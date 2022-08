Los grandes proyectos que marcarán el futuro de Tenerife por 5.000 millones

Son 19 grandes proyectos y marcarán el futuro de Tenerife. Las soluciones a los grandes problemas de la Isla, principalmente la descongestión del tráfico, la mejora del transporte y la creación de nuevas viviendas, dependen del desarrollo de estas megaobras cuya ejecución se fraguará en los próximos años y que precisan una inversión pública y privada de 5.000 millones de euros. Es una cantidad equivalente a la mitad del presupuesto de toda la Comunidad Autónoma de Canarias en un año. Las líneas están marcadas y los puntos están fijados en el mapa. Algunas están en obras, otras en tramitación y muchas solo sobre el papel. En juego está el desarrollo social y económico de la Isla. Entre estos grandes planes destacan las nuevas infraestructuras viarias –en especial el tercer carril de las autopistas del Norte y el Sur y el cierre del Anillo Insular–, los dos trenes, la nueva ciudad de Santa Cruz sobre el suelo que cederá la Refinería, la finalización del Puerto de Granadilla, una nueva terminal para el aeropuerto Tenerife Sur, la línea del tranvía al aeropuerto Tenerife Norte o el circuito del motor. A continuación se analiza cómo se encuentran estos proyectos y qué aportarán a la Isla.

1 Nueva ciudad de Santa Cruz en el suelo de la Refinería

La nueva ciudad que levantará Santa Cruz de Tenerife sobre los terrenos que ocupa desde hace 92 años la Refinería de Cepsa es uno de los megaproyectos vitales para el futuro de la Isla más adelantados. El pasado 28 de enero, el Gobierno de Canarias y la compañía Cepsa anunciaron que el desmantelamiento de la Refinería de la capital comenzará en marzo. Los trabajos de esta primera fase, con la autorización ya aprobada por el Ejecutivo regional, incluyen los trabajos de descontaminación. La previsión es que se prolonguen hasta 2025, se anunció en el encuentro que mantuvieron el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, en la sede de Presidencia en la capital tinerfeña.

Esta gran aspiración de Santa Cruz empezó a gestarse en el verano de 2013, cuando la Refinería de Cepsa suspendió el tratamiento de crudo por las dificultades que atravesaban los mercados, afectados por las revueltas en Egipto y los problemas de producción y transporte en esa área del planeta. Desde entonces, la planta no ha vuelto a refinar petróleo. Cinco años después, el 26 de junio de 2018, la compañía y el Ayuntamiento de la capital, con el alcalde José Manuel Bermúdez al frente, sellan un acuerdo histórico. Este se articula en un proyecto denominado Santa Cruz Verde 2030, que consiste en el desmantelamiento de la Refinería para que la ciudad recupere el suelo que esta ocupa, 573.000 metros cuadrados. Las unidades operativas de esta planta de Cepsa serán trasladadas al Puerto de Granadilla, para lo que ya la compañía tiene autorización.

Esta nueva zona de expansión urbana chicharrera –para la que están previstas miles de viviendas, un pasillo verde conectado con la Rambla, un Tenerife Arena como nuevo recinto ferial y dotaciones sociales y sanitarias– es la mayor operación urbanística de la historia de la capital tras la cesión del Ayuntamiento de El Rosario al de Santa Cruz de 13,2 kilómetros cuadrados en 1972 cuando el alcalde santacrucero era Ernesto Rumeu de Armas o la cesión a Santa Cruz también de la Refinería de los terrenos de Cabo Llanos, cuya expansión se rubricó en el Plan General de Ordenación de 1992, realizado cuando el alcalde era José Emilio García Gómez.

2 Muelle de enlace del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

La Autoridad Portuaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife busca financiación europea para acometer la construcción del edificio de enlace entre el Puerto y la ciudad capitalina con el que finalizará el proyecto de remodelación de la plaza de España que en su día diseñaron los arquitectos suizos Herzog & de Meuron. Esta última fase precisa un presupuesto de alrededor de 120 millones de euros.

