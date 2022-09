El Cabildo quiere entrar en la gestión del Hogar Santa Rita para "darle estabilidad"

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, ha solicitado formalmente al Hogar Santa Rita, el mayor centro de mayores de Canarias, que se incluya a la administración insular en el patronato de su fundación para «poder colaborar en las decisiones que atañen a la gestión de esta residencia», donde viven 500 mayores y dependientes. La intención del Cabildo insular es «dar estabilidad y garantizar el bienestar de las personas usuarias del centro, que cuenta con un número destacado de plazas concertadas que dependen del IASS». Unas 374 plazas por las que se paga cada año a Santa Rita unos 6 millones de euros de dinero público.

Franquet considera que la inclusión de representantes del Cabildo en el Patronato de la Fundación, que ya se pidió públicamente en abril, es «un paso natural en la gestión de esta residencia», y sostiene que el Cabildo «puede convertirse una vía de comunicación más eficaz entre la dirección del centro y la ciudadanía».

Marián Franquet aclara que esta petición parte de la intención de mejorar el servicio y la atención de las personas mayores atendidas en este centro: «Queremos que usuarios y usuarias disfruten de las mejores condiciones que se les puedan ofrecer y facilitar la información para que sus familias puedan sentirse tranquilas y sepan, en todo momento, la situación de sus allegados y el servicio que se les presta».

«El Hogar Santa Rita parece que siempre ha estado rodeado de cierto desconocimiento, por lo que queremos participar en su Patronato y facilitar la comunicación directa entre el equipo que gestiona el centro y la ciudadanía de Tenerife», añade Franquet. La consejera también recalca la necesidad, «como institución pública», de hacer un seguimiento del dinero que se destina a este centro y conocer a qué aspectos va destinado y en qué se emplea. «Somos una administración pública y tenemos la responsabilidad y la obligación de llevar un control de los fondos que destinamos a las diferentes entidades y fundaciones de la Isla. Es importante, por lo tanto, que exista representación del Cabildo en el Patronato, de manera que podamos acceder a este tipo de información de una manera directa», sentencia.

Los trabajadores se concentran este viernes para protestar por los retrasos en el pago de sus nóminas

Concentración de protesta de los trabajadores

Los 400 trabajadores del Hogar Santa Rita están convocados mañana, de 13:30 a 15:00 horas, a una concentración de protesta a las puertas de la residencia por los últimos retrasos en el pago de las nóminas. Según indican fuentes del Comité de Empresa, «el pago de las nóminas se retrasó en abril; de nuevo en el mes julio, y ahora también en el mes de septiembre, y la respuesta siempre es la misma: el retraso en el pago de las camas concertadas del IASS, sin aportar ninguna solución ni comunicar nada al comité».

«Nos dicen que este mes se pagó porque una entidad bancaria les adelantó el importe de las nóminas, pero en abril también se nos dijo que tenía cerrado un acuerdo para evitar esta situación en el futuro, pero no ha sido así. Todo esto no hace más que generar un estado de incertidumbre cada dos meses para un personal que en la mayoría de los casos no llega a 1.000 euros netos de salario mensual», lamentan desde la representación sindical.