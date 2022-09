El vicepresidente insular y consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, asegura que su área cuenta con «un informe técnico que avala el cierre de la salida de El Patronato (hacia la TF-5) por grave peligro para la circulación», y recalca que «desde 2016 se han producido en esa zona 69 accidentes, según consta en la base de datos de la Guardia Civil». Arriaga responde así a las quejas del Ayuntamiento de Los Realejos por el cierre de esta salida a la TF-5 e insiste en que las dos propuestas planteadas por el Consistorio para reabrirla «incumplen la actual normativa de tráfico y son un riesgo inasumible para cualquier administración».

«Los informes técnicos con los que cuenta el Cabildo de Tenerife certifican la imposibilidad de poner en marcha cualquiera de las alternativas propuestas por el Ayuntamiento de Los Realejos para la reapertura de la incorporación que existía desde el Camino del Patronato hacia la TF-5. Las dos opciones incumplen las actuales normas de tráfico y suponen un grave peligro para la circulación y la seguridad vial», subraya el máximo responsable de las carreteras de la isla.

Arriaga insiste en que las alternativas planteadas por el Ayuntamiento de Los Realejos «tampoco son viables, no cumplen con la normativa vigente de tráfico y, como la salida que existía, serían un riesgo para la seguridad vial». El director insular de Carreteras, Tomás Félix García, añade que los informes técnicos «detallan claramente las conexiones se deben realizar a través de un carril de aceleración con unas medidas y condiciones mínimas establecidas que, en ninguna de las dos alternativas realejeras, se pueden llevar a cabo, además de saltarse una de ellas la señalización horizontal y una raya continua».

Carreteras insta al Ayuntamiento a poner en marcha la alternativa incluida en el PGO realejero

«El Ayuntamiento realejero pretende hacer convivir en el mismo tramo vehículos que desde el camino El Patronato deben acelerar para incorporarse al tronco de la TF-5 con otros que, circulando por este carril, deben disminuir su velocidad para acceder al enlace de Los Realejos. Es evidente que el vehículo que accede desde el camino El Patronato deberá adecuar su velocidad a los vehículos que le preceden y que circulan a baja velocidad, con el riesgo de accidentes por alcance», explica Tomás Félix García.

Desde el área se recuerda que la rehabilitación que el Cabildo ha llevado a cabo en la TF-5 ha mejorado «no solo el estado del firme de buena parte del tronco de la vía y de muchos de sus enlaces, sino que además ha permitido adecuar esta vía a la normativa existente». Los responsables de Carreteras del Cabildo consideran que las posibles alternativas a este acceso dependen sólo del Ayuntamiento norteño: «El propio Plan General de Ordenación (PGO) de Los Realejos recoge la eliminación del acceso del Camino del Patronato a la TF-5 y contemplaba una solución alternativa. Por ello, desde el Cabildo insular se insta al Consistorio a ponerla en marcha cuanto antes».

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), había pedido precisamente lo contrario este miércoles: que el área de Carreteras del Cabildo de Tenerife plantee una solución viable para recuperar esa salida. Y advertía de que «en esta cuestión no nos vamos a quedar de brazos cruzados y pedimos que desde el área de Carreteras del Cabildo de Tenerife se plantee una alternativa para la salida del tráfico en esta zona del municipio. Que se lo tomen en serio y no lo dejen pasar como un asunto menor, pues no lo es. Tienen los profesionales y los equipos técnicos suficientes para estar trabajando ya en soluciones, pues a ellos les corresponde dentro de su marco competencial».