Fue a finales de los años 90 cuando se dio a conocer el proyecto para acercar Santa Cruz al mar a través de la plaza de España, diseñado por los arquitectos suizos Herzog & De Meuron. Estos ganaron el concurso convocado entonces por la Autoridad Portuaria. El proyecto se dividía en tres fases: la remodelación de la plaza de España, el túnel de la Vía Litoral y el Muelle de Enlace. La primera fase comenzó en 2006. Ya se han ejecutado las dos primeras y ahora falta la tercera, pendiente de desarrollo al entender la Autoridad Portuaria que carece de «músculo financiero» para acometerla con recursos propios. El presidente de la entidad, Carlos González, aseguró en una reciente entrevista que va a solicitar fondos a Europa.

El edificio está diseñado para que en su cubierta puedan pasear los ciudadanos desde la plaza de España hasta el mar y convertirá esta zona en una especie de Maremagnum –centro comercial del Puerto de Barcelona–. De esta manera, acogerá locales comerciales y de ocio, así como restaurantes y cafeterías, la oferta que le falta al Puerto para que sus terrenos sean atractivos para los vecinos. También incluirá dos parkings y una terminal de pasajeros para dar servicio a la parte sur del muelle. Este inmueble de diseño vanguardista terminará de acerca Santa Cruz al mar.

3 Vía Ofra-El Chorrillo en Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias acaba de adjudicar la redacción del proyecto del tramo A de la carretera Ofra-El Chorrillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. La Consejería impulsa de esta manera la finalización de esta vía, que comenzó a ejecutarse hace nada menos que 25 años –en 1997– y que se ha visto paralizada en varias ocasiones por problemas administrativos y presupuestarios. Para lograrlo, el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, anunció que el Ejecutivo canario también ultima la licitación de las obras de los tramos B y C –costarán 5,6 millones–, «ya empezados pero cuyas obras quedaron sin culminar por las paralizaciones antes señaladas». Precisamente, también se realizará un estudio sobre la estructura sin acabar que se levantó en 1997, la cual atraviesa la TF-5 (autopista del Norte) a la altura del Hospital de La Candelaria, con el objetivo de determinar su viabilidad y compatibilidad con el nuevo vial.

La licitación permitirá contar con el proyecto que mejorará la conexión de la autopista del Sur (TF-1) con la TF-2 (vía de conexión) y con la TF-5 (autopista del Norte), a través de la nueva carretera entre Ofra y El Chorrillo. La previsión de la Consejería de Obras Públicas es que este proyecto esté listo antes de un año, para poder licitar en otoño de este año los trabajos del nuevo enlace y del tramo de la vía Ofra-El Chorrillo que uniría la avenida Príncipes de España con los tramos B y C, atravesando el aparcamiento situado junto al hospital Nuestra Señora de La Candelaria, la TF-5 mediante estructura elevada, el barranco de Los Moriscos con un viaducto, y rodeando el barrio de Las Moraditas.

Es una actuación fundamental para dar fluidez al tráfico en la capital tinerfeña. El objetivo final, cuando se concluyan los tres tramos, es abrir una conexión directa entre la TF-1, la TF-2 y la TF-5 que está previsto que se convierta en la segunda vía de penetración en la capital tinerfeña desde el Sur. Permitirá descongestionar en gran parte la carga de tráfico de esa autovía en su entrada a la ciudad. Los cálculos de los técnicos son que esta conexión entre ambas autovías absorba una media diaria de 40.000 vehículos, ya que atraerá a gran parte de la circulación de la TF-1 que quiera incorporarse a los barrios de la zona este de Santa Cruz. Por esta razón, se hace necesario también remodelar la conexión entre la autovía del Sur y la TF-2 a la altura del barrio de Santa María del Mar.

4 Pasarela peatonal de la rotonda del Padre Anchieta

La pasarela peatonal que busca evitar los atascos en la rotonda del Padre Anchieta, uno de los principales accesos al centro de La Laguna, ya está en camino. A inicios de octubre, el Cabildo anunció que había adjudicado la construcción de este anillo elevado que utilizarán los peatones para evitar su interferencia con los vehículos. De la actuación, en la que ahora mismo se están realizando los trabajos previos, se encarga la empresa Obras Huarte Lain. La acción cuenta con un presupuesto de 8,8 millones de euros y forma parte de las medidas estratégicas para cumplir el compromiso de descongestionar el tráfico en la autopista del Norte.

