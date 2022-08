Los usuarios de guaguas y tranvías pagan desde hoy la mitad si tienen bono

La reducción de las tarifas se aplicará a los usuarios habituales a través de los abonos mensuales. Para beneficiarse del descuento los ciudadanos no deben realizar ningún trámite adicional, únicamente renovar de la manera habitual su abono, tal y como lo hacían hasta el momento. El de cinco viajes del tranvía se pagará a mitad de precio, 2.50 euros.

Arriaga recuerda que «en el Cabildo hemos habilitado una partida de diez millones de euros que permitirá mantener la reducción de las tarifas, al menos en un 34 , a partir del 1 de enero». Añade que «seguiremos trabajando para que el descuento se mantenga el próximo año, pero es fundamental contar con la ayuda del Gobierno canario y del Estado».

Una media de cerca de 50.000 personas utiliza cada mes el abono de transporte público en Tenerife. El más utilizado es el joven, con 30.687 usuarios.

El presidente insular, Pedro Martín, señala que se trata de una medida que «nunca antes se había adoptado» y valora la iniciativa del Gobierno de España «para contribuir con las economías familiares y ayudar a colectivos como los jóvenes, los mayores y las personas con discapacidad».

Cabe destacar, por otra parte, que el viaje en guagua sin abono de reducción mantiene su precio actual. Por ejemplo, en las líneas urbanas de Santa Cruz es y será de 1,25 euros y de 0,75 con la tarjeta Ten+. Ligeramente inferior en el caso de que se pague con el teléfono móvil. Hace muy pocas fechas que está en vigor la ventaja que supone abonar el desplazamiento en guagua con tarjeta bancaria. Eso sí, con los mismos precios establecidos para el sistema de las habilitadas como Ten+.

Las previsiones del Cabildo de Tenerife apuntan a que con las medidas de descuento se incrementará entre un 10% y un 15% el número de usuarios habituales.

Pedro Martín subraya que «el Cabildo, a pesar de la subida del precio de los combustibles en estos últimos meses, que ha supuesto por el efecto en cadena un incremento de los costes del transporte público, ha mantenido congeladas las tarifas para evitar, precisamente, cargar a los usuarios esos sobrecostes». Ahora, apostilla, «se pone en marcha esta bajada importantísima para los viajeros, la primera en Canarias y en Tenerife, que va suponer también un impulso para que cada vez más personas se conviertan en usuarias habituales de guaguas y tranvías”.

El consejero Arriaga, por su parte, resume: «La reducción de las tarifas se aplicará a los usuarios habituales, a través de los diferentes abonos mensuales que hay disponibles en el transporte público de la Isla»,

Concluye el vicepresidente insular: «Para beneficiarse del descuento, los usuarios solo deberán adquirir y renovar de manera habitual su abono, tal y como lo hacían hasta el momento, sin tener que realizar trámite alguno».

Arriaga y las otras administraciones





«Si el Estado no prorroga la bonificación, el Gobierno de Canarias debería comprometerse a hacerlo. Con plantearlo no es suficiente, estimados presidentes». Es el tuit de ayer de Enrique Arriaga, quien lanza directamente el órdago a Pedro Sánchez, y Ángel Víctor Torres. Les pide colaboración para que la reducción de tarifas en el transporte público de Tenerife se mantenga más allá del próximo 31 de diciembre. Arriaga reclama «una partida suficiente» que no puede afrontar el Cabildo en solitario porque «ahora más que nunca todas las administraciones debemos dar ejemplo y arrimar el hombro». Concluye: «La reducción de las tarifas no solo facilitará y abaratará el transporte público a los usuarios frecuentes como son los estudiantes y la clase media trabajadora, sino que estamos seguros de que permitirá sumar a nuevos pasajeros que hasta ahora se trasladaban en vehículo privado». | J. D. M.