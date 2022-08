Un plan para el empleo juvenil

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Tenerife (Femete) mantiene tres Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAEs) para 45 jóvenes menores de 15 años. Los planes se desarrollan con la colaboración de Aldeas Infantiles y la Fundación Don Bosco. Las materias que se imparten durante los once meses de la preparación son montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones, así como de instalaciones solares fotovoltaicas

Los planes de Garantía Juvenil (PFAE-GJ) están subvencionados por el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Quince jóvenes participan como alumnado trabajador en cada proyecto.

Aldea en Red.

El PFAE-GJ Femete Aldea en Red realiza las tareas de montaje de dos sistemas de cableado estructurado –red de voz y datos– en el Centro de Día y en el Centro de Programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS, en La Laguna. Una vez finalizados, dotará a los inmuebles de una infraestructura de telecomunicaciones adaptada a las nuevas tecnologías. Permitirá a las personas usuarias de las instalaciones acceder a los servicios de telefonía, internet de gran velocidad, intranet rápida y segura, televisión, teleformación, teletrabajo, etcétera.

Al mismo tiempo, ya se han realizado las labores de tendido de aproximadamente 2.500 metros de cable, así como otros 200 metros de fibra óptica. Además, se ha realizado el montaje de los armarios Racks de comunicaciones para los equipos de la Red de Datos. A su vez, se han mecanizado los conectores en los puestos de trabajo y en los puntos Wifi para posibilitar a los usuarios de Aldeas Infantiles el acceso a la red.

Una vez finalizado el montaje de los dos sistemas de cableado, se llevará a cabo el de los sistemas domóticos e inmóticos en un edificio y una vivienda de Aldeas Infantiles SOS. Permitirán automatizar la vivienda con el consiguiente ahorro energético, así como programar varios aparatos para que se enciendan o apaguen en el momento oportuno.

Aldea Solar.

El alumnado del PFAE-GJ Femete Aldea Solar ha trabajado en el montaje mecánico de las instalaciones solares fotovoltaicas en el centro de Aldeas Infantiles SOS Tenerife. Hasta el momento, se han encargado de realizar las tareas previas de la estructura en la zona del Centro Infantil, tales como el replanteo de la ubicación de las placas fotovoltaicas, la verificación de medidas de la estructura, el corte de la perfilería de aluminio, el taladrado de huecos para la fijación de la estructura a la edificación existente: la verificación de alineado y el mecanizado de soportes. Tras acabar estas labores, se colocará una estructura tipo marquesina para la posterior instalación y mantenimiento de las placas solares fotovoltaicas, las cuales dotarán al edificio de una energía eléctrica limpia y autogestionada. Los alumnos han combinado sus trabajos con la puesta en práctica de la denominada simulación de empresas, una metodología que les permite coordinar sus propias tareas, planificarlas y gestionar gracias a un método rotativo de funciones y puestos de trabajo reales.

En primera persona.

Destaca el nivel de satisfacción que muestra el alumnado-trabajador con el proyecto, tal y como comenta Aynara Rivero Alonso: «Cuando empecé pensaba que me iba a costar más, que sería todo más difícil, pero ahora me siento capacitada y veo que cuando hago el trabajo real en la obra, es cuando lo entiendo todo de verdad». Su compañero Tanausú Almenara Abreu opina: «Los profesores nos enseñan mucho, empecé desde cero sin saber y he captado lo que he ido aprendiendo. Me veo cómodo en el sector. Entré en el PFAE porque me gustaba y quiero vivir de esto».

Don Bosco Conecta.

El PFAE-GJ Femete Don Bosco Conecta realiza la obra en las instalaciones de Fundación Don Bosco en La Laguna. Las primeras tareas fueron el replanteo, ubicación e identificación de los elementos de telecomunicaciones y de sus sistemas auxiliares, así como la planificación y organización de la obra. Se lleva acabo la sustitución del cableado, el montaje y mantenimiento de los Rack, mecanizado y certificación de varias oficinas. Además, de instalar los Rack en las aulas. Paralelamente, se han mejorado las canalizaciones existentes e instalado algunas nuevas. El próximo objetivo es avanzar en el resto de las aulas y talleres del inmueble, además del edificio anexo, así como interconectar todo el sistema instalado con fibra óptica.

Certificados profesionales.

Al finalizar estos cursos, los jóvenes habrán conseguido certificados de profesionalidad y se beneficiarán de formación complementaria en prevención de riesgos laborales, trabajo en altura, sensibilización medioambiental e igualdad. También obtendrán habilidades y conocimientos para desarrollar una carrera de éxito en el sector de las telecomunicaciones y energías renovables. Todo con la finalidad de promover su inserción laboral con la incorporación a empresas o en la emprendeduría.

Estos proyectos formativos promueven asimismo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por lo que se incentiva que el 55% de las personas que participan sean féminas.