Más en detalle, el proyecto se basa en una viga curva continua en forma de anillo de aproximadamente 100 metros de diámetro, sustentada mediante un sistema de soportes, con una plaza anexa al actual aparcamiento de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna, y una longitud total del anillo de unos 314 metros. El proyecto supondrá el desplazamiento provisional de la estatua del Padre Anchieta a los jardines del Campus Central de la Universidad de La Laguna, mientras que, una vez que concluyan las obras, se instalará sobre la plaza de nueva creación situada enfrente de la Facultad de Biología, al inicio de la avenida Astrofísico Francisco Sánchez.

5 Circunvalación de La Laguna o baipás de la TF-5

El desdoblamiento de la TF-5 –también denominado baipás, variante o, más recientemente, circunvalación de La Laguna– es un macroproyecto que supondrá el desvío del tráfico de la autopista del Norte a su paso por Guamasa y hasta la Vía de Ronda. Todo ello bordeando el aeropuerto por el lateral de la carretera de La Esperanza. El objetivo es descongestionar la TF-5 y permitir que se lleven a cabo las obras para el soterramiento de la actual autopista y que, con ello, La Laguna recupere «la cicatriz que le genera el paso de la autopista por el núcleo urbano, convirtiéndose esta en una gran rambla ciudadana», según expresaba en noviembre de 2021 el director general de Carreteras del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado. El político socialista realizó aquellas manifestaciones coincidiendo con el anuncio de que el proyecto de construcción saldría a información pública en diciembre. Antes, en febrero de 2020, el Gobierno de Canarias cifró en unos 130 millones de euros el coste aproximado de la obra.

Uno de los proyectos con más impacto es la nueva ciudad de Santa Cruz en el suelo de la Refinería

La iniciativa no ha estado exenta de polémica, dado que se trata de un gran proyecto que choca con el discurso de defensa del suelo rústico que desplegó parte del actual gobierno local de La Laguna cuando estaba en la oposición. Sin embargo, y nada más conocerse en 2020 la intención del Ejecutivo autonómico de desempolvar la variante, los líderes de Unidas y Avante, Rubens Ascanio y Santiago Pérez, respectivamente, lo defendieron. En 2015, en el artículo Una Vía Exterior encubierta, Ascanio había escrito sobre el desdoblamiento: «(...) Promueve el vehículo privado frente al transporte público y no ataca el problema de fondo de la movilidad. Una vez más me parece que es una necesidad pensada para políticos adictos al piche y algunas grandes empresas constructoras necesitadas de fondos públicos, no para las miles de personas que de verdad sufren las colas cada día».

6 Tranvía al Aeropuerto de Tenerife Norte

La ampliación del tranvía hasta el Aeropuerto de Los Rodeos supondría la prolongación de este medio de transporte desde la avenida de La Trinidad hasta el aeródromo lagunero. Es un viejo proyecto que volvió a ser puesto sobre la mesa en este mandato y que ha generado contestación ciudadana, lo que quedó patente desde la asamblea abierta en la que el Cabildo y el Ayuntamiento de La Laguna expusieron en enero de 2020 sus planes. La actuación cuenta con el rechazo de todas las formaciones políticas, salvo de Ciudadanos (Cs) y, más concretamente, del consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga. En la misma línea, en septiembre de 2020, el Consistorio lagunero pidió formalmente que la ampliación tranviaria quedase paralizada.

Se han planteado tres opciones. La primera de ellas –la que Metropolitano, la empresa que gestiona el tranvía, considera la mejor, según apuntó en diciembre de 2019 Arriaga, si bien el político de Cs más recientemente se decantó por el proyecto número dos– transcurriría por Seis de Diciembre, la segunda atravesaría Pablo Iglesias y la tercera iría paralela a la autopista. Esas son las alternativas para unir La Trinidad y San Benito. De ahí al aeropuerto, y para cualquiera de las posibilidades anteriores, se plantea la carretera general del Norte. El coste de las tres propuestas es, respectivamente, 62,2, 58,5 y 67,9 millones.

