«¿Todo preparado para vivir la Bajada de El Socorro? No olvides respetar el Malpaís de Güímar. Subir la montaña, tirarse o arrojar basura no forma parte de la tradición y, además, está prohibido. Por el Camino [del Socorro], no dejes tu huella en la montaña». Es el mensaje que el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Güímar emiten desde hace días con el propósito de evitar más daño a un espacio natural protegido y con el recordatorio de que los peregrinos no deben invadir el cono volcánico de Montaña Grande. La acción puede ser sancionada.

Al objeto de evitar, en lo posible, el destrozo que cada año se produce, pese a la prohibición vigente, las administraciones colocarán vallas disuasorias en los puntos que los infractores utilizan cada 7 de septiembre para subir y bajar la también denominada Montaña de Archaco, de 276 metros, con un cráter de 300 metros de diámetro y una profundidad de 50 metros. Forma parte de la reserva natural especial Malpaís de Güímar. La medida genera debate social a través de las redes sociales entre los muchos que valoran el paso por la montaña como «parte de la tradición» de la romería de El Socorro y quienes (otros muchos, también) se congratulan del interés por hacer cumplir la prohibición. El colectivo ecologista Tabona ha sido insistente y beligerante durante años a la hora de demandar de Gobierno canario, Cabildo y Ayuntamiento implicación y la aplicación de medidas. Entre sus argumentos está el contenido del Plan Director de 6 de octubre de 1999, que en el apartado 3.0 de Usos y Actividades Prohibidas, referido a la variante de la romería del Socorro, determina que, «dentro de esta prohibición quedan incluidas específicamente la pernocta en la Montaña Grande y la subida y bajada por las laderas». La vigilancia, control y aplicación de las normas de uso y gestión del malpaís le corresponde al Cabildo, como administración gestora. El programa de la fiesta de El Socorro ya está desarrollándose. A la presentación del cartel (obra del güimarero Javier Eloy Campos), el jueves, 18, y a la cena de hermandad celebrada el último viernes, para las 00:00 horas del miércoles, 31, se programa, en el pórtico de la parroquia de San Pedro, el repique de campanas y el toque de bucios que anuncian la llegada de septiembre y las fiestas de Nuestra Señora de El Socorro.