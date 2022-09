4,6 millones para ayudar a la naturaleza a recuperarse en el norte de Tenerife

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), anunció este martes 20 de septiembre de 2022 una inversión de 4,6 millones de euros en tres años para recuperar las 2.700 hectáreas afectadas por el incendio forestal que asoló a finales de julio los montes de Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha y una pequeña parte de Icod de los Vinos. Martín subrayó que este plan de recuperación, que se abordó en el Consejo de Gobierno Insular, «llega apenas dos meses después de terminarse el incendio, unas pocas semanas después de darse por extinguido». Y arrancará «en octubre» con una aportación de 1,6 millones de euros que, posteriormente, y con el respaldo de los gobiernos de España y de Canarias, aumentará en 3 millones más.

«Nuestra intención es no esperar a que sea el invierno el que se encargue de recuperar la masa forestal perdida. Hagamos de esta desgracia una oportunidad», recalcó antes de concretar que las actuaciones se centrarán en «eliminar material seco, matorral y vegetación fácilmente combustible, que se sustituirá por otras especies autóctonas que, aunque pueden arder, complicarán la extensión de los incendios en el futuro». Se trata de especies propias de la laurisilva como barbuzanos, fayas, follaos o viñátigos, así como cedros canarios que se replantarán en las zonas más cercanas al Parque Nacional del Teide. También se ejecutarán labores de limpieza de las pistas forestales y de aseguramiento de taludes «para evitar la caída de piedras en caso de lluvias, así como la erosión».

Estos trabajos de protección del territorio servirán para eliminar materiales con riesgo de caídas y para plantar nueva vegetación que ayude a fijar el suelo y a dar una mayor estabilidad en zonas muy escarpadas y muy afectadas por este incendio como la ladera de Tigaiga, en el municipio de Los Realejos. El Cabildo insular detalló posteriormente que ese desembolso inicial de 1.628.198 euros contará con una aportación de 250.000 euros del Gobierno de España; otra de 500.000 euros del Gobierno regional, y 878.186 euros que pondrá la administración insular. Un gasto que se concretará «por la vía de urgencia» para que comience en unas semanas.

Martín recordó que ya se han ejecutado trabajos similares en la zona afectada por el incendio de Arico, «aunque es una zona de pinar», y remarcó que la idea insular es «no esperar a que la naturaleza haga exclusivamente el trabajo de recuperación del territorio. Vamos a ser proactivos y ayudaremos a la regeneración de nuestra masa forestal». En 2023 se invertirán en torno a 1.994.962 euros más, provenientes de las tres administraciones citadas, y en el año 2024, otros 993.000 euros.

Se actuará sobre los cauces de barrancos y barranquillos con obras de consolidación de fondos y márgenes. En las pistas se instalarán elementos de defensa frente a la erosión por escorrentías, se abordará el reforzamiento y mejora de taludes, la retirada de desprendimientos, las protecciones en salidas de agua, los badenes empedrados, los muretes de mampostería seca y la reposición de las barreras de protección lateral y de las señales dañadas por las llamas.

En los senderos que discurren por el área afectada por este incendio se trabajará «de forma integral», advirtió Martín, para reponer también la señalización, los paneles interpretativos y otros elementos de uso público afectados por el incendio en la red de pistas y caminos. Respecto al trabajo en la masa forestal, también se reducirá la densidad de las masas de árboles donde sea necesario, se eliminarán los matorrales y la vegetación afectada, se triturarán los restos y se talarán los pinos radiatas dañados antes de proceder a la repoblación con vegetación propia de cada zona.

Queja realejera

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), mostró en la mañana de este martes su sorpresa al enterarse, por la prensa, de que existía este plan de recuperación de las zonas dañadas por el incendio: «Es inaudito. Me he enterado por esta convocatoria de prensa de que hay un plan de restauración forestal en mi municipio. Me parece una falta de respeto del Cabildo de Tenerife hacia Los Realejos. He pedido que nos envíen copia y nos den trámite de audiencia pues este plan es un instrumento de planificación y acción territorial que nos afecta, ya que actúa en nuestro monte». Además, insistió en la necesidad de que «contemple, sí o sí, volver a crear un cortafuegos eficiente que evite otra vez el desastre de julio».

Martín respondió que «los alcaldes saben que el Cabildo estuvo 24 horas al pie de la emergencia y dio información puntual a todos los alcaldes afectados, con reuniones diarias y llamadas permanentes». Consideró que «todos deberíamos alegrarnos de que el Cabildo de Tenerife trabaje en el ámbito de sus competencias de recuperación forestal, que no depende de los ayuntamientos. Deberíamos darnos por contentos, aunque ahora también se vaya a informar a los ayuntamientos de los municipios que van a ser beneficiarios de esta actuación».

A juicio de Martín, «pese a la proximidad de las elecciones, todos deberíamos trabajar juntos y alegrarnos de las buenas noticias. Además, me pongo a disposición de los ayuntamientos para colaborar con cualquier propuesta o sugerencia que quieran hacer, incluso si alguno quiere colaborar económicamente, aunque no esté previsto».

«Tenemos que ser ágiles. Ya está bien de administraciones que prometen que van a estudiar, que van a lanzar un programa. Cambiemos lo de las propuestas, los proyectos, las ideas y las reuniones por actuaciones concretas. Y, en lugar de tanta reunión, trabajemos, saquemos iniciativas, pongamos dinero en funcionamiento para recuperar nuestros montes. Y reuniones luego, las que queramos», concluyó Martín.