Las actuaciones en carreteras están centradas en resolver la pesadilla de los colapsos de tráfico

La actuación cuenta con el rechazo de los taxistas, del sector comercial y de los colectivos vecinales más próximos, e incluso se creó una plataforma. Entre sus argumentos: la posible pérdida de trabajo para profesionales del volante y comerciantes, la más fácil realización de un carril bus para el mismo servicio y las expropiaciones. Ante ese escenario, el presidente del Cabildo, Pedro Martín (PSOE), señaló que la actuación no se impondría contra el criterio de La Laguna, y ya en junio de 2020 anunció que se suspendía por la falta de consenso y la crisis derivada de la pandemia. Dos meses después hubo un nuevo reimpulso de la actuación para captar fondos europeos. Martín insistió entonces en que no habría obra sin el acuerdo del Consistorio, y más tarde la acción se quedó fuera de ese programa económico. En noviembre se conoció que se había vuelto a reactivar el proyecto y que se iba a realizar la encuesta, tras lo que Pedro Martín volvió a llamar a la calma.

7 Túnel de la Mesa Mota entre La Laguna y Tegueste

El túnel a través de la Mesa Mota busca eliminar el paso por Las Canteras a todo el tráfico de Tegueste, Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y la Punta del Hidalgo. En números globales, y según los datos aportados por el Gobierno de Canarias, son «más de 18.000 vehículos al día, lo que históricamente ha supuesto un cuello de botella». Así lo cifró el Ejecutivo autonómico en agosto, cuando anunció la licitación de la redacción de esta conexión entre La Laguna y Tegueste y que supondrá la culminación de la Vía de Ronda. Se trata de la «actuación más importante para la Comarca Nordeste en materia de carreteras de los últimos 30 años», aseguró el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), el pasado verano. «La actuación tiene como objetivo disminuir la densidad de tráfico actual en la zona y el contrato para redactar este proyecto contará con un presupuesto de 551.890 euros y un plazo de ejecución de diez meses», informó el Gobierno de Canarias.

8 El tercer carril de la autopista del Norte TF-5

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este mes que el presupuesto de la construcción del tercer carril de la autopista del Norte TF-5, sólo entre Los Rodeos y Guamasa, tendrá un presupuesto cercano a los 50 millones de euros, por lo que consideran imprescindible recibir financiación del Gobierno de Canarias. El presidente del Cabildo, Pedro Martín (PSOE), y el consejero de Carreteras, Enrique Arriaga (Cs), han criticado el convenio firmado en el pasado mandato por Cabildo y Gobierno regional para esta obra implicaba que la gestión «recaería en la corporación insular y por solo 8 millones de euros».

El portavoz de CC, Carlos Alonso, acusó a Martín «de mentir» y aseguró que «los trabajos estaban presupuestados» con 40 millones de euros desde 2019». Muchos más millones harán falta para continuar el tercer carril hasta La Orotava. La redacción del proyecto del resto del tercer carril, entre Guamasa y el municipio orotavense, se adjudicó en abril de 2021, tras más de un año y medio de parálisis.

Una de las propuestas que más polémica y menos consenso genera es el Puerto de Fonsalía

La UTE Técnica y Proyectos S.A-Proyma Consultores se hizo con el contrato para la implantación en esta vía del tercer carril BUS-VAO ITS, un nuevo sistema de gestión que consiste en la construcción de un carril para guaguas y vehículos de alta ocupación flexible basado en tecnología ITS o de Sistemas Inteligentes de Transporte, que permitirá la reserva del carril izquierdo de la calzada en los momentos de mayor demanda, mientras que el resto del tiempo funcionaría como un carril normal.

La redacción se adjudicó por 1,8 millones de euros e incluye también la modificación del trazado de las curvas de El Sauzal para mejorar la seguridad. El contrato se formalizó en junio de 2021 y la empresa tiene un plazo de 20 meses para la redacción. Así que hasta marzo de 2023 no habrá ningún proyecto concreto para el tercer carril entre La Orotava y Guamasa. La licitación y ejecución quedará pendiente para futuros mandatos.

