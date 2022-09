Cuatro concejales del PSOE renuncian a sus competencias en Arona

Yurena García, Pura Martín, Elena Cabello y José Luis Gómez renunciaron ayer a las delegaciones atribuidas por el alcalde de Arona, José Julián Mena, como ediles del gobierno municipal. Cada uno mantiene el acta de concejal y sigue perteneciendo al PSOE. Los cuatro entregan sus competencias por coherencia. Junto a Dácil León, Juan Sebastián Roque y Luis García, formaron el grupo discrepante del regidor en un proceso que dividió al gobierno local por la mitad en el año 2020.

Discrepan con el respaldo dado por el PSOE a Mena como candidato a la Alcaldía de Arona en 2023, porque contradice la «firme decisión de no apoyar y su oposición» a ello comunicada a este grupo de concejales por las ejecutivas federal, regional e insular «en varias ocasiones».

En un comunicado, dicen que fueron disciplinados y obedientes, que acataron los Estatutos, el Reglamento y todas las indicaciones de los órganos del PSOE, «llegando al extremo de participar en reuniones organizadas por el propio PSOE para desbancar, mediante una moción de censura, al alcalde en coordinación con otras fuerzas políticas municipales».

La falta de pronunciamiento del partido sobre la sentencia que anuló la expulsión del PSOE de José Julián Mena es otro argumento para justificar su renuncia a las delegaciones. «No entendemos la no actuación del partido ante el pronunciamiento claro del juez ante un expediente de expulsión incompleto, pero no ilegal y que el partido decidió no recurrir», expresan en su comunicado.

Dos años de conflicto

El comienzo de la ruptura del grupo municipal lo sitúan en mayo de 2020. Como otro fundamento de su decisión, recuerdan el apoyo «sin fisuras» al alcalde que transmitieron a este y a dirigentes socialistas en la Casa del Pueblo. Encuentro en el que condicionaron la unidad del gobierno local (con mayoría absoluta) a que Mena alejara de la gestión «a personas ajenas al grupo y al Ayuntamiento, personas que aún hoy continúan interfiriendo e influyendo en la gestión pública municipal».

Confirman que durante los dos últimos años trasladaron a los órganos del PSOE «toda la información documental de la gestión pública en el Ayuntamiento que se nos requirió». Por todo ello, «no podemos seguir aceptando y continuar dando apoyo a la gestión de Mena, que ha llevado al municipio a unos límites impensables de caos e inoperancia, situación de la cual no queremos ser cómplices».

José Luis Gómez renuncia a su competencia en Juventud, Yurena García a Participación Ciudadana, Elena Cabello a Servicios Sociales y Pura Martín (que ha estado de baja intermitente) a Mayores y Fiestas. «La entrega de nuestras delegaciones supone únicamente la materialización de no estar de acuerdo con Mena y su forma de hacer política en la actualidad, de gestionar lo público y de permitir injerencias en áreas municipales; lo que no hace al Ayuntamiento ser independiente, autónomo y trabajar por los vecinos en su toma de decisiones».

Los cuatro concejales recuerdan que el Partido Socialista «manifestó y señaló que su candidata y la persona que lideraría el PSOE en Arona sería Dácil León». Esta concejala, cesada por el alcalde el 22 de enero de 2021, mostró ayer su solidaridad con sus compañeros y mostró ayer su deseo de abandonar el partido «ahora mismo», pero «no lo hago porque me han emplazado a una reunión». Convocatoria transmitida la semana pasada y en la que le informaron de quién será el candidato a la Alcaldía de Arona: José Julián Mena. «Me extraña el giro del PSOE en la gestión de la situación de Arona», apuntó antes de admitir «que se puede dar por candidato a Mena». «No podemos hacer nada ya», sentenció ayer.

Desde 2020

El conflicto entre el PSOE y José Julián Mena se expone a partir de la destitución de Luis García (también expulsado del partido y hoy edil no adscrito) como concejal de Urbanismo (22 de junio de 2020) por pérdida de confianza. Se produjo después de que el edil expusiera al gobierno municipal unas grabaciones que perseguían demostrar supuestas injerencias externas en la gestión del área y de que las trasladara a la Fiscalía (denuncia archivada).

El caso omiso de Mena y el cese de García dividió por la mitad la mayoría absoluta del gobierno municipal, a pesar de la mediación de los órganos insular, regional y nacional del PSOE, que mantiene a la agrupación socialista en Arona con una gestora desde agosto de 2020. El 13 de noviembre de ese año, Mena es expulsado del partido y el juzgado anula la medida el 27 de septiembre de 2021. El pasado 17 de agosto, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta por tres concejales del sector crítico contra Mena y el exsecretario eventual, Pedro Javier Hernández.