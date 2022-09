Candelaria Díaz deja el acta de concejala y abandona CC entre críticas al partido

Candelaria Díaz presentó ayer su renuncia al acta de concejala del Ayuntamiento de La Laguna y, en un comunicado, informó de que abandona Coalición Canaria (CC). El anuncio lo realizó entre críticas a su hasta ahora partido político y días después de participar en un acto de Nueva Canarias (NC), al que asistió como invitada. En el comunicado no hay ninguna mención a que pretenda enrolarse en las filas de los nacionalistas grancanarios.

Todopoderosa edil nacionalista el pasado mandato –concentró Hacienda, Urbanismo y Patrimonio Histórico–, Díaz lamenta ahora las «falsedades» que se han vertido sobre ella. «Durante toda mi militancia he defendido nuestras siglas con lealtad y trabajo, incluso en las ocasiones en las que no he estado de acuerdo con alguna de las decisiones que se han adoptado», asegura en el comunicado, en el que en ningún momento dice que se vaya a integrar en NC.

«Una minoría de muñidores y pretenciosos maltrata a los afiliados» Candelaria Díaz - Exconcejala de CC

«Últimamente en política se entiende mal lo que significa la lealtad y lo que algunos pretenden es sumisión y obediencia al servicio de sus intereses personales», manifiesta la hasta ahora concejala. «Llevo tres años aguantando que algunos compañeros de nuestro partido, para afianzar sus aspiraciones personales, me hayan impedido desarrollar adecuadamente mi trabajo como concejal, aislándome descaradamente y poco a poco en la toma de decisiones», expresa. «Esos compañeros han generado rumores totalmente falsos sobre mi persona, haciendo que me sienta maltratada desde hace tiempo», añade, antes de sostener que el rumor de que se iba a Nueva Canarias lo lanzaron desde CC. «Y todo ello con la intención de desprestigiarme y con ello lograr agotarme y empujarme a abandonar el partido», continúa Díaz.

«Considero intolerable el trato al que se me viene sometiendo, sin que nadie ponga orden»

La exconcejala añade en el comunicado: «Considero intolerable el trato al que se me viene sometiendo, sin que nadie ponga orden. Creo que ninguna persona debe aguantar una situación como esta y seguir trabajando para un partido en el que una minoría de muñidores y pretenciosos maltrata a los afiliados y compañeros. He llegado a la conclusión de que no debo continuar en un proyecto en el que algunos no tienen límite a la hora de poner en práctica la difamación, la difusión malintencionada de mentiras y otras acciones similares, con la única pretensión de garantizarse un puesto al sol y vivir de la política. Es evidente que nadie corrige tales comportamientos y, por tanto, entienden, ellos, que todo vale». Y zanja: «Hoy se ha colmado el vaso. Si los unos se comportan así, y quienes gobiernan el partido bendicen su modo de actuar, entiendo que por coherencia e integridad debo dejar el acta y abandonar CC desde este momento».

Antes de la renuncia y del comunicado, desde CC le quitaron hierro a la presencia de Díaz en el acto de NC. Preguntado durante la rueda de prensa en la que denunció presuntas irregularidades con las entradas del Teatro Leal, el candidato a la Alcaldía de La Laguna, Jonathan Domínguez, indicó que Díaz era afiliada de CC y que no existían problemas. La siguiente en la lista de Coalición Canaria tras anteriores sustituciones es Cristina Darias, que ya fue concejala lagunera. Le siguen el psicólogo José Juan Rivero y Olga Esther Santos, personal de confianza el pasado mandato.