9 El Tren del Norte: entre Santa Cruz y Los Realejos

El consejo de administración de la empresa pública Metropolitano de Tenerife aprobó el 27 de marzo de 2002 la convocatoria de un concurso internacional, que adjudicó el 26 de junio de ese mismo año, para la elaboración del Plan Territorial Especial de Dotaciones e Infraestructuras del Tren del Norte, entre los municipios de Santa Cruz y Los Realejos. El trazado inicial era de unos 36 kilómetros entre Santa Cruz de Tenerife y Los Realejos. Cuando el proyecto se presentó en sociedad, generó mucho rechazo por las afecciones a viviendas y núcleos poblados de municipios de las comarcas de Acentejo y el Valle de La Orotava, lo que obligó a replantearse buena parte del proyecto a su paso por localidades como La Laguna, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula o La Orotava. Las quejas de los municipios obligaron a aumentar la superficie de túneles de los 13,2 kilómetros iniciales a más de 17,3 kilómetros.

Esto supuso también un incremento de la inversión prevista, que pasó de 1.100 millones de euros a más de 1.146 millones. Con un 48% de recorrido en superficie y casi el 50% bajo tierra, esta infraestructura ferroviaria quedó aparcada desde 2012 y ninguna administración parece demasiado interesada en retomarla. El debate del Tren del Sur vuelve a estar sobre la mesa, pero muy pocos creen en la línea ferroviaria del Norte, pese a que el colapso de la TF-5 es un suplicio que dura ya más de tres décadas.

10 Muelle y Parque Marítimo de Puerto de la Cruz

Hace 516 años que se pidió un puerto en condiciones para una ciudad del norte de Tenerife que ni siquiera existía. Fue en diciembre del año 1506, cuando en los Acuerdos del Cabildo se recoge textualmente la conveniencia de «que se faga un muelle en el puerto del Araotava», el actual Puerto de la Cruz.Tras decenas de anuncios y proyectos fallidos durante los últimos cinco siglos, la ciudad turística sigue a la espera de que se concrete un proyecto cuyo coste se había estimado en unos 92 millones de euros, que servirían para crear un puerto deportivo, pesquero y turístico, con capacidad para pequeños buques de pasajeros, y un gran parque marítimo en la deteriorada explanada que sirve de aparcamiento en la actualidad.

El Gobierno portuense (PSOE-ACP) señala que «en estos momentos desde el Ayuntamiento se está a la espera del informe de impacto ambiental con respecto al proyecto de la infraestructura portuaria, y de la planificación necesaria que se sustancia en el PMM II y en la que se ha avanzado de la mano del Cabildo de Tenerife. En esa línea trabajamos para que esta infraestructura pueda acoger el tráfico de pasajeros que es el objetivo social y económico que debería perseguir este proyecto, fundamental para el desarrollo de la comarca norte de la isla, y que por el cambio adoptado en la Ley del Suelo en el anterior mandato quedó imposibilitado». Para el Gobierno portuense, lo deseable ahora es que el Gobierno de Canarias sea la administración que lidere el proyecto, en lugar del Cabildo de Tenerife, que lo reimpulsó durante el mandato de Carlos Alonso.

11 Cierre del Anillo Insular de Carreteras

Con un coste de 240.370.796 euros se ejecuta el tramo Santiago del Teide-El Tanque, de 11,3 kilómetros de longitud y esencial para la seguridad en la comunicación entre el Norte y el Sur de la Isla. Reducirá el trayecto en 45 minutos e incluye un túnel, de dos tubos paralelos de 5,1 kilómetros de longitud cada uno (el más largo del Archipiélago), que discurrirá bajo el Macizo de Teno. Su excavación comenzó el 7 de octubre de 2020 en Santiago del Teide, abriendo ya más de 1.200 y 1.061 metros en ambas bocas, mientras que en el lado Norte esas cifras se reducen a 310 y 280 metros.

Los trabajos de este tercer tramo del cierre del Anillo Insular deben concluir a finales de 2023. Sin embargo, el cierre aún tiene dos tramos cuyas obras ni siquiera han comenzado. Se trata de la nueva carretera entre San Juan de la Rambla e Icod de los Vinos, a través de La Guancha, y el tramo más complicado y discutido, para el que ni siquiera hay una alternativa clara sobre la mesa: los siete kilómetros que separan el final de la TF-5 en Los Realejos y el municipio de San Juan de la Rambla.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el 11 de noviembre de 2021 el inicio del trámite de exposición pública e información a las administraciones, entidades y personas interesadas del esperado proyecto de cierre del Anillo Insular entre San Juan de la Rambla e Icod de los Vinos, cuyo coste total es de 175 millones de euros. Se trata de una nueva autovía, que tendrá cuatro carriles, y que discurrirá al sur de la actual TF-5.

