consejero nacionalista Antolín Bueno señala que «la falta de acción y gestión del PSOE ha agravado el problema porque en vez de aportar soluciones y escuchar las demandas del sector, el consejero se ha dedicado a vender un relato que no se ajusta a la realidad». Según recalca Bueno, «no es cierto que tengamos un buen nivel de agua en las balsas insulares y de hecho, algunas ya están tocando fondo y se ve el lodo, como ocurre en Valle Molina o San Antonio, que dan servicio a la comarca nordeste de Tenerife».

Bueno añade que «es alarmante la irresponsabilidad del consejero insular de Agricultura, Javier Parrilla, que no sólo no es capaz de buscar soluciones, sino que trata de enmascarar las cifras para decir que no hay ningún problema con el agua. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que existe un problema. Y luego analizar medidas como la reutilización de la totalidad de las aguas depuradas de la isla para destinarlas a la agricultura. O también se puede impulsar agua desde un municipio hacia otro».

El consejero nacionalista indica que «el problema de la sequía con el cambio climático requiere una planificación y actuación adecuada por parte de nuestros dirigentes. No podemos depender de si llueve o no. Las inversiones se han paralizado y la única solución fue el paso de Filomena, que dejó una buena cantidad de agua, pero el sector primario no puede esperar a ver si llueve o no».

Para la representación nacionalista en el Cabildo de Tenerife, «la cuestión de sentarse y buscar soluciones innovadoras y no negar la realidad y esperar a ver si la solución cae del cielo en forma de lluvia». Una advertencia que coincide, precisamente, con un aviso especial por fenómeno meteorológico adverso que prevé importantes precipitaciones.