Los 400 trabajadores del Hogar Santa Rita, ubicada en el municipio de Puerto de la Cruz, Tenerife, están convocados mañana, de 13:30 a 15:00 horas, a una concentración de protesta a las puertas de la residencia por los últimos retrasos en el pago de las nóminas. Según indican fuentes del Comité de Empresa, «el pago de las nóminas se retrasó en abril; de nuevo en el mes julio, y ahora también en el mes de septiembre, y la respuesta siempre es la misma: el retraso en el pago de las camas concertadas del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS), sin aportar ninguna solución ni comunicar nada al comité».

«Nos dicen que este mes se pagó porque una entidad bancaria les adelantó el importe de las nóminas, pero en abril también se nos dijo que tenía cerrado un acuerdo para evitar esta situación en el futuro, pero no ha sido así. Todo esto no hace más que generar un estado de incertidumbre cada dos meses para un personal que en la mayoría de los casos no llega a 1.000 euros netos de salario mensual», lamentan desde la representación sindical.