El proyecto de este tramo está redactado desde 2007 y su actualización fue contratada por la Consejería regional a principios de año 2021. Si se cumplen las previsiones del Gobierno de Canarias, la actuación podría comenzar a ejecutarse antes de que finalice el mandato y sin grandes afecciones al tráfico, ya que prácticamente la totalidad del trazado es de nueva construcción, más alejado del mar que la actual TF-5 y con tres tramos de túnel, cuyo coste supera los 48 millones de euros. El túnel más largo, ubicado al inicio del trazado para evitar un espacio protegido y el casco ramblero, mide unos 975 metros.

Hay otro con una longitud de 320 metros, que sale del barranco de Las Monjas, y un tercero de 826 metros, en Las Cucharas. Para lo que no hay fecha ni trazado ni proyecto es para el tramo más complicado, que el Cabildo de Tenerife se ha comprometido a tratar de desbloquear poniendo alguna alternativa concreta sobre la mesa. Cualquiera de las soluciones que se plantean para este tramo son muy complicadas de ejecutar, además de tratarse de una zona con una especial sensibilidad ambiental, que ya obligó a paralizar el proyecto a principios del siglo XXI. Entre 2001 y 2002, la mejora de esta vía generó varias manifestaciones y 13.812 alegaciones en contra. El consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga (Cs), ya ha desvelado que una de las soluciones que está sobre la mesa es la construcción de túneles que reduzcan al máximo la afección a este entorno natural protegido. Es la última pieza del puzzle y su coste final es aún una incógnita.

12 El radar meteorológico de Teno

El desaparecido Instituto Nacional de Meteorología (INM), cuyas funciones desempeña ahora la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alertó en 2000 de la necesidad de instalar un nuevo radar para complementar al existente en Gran Canaria y acabar con las zonas de sombra que dificultan la observación en parte de Tenerife, La Palma y El Hierro. 22 años después, las obras siguen pendientes de retomarse. La orografía del archipiélago, especialmente en las islas occidentales, produce importantes zonas de ocultación por la presencia de grandes obstáculos naturales como el Teide.

La cobertura del actual radar de Gran Canaria, situado en el monte de Los Moriscos, se limita a entre 200 y 240 kilómetros de radio y cubre de forma aceptable las islas centrales y occidentales de Canarias. Sin embargo, la instalación de este segundo radar mejoraría la cobertura sobre la parte noroccidental de las islas, especialmente en La Palma y El Hierro, y la visión de la entrada de los frentes nubosos más habituales. El informe de impacto ambiental elaborado por el antiguo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre esta infraestructura ya destacaba las grandes ventajas que aportaría: «Contribuirá a la anticipación, fiabilidad y precisión de los avisos en casos de situaciones meteorológicas adversas sobre la parte occidental de Canarias, especialmente las de tipo convectivo severo susceptibles de provocar precipitaciones torrenciales, lo que mejoraría la eficacia en la protección de vidas y bienes».

La Consejería de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife anunció 21 de julio de 2021 que la Aemet había comunicado a la administración insular el reinicio de las obras del radar meteorológico en La Cruz de Gala, en el Parque Rural de Teno, en el municipio de Buenavista del Norte, paralizadas desde 2019 «por causas imputables al contratista de la obra». Entonces se confiaba en que los trabajos estuvieran en marcha en septiembre y en que el radar pudiera entrar en funcionamiento en 2023. La realidad es que en febrero de 2022, siete meses después de aquel anuncio, las obras siguen paradas. Fuentes de la Aemet han asegurado a EL DÍA que «la revisión del proyecto de ejecución ya se encuentra en su fase final, lo que nos sitúa en la tramitación administrativa previa a la ejecución con la nueva empresa encargada de la obra». Aún no existen fechas concretas para el reinicio de los trabajos, «pero la intención es que la ejecución vuelva a iniciarse a lo largo de 2022». Su coste inicial era de unos 2,5 millones de euros.

