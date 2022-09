El colegio Leoncio Rodríguez ampliará próximamente sus plazas de comedor. Así se lo indicó ayer el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil (IR-Verdes), a la asociación de madres y padres de alumnos. El Consistorio rosariero indicó en una nota de prensa que se ha alcanzado un compromiso con la Consejería de Educación para esa mejora, que se «hará de forma inminente, para afectar lo menos posible al comienzo del curso».

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, comunicó esta decisión a Gil en la tarde del miércoles, «zanjando así la reivindicación de padres y madres de que se aumentase el número de cuidadores de comedor y, por lo tanto, el número de plazas, puesto que ya había una decena de alumnos que habían tenido que cambiarse de colegio al tener todas las plazas de comedor ocupadas y no poder acogerse a este servicio».

El alcalde Escolástico Gil valoró la «sensibilidad» de la consejera para resolver este problema. «Siempre que me he implicado en alguna reivindicación de las comunidades educativas de El Rosario he tenido el apoyo de la consejera», manifestó.