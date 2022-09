Carlos Alonso renuncia a ser el candidato de CCa presidir el Cabildo

El expresidente y actual portavoz de CC-PNC, Carlos Alonso, confirmó ayer que renuncia a ser el candidato de los nacionalistas a la Presidencia del Cabildo de Tenerife en las elecciones que se celebrarán en mayo de 2023. Desde que ganó las elecciones en 2019 Alonso anunció que el actual sería su último mandato, algo que ratificó cuando prosperó la moción de censura que presentaron PSOE, Ciudadanos y Sí Podemos Canarias en julio de ese año. Desde entonces, Alonso manifestó en reiteradas ocasiones su deseo de replegarse en la actividad política.

«Es público que he dicho que no quería continuar, pero el partido me pidió que me lo pensara y accedí. Este verano he estado valorando la situación y mi posición sigue siendo la misma, que es la de no continuar», aseguró ayer en declaraciones realizadas a Radio Marca Tenerife. Entre los argumentos que expuso, Carlos Alonso aludió a los 16 años que suma como miembro de la Corporación insular: «Estuve seis años como vicepresidente, seis como presidente y voy a cumplir cuatro en la oposición. Creo que mi tiempo en política, al menos en la primera línea, está cubierto».

Sostuvo que «el proyecto de CC es el mejor para Tenerife», por lo que dejó claro que «seguiré trabajando y apoyando para recuperar el Cabildo. Fuimos la fuerza más votada en 2019 con más de 120.000 votos, y aumentamos el número de consejeros», recordó.

Carlos Alonso puso en valor el «intenso» trabajo de Coalición Canaria en la oposición «presentando numerosas iniciativas para mejorar nuestra Isla. Sin ir más lejos, la depuradora de El Rosario se construyó y está funcionando a día de hoy gracias a nosotros, que presentamos una moción que fue apoyada por el PP y Sí Podemos Canarias y que supuso la primera votación que perdió Pedro Martín y el PSOE».

Cuestionado por su sucesor para encabezar la candidatura de la formación nacionalista al Cabildo de Tenerife, dijo que esa decisión «le corresponde al partido. Hay una Ejecutiva insular que es la que propondrá a la persona, que deberá que ser refrendada por el Consejo Político». Al tiempo, citó los nombres de «Ana Oramas, José Manuel Bermúdez, Paco Linares y Rosa Dávila» como posibles candidatables al tratarse de personas «con capacidad y conocimientos suficientes para recuperar el Cabildo» para CC.

En cuanto a su situación personal, Carlos Alonso indicó que «tengo varias opciones. Ahora compagino mi actividad profesional con la de portavoz del grupo de CC-PNC en el Cabildo, pero también soy funcionario de la Unión Europea». Pero el expresidente insular matizó: «Eso no significa que me vaya del partido, porque voy a seguir ayudando a que Coalición Canaria gobierne de nuevo. Cuando cambio el rumbo de mi vida no lo hago porque no quiera seguir donde estoy, sino porque me ilusiona hacer otras cosas».

En la biografía de Carlos Enrique Alonso Rodríguez figura que es consejero del Cabildo de Tenerife desde el año 2007, con Ricardo Melchior como presidente de la Corporación en un mandato en el que estuvo al frente del Área de Economía y Competitividad. En 2011 asumió, además, una Vicepresidencia insular, así como las competencias de Movilidad y Turismo. Accedió a la Presidencia el 13 de septiembre de 2013, por renuncia de Melchior, cargo que ocupó hasta el 24 de julio de 2019.