13 Mejora y ampliación del Puerto de Los Cristianos

Este proyecto de mejora y ampliación del Puerto de Los Cristianos (Arona) depende del estudio sobre las alternativas al Puerto de Fonsalía. La actividad portuaria repercute en la localidad turística a modo de colapso del tráfico, causa de la demanda de una solución con varias propuestas: la reordenación del horario de las rutas marítimas, la ampliación del muelle con un segundo dique (choca con la oposición de los vecinos) o soterrar la Avenida Chayofita en dirección a la autopista, para evitar el paso por el interior de Los Cristianos. El estudio del Gobierno canario y del Cabildo estará en unos meses.

14 Circuito Insular del Motor en Granadilla de Abona

La primera fase del proyecto del Circuito del Motor de Atogo (Granadilla de Abona), que incluye la pista, saldrá a licitación en marzo por 30 millones de euros, después de que Gestur lo entregara el pasado día 3 y de ser homologado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Lo asegura el consejero de Carreteras en el Cabildo, Enrique Arriaga. En ejecución está el acceso Norte a un complejo diferente al que estaba proyectado a raíz de que el 30 de marzo de 1990 se firmara el acuerdo de redacción del proyecto. El 28 de octubre de 2016 se colocó la primera piedra de unas obras que en junio de 2017 fueron paralizadas y el contrato con la empresa rescindido poco después.

15 Nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Tenerife Sur

No está incluida en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 (DORA III), como pedían las instituciones y representantes sociales, laborales y empresariales de la Isla. El Gobierno central respaldó la propuesta de AENA en ese sentido, si bien la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, dijo (el 9 de noviembre pasado) que las obras se iniciarán «muy probablemente» en 2026 y con cargo al DORA III. El Ejecutivo central afirma que destina al Tenerife Sur 31,3 millones en cinco años, de los que 3,4 millones aparecen reflejados para redactar el proyecto de esa nueva terminal. Cuantía que aumentará con financiación complementaria porque el proyecto abordará las deficiencias globales del aeropuerto, según la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera.

La obra se ve imprescindible para modernizar el Tenerife Sur y adaptarlo a las necesidades del mercado turístico y la importancia de la Isla como destino, teniendo en cuenta que es uno de los pocos aeropuertos rentables del país y con una terminal inaugurada el 23 de octubre de 1978. La segunda, terminada en 2008, no ha entrado en servicio plenamente (aunque se habilitó con 6,1 millones) y el edificio que enlaza ambas lo hará en el primer semestre de este año, tras 44.163.000 euros de inversión. Todo ello se valora como «parches».

16 El Tren del Sur: entre Santa Cruz y Costa Adeje

En 1997 comenzaron los estudios y en 2017 debía estar en servicio. Las administraciones han gastado más de 30 millones de euros en redactar el proyecto y otros de tipo técnico, además de estudios. Su coste inicial era de 1.800 millones y hoy se estima que superará los 3.000 millones. Enlazará Santa Cruz de Tenerife y Costa Adeje en 39 minutos, con siete paradas y otros tantos intercambiadores en sus 80 kilómetros de trazado (ocho de viaducto y 22 en túneles), una frecuencia media de 15 minutos y 67.000 pasajeros al día. Salvo Sí Podemos, todos los partidos políticos secundan esta obra, pero solo Cs, CC y PP la consideran prioritaria.

La petición de Ciudadanos de que el Gobierno central lo incluya en la Red Ferroviaria de Interés General (retirada en el Cabildo y planteada en el Congreso de los Diputados, después) devuelve al tablero los 2.500 millones de euros que podría aportar Europa para este proyecto. Su futuro está vinculado a lo que determine el Plan de Movilidad Insular, según Pedro Martín, presidente del Cabildo, institución titular del tren del Sur. Transcurridos casi 25 años, no se ha colocado ni un raíl.

17 Final de las obras del Puerto de Granadilla

El 12 de febrero de 2009 es la fecha oficial del comienzo de la construcción del puerto de Granadilla, con la firma del acta de comprobación de las obras de abrigo. El 29 del mismo mes, tras una decisión del TSJC y a la espera de la descatalogación de los sebadales, se paralizan los trabajos. Publicado el Catálogo Canario de Especies Protegidas, en el que la seba figura entre las especies de interés, la obra se reanuda el 12 de julio de 2010. Hoy está inconcluso.

