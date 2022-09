CC advierte de una «irregularidad contable grave» en el Teatro Leal

Coalición Canaria (CC) denuncia una «irregularidad contable grave» en el Teatro Leal, después de que el gobierno local no haya aprobado desde julio de 2019 «los precios públicos» para esta instalación, lo que convertiría en «nulo» el cobro de las entradas por las actividades allí desarrolladas. Así lo apuntó ayer el portavoz de CC en La Laguna, Jonathan Domínguez, que precisó que la situación ha sido puesta en conocimiento de la Audiencia de Cuentas.

Preguntado por este periódico, el grupo de gobierno (PSOE, Unidas y Avante) optó este lunes por no pronunciarse al respecto. Coalición tuvo conocimiento de esas supuestas anomalías a partir de una denuncia anónima, sostuvo Domínguez en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la también edil Atteneri Falero. El siguiente paso fue la solicitud por escrito de los nacionalista, el pasado 12 de julio, sobre la documentación de la liquidación de venta de entradas desde 2019, así como que se detallaran los espectáculos, el número de entradas vendidas, el precio unitario, el total y el canal de venta. Sin embargo, aseguraron ayer que todavía siguen sin respuesta.

Más en detalle, y según el relato de los nacionalistas, el nudo gordiano se encuentra en la ausencia de aprobación de los precios públicos. «Si cualquier ciudadano que ha comprado una entrada hoy reclamara legalmente que le devolvieran la entrada, el Ayuntamiento tiene la obligación de reintegrarle el dinero. ¿Por qué? Porque no se han aprobado esos precios», afirmó Jonathan Domínguez, antes de indicar que «no hay ningún tipo de control financiero sobre ese dinero». Y añadió: «Se puede producir en este momento un gran problema para la Administración si todo el mundo comienza a reclamar que se le devuelva el dinero».

«Si cualquiera con una entrada reclama, hay que reintegrarle el dinero», afirma Domínguez

A juicio del líder local de Coalición Canaria, es «peor aún» otra circunstancia: «Los precios públicos son los que permiten que la contabilidad del Teatro Leal pueda ser fiscalizada correctamente. Es decir, si no hay unos precios públicos aprobados, no se puede hacer una contabilidad de esa caja para determinar cuánto dinero es de beneficios, cuánto es de producción y cuánto es de gastos. No hay ningún tipo de control de esas características. Si un día hay una caja de 110.000 euros, por ejemplo, y no hay ningún tipo de control respecto a esa caja, ese dinero podría desaparecer sin ningún tipo de problema».

Jonathan Domínguez también expresó que el servicio de recaudación de las entradas del Teatro Leal «ha sido adjudicado mediante contratos menores por el actual alcalde y el grupo de gobierno a determinadas empresas privadas». Y, siempre según la versión de Domínguez y a falta de conocer la del grupo de gobierno, «esas empresas privadas no han presentado la liquidación de cuánto se ha cobrado por esas entradas y cuál ha sido el beneficio» generado por esos tickets.

«Si nosotros hemos pedido las cuentas de los últimos tres años de las entradas al Teatro Leal y no se nos han facilitado, quizá es que no existen», supuso el concejal lagunero. «Es un organismo público; no estamos hablando de un guachinche que ha abierto la semana pasada por las fiestas patronales de un pueblo de Las Montañas, donde a lo mejor puede haber una contabilidad para escapar; es una administración pública, el tercer ayuntamiento de Canarias», continuó.

«Huele muy mal»

El edil consideró que el Teatro Leal «huele muy mal». «¿Dónde están esas cuentas? ¿Dónde está el dinero? ¿Falta dinero de la caja del Teatro Leal? Son las preguntas que nos hacemos y que, como no hemos recibido respuesta por parte del grupo de gobierno y consideramos que este tema es de suficiente gravedad como para presentar una denuncia, la hemos formulado en la Audiencia de Cuentas», señaló, antes de anunciar que, en caso de que se detecte alguna situación irregular, acudirán a los tribunales.

«Recordemos que durante la cuarentena se realizaron muchísimos eventos que se supone que eran de aforo limitado y, por tanto, había un control de entradas. ¿O es que durante la cuarentena se hicieron fiestas privadas en el Teatro Leal a costa del erario público y ni siquiera se cobraron entradas pese a que se anunciaba que había entradas? ¿Han hecho funcionar el Teatro Leal como si fuese su finca particular?», preguntó.