En ejecución, hasta mayo, se encuentra el viario y las redes de servicio así como el edificio de Inspección Portuaria; hasta octubre lo estarán los trabajos de defensa y rellenos, el edificio de servicios, y la iluminación del Muelle de Ribera concluirá este mes. La inversión en todo ello suma 33 millones de euros, procedentes de los recursos generados por las operaciones portuarias en Santa Cruz de Tenerife, sin aportación estatal o autonómica alguna. Para terminar el Puerto de Granadilla falta concluir el Muelle de Ribera y los rellenos anexos, hecho que la Autoridad Portuaria contempla para finales de 2024. Ello dará el soporte necesario para desarrollar actividades de economía azul, como el parque eólico offshore y la producción de hidrógeno verde. La empresa Petróleos de Canarias, S.A. (Petrocan) cuenta con una concesión administrativa para ocupar 120.632 metros cuadrados, superficie destinada a instalar una factoría para almacenar y abastecer combustible de aviación, actividad de bÚnker y reservas estratégicas, lo que permitirá el traslado de las instalaciones de Cepsa en la refinería de Santa Cruz.

18 Tercer carril de la Autopista del Sur (TF-1)

Ampliará la arteria principal de la comarca desde el enlace del Polígono Industrial Valle de Güímar hasta la entrada de Playa de Las Américas. Son dos proyectos que dividen los 53 kilómetros del trazado afectado en los 35 que abarca el tramo Güímar-San Isidro y los 18 de Granadilla de Abona a Adeje. El Gobierno canario licitará la redacción del proyecto del primero durante el primer trimestre de este año. Es la obra más compleja de esta autopista, porque solucionará el enlace con el Polígono Industrial Valle de Güímar para evitar el caos circulatorio actual (que afecta a la TF-1), habrá que reconstruir todos los puentes, ampliar el túnel de Güímar con una tercera boca y tener en cuenta el enlace directo con el Puerto de Granadilla, en el Polígono Industrial del Sur.

Más avanzado está el tramo San Isidro-Las Américas. Iniciado el expediente en 2005, hasta ahora solo se ha actuado en el enlace Las Chafiras-Oroteanda (San Miguel de Abona), con 21.797.786 euros de presupuesto. En pocos meses concluirá el nuevo paso inferior de Oroteanda con el corredor hidráulico del ramal en sentido Sur y este año se prevé completar la ampliación del enlace de Las Chafiras (será similar al de San Isidro). Con ello se resuelve uno de los puntos que causa el colapso de tráfico de la TF-1. Del resto del trazado de este tercer carril el primer proyecto a redactar es Oroteanda-Las Américas, que se licitará en breve, mientras que el de San Isidro a Oroteanda está en fase de supervisión para conovocar el concurso de redacción. En conjunto, es la obra planteada para resolver el problema de las graves retenciones que se registran a diario en el Sur.

19 Puerto de Fonsalía, en Guía de Isora

El Puerto de Fonsalía, en Guía de Isora, proyectado como la solución al tráfico marítimo comercial y de pasajeros entre Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, sustituiría en esa función al Puerto de Los Cristianos. Con un diseño offshore, ocuparía una franja no protegida dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno-Rasca y en el primer Lugar Patrimonio de Ballenas de Europa. El Parlamento de Canarias respaldó esta obra en 2006 y junio de 2021, pero el 27 de octubre pasado acordó instar al Gobierno canario a rechazarlo.

Caducada la Declaración de Impacto Ambiental el 22 de diciembre de 2018, ante la creciente división política y social respecto a esta obra, el Ejecutivo regional y el Cabildo de Tenerife anunciaron un estudio sobre las alternativas posibles para la conectividad marítima entre las Islas Occidentales: construirlo, resolver el caos en Los Cristianos o utilizar los puertos de Granadilla y/o de Santa Cruz de Tenerife. Antes de abril debe conocerse el contenido del estudio encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y a las dos universidades públicas de Canarias, así como el futuro de una obra de 200 millones de euros que se supone descartada.