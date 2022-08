La cuna de los mejores presas canarios

Con solo 10 meses de vida, Naila ya impresiona. De color marrón claro, pesa 52 kilos y tiene un porte robusto, musculoso. Eso sí, va de aquí para allá moviendo divertida el rabo con una nobleza y una bondad que no pegan con su envergadura. Esta hembra de presa canaria, una raza autóctona del Archipiélago, viene de triunfar en el World Dog Show Madrid 2022. Allí, en una feria canina de renombre internacional, consiguió el título de mejor promesa mundial de cachorro. Ajena completamente al éxito, Naila solo piensa en jugar con lo que se le ponga por delante, en especial con un trozo de cuerda que le encanta mordisquear y que sirve de señuelo para que fije la mirada y se le pueda fotografiar.

Naila procede de uno de los criaderos de presas canarios con más tradición de la treintena que existen en el Archipiélago: Crisdoco, en el municipio tinerfeño de Tegueste. Situado en el pueblo rural de Pedro Álvarez, lo lleva una familia clave para la preservación de esta raza única en el planeta: los Santana. Crisdoco ha logrado éxitos a nivel nacional e internacional, antes y después de Naila, en la cría de presas canarios con títulos como campeón joven del mundo en la World Dog Show 2011 o campeón del mundo adulto en 2015 con otros dos ejemplares de sus camadas.

El último triunfo de Crisdoco es muy reciente, de este fin de semana. Benijo de Eterna Primavera, un presa atigrado, logró el campeonato de Canarias al mejor ejemplar adulto. Consiguió la segunda mejor puntuación en la exposición celebrada en Arrecife (Lanzarote) pero fue el mejor en el cómputo global de las 11 pruebas celebradas esta temporada del Campeonato de Canarias, con el que colaboran la Asociación Canaria de Criadores de Presa Canario, la Real Sociedad Canina y el Dogo Canario Club de América. Las pruebas se celebraron en diferentes municipios de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

La felicitación de la alcaldesa

El galardón de Naila en Madrid tuvo repercusión en Tegueste. Protagonizó un comunicado oficial de la alcaldesa, Ana Rosa Mena. «En nombre del Ayuntamiento de Tegueste, felicito a Cristo Javier Santana Díaz y a toda la familia que está detrás de Crisdoco por este nuevo título que refleja el buen trabajo que realizan desde hace más de 20 años», apuntó la regidora. La nota viene acompañada de una foto en la que la alcaldesa posa con la propia Naila y los responsables de Crisdoco: el comentado Cristo Javier Santana, su esposa Jennifer Prior López, su padre Domingo Santana y su madre Conchi Díaz.

En esa foto también aparece Acorán, el hijo de Cristo y Jennifer, que ya de pequeño se ha habituado a moverse entre estos canes. Es el futuro de varias generaciones de los Santana. Tienen el criadero en la misma vivienda familiar de Pedro Álvarez, donde los perros se mueven a sus anchas por los jardines. Su vida gira alrededor de estos perros enormes, tanto que hasta Cristo y Jennifer se conocieron gracias a ellos. Jennifer tenía un criadero de presas canarios en Barcelona, que abrió su padre, un enamorado de estos animales. Coincidió en varias exposiciones caninas con Cristo y lo conoció rápidamente al compartir la pasión por la raza del presa canario. Tras iniciar la relación con Cristo, Jennifer se unió a los Santana y ya es una teguestera más.

Una docena de ejemplares

En este momento, Crisdoco cuida de una docena de presas canarios, algunos de color atigrado, otros de un negro azabache, otros marrón claro como Naila. Cristo y Jennifer usan nombres canarios de personas o lugares, muchos de procedencia guanche: Benijo, Anaqua, Taifa, Jarea, Guacimara... Y si Naila pesa 52 kilos siendo aún cachorra, los machos adultos pueden superar los 75 kilos perfectamente y 63 centímetros de alto. «Cada vez que vamos a ferias caninas, mucha gente se detiene en nuestros presas canarios. Es una raza muy valorada en todo el mundo. Y hay ejemplares dispersos por todo el planeta». Esto cuenta Cristo Santana, que matiza que «se quedan sorprendidos sobre todo con el porte de los ejemplares».

Los presas canarios gozan de un gran prestigio mundial por su porte, pureza y nobleza

Los perros de los Santana han acaparado la atención en exposiciones celebradas en Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Irlanda, Suecia, todas las regiones de España... Y hay ejemplares de este y otros criaderos de Canarias por todo el mundo. ¿Qué es lo que más llama la atención de esta raza? «El porte, la musculatura, la cabeza, las diferentes tonalidades del pelo... Pero, aparte de las características físicas, está la nobleza de estos perros. A pesar del tamaño, son buenos, muy sociables. Mire cómo juegan con el niño sin el menor inconveniente...», detalla Cristo, que responde afirmativamente cuando se le pregunta si se puede acariciar a los ejemplares que corretean en los jardines de Crisdoco.

El origen del perro presa canario se ha vinculado al nombre de las Islas aunque sin certezas. Estas investigaciones apuntan hacia los perros que habitarían las Islas cuando llegó el rey Juba II de Mauritania (52 a.C.-23 d.C.). La presencia de estos canes habría llamado la atención de los colonos, que decidieron bautizar a las islas del Atlántico como «Insulare Canaria», o lo que es lo mismo, «Islas de Perros». Otra teoría pone el foco en otros animales, los lobos marinos, como origen de la denominación. Esta hipótesis se basa en que a finales del siglo I antes de Cristo, en una expedición enviada por el mismo Juba II de Mauritania, los exploradores encontraron una gran colonia de canes marinos o focas monje, lo que les invitó a bautizar a la isla como «Canaria». Habría sido una mala traducción de la crónica de aquel viaje lo que habría llevado a la malinterpretación de estos «canes marinos» como perros.

Fuera uno u otro el origen, lo que sí se sabe con certeza, a raíz de escritos de los conquistadores castellanos, es que había un perro de presa en el Archipiélago que se utilizaba como guarda y conductor del ganado. Esta raza fue mezclándose con otras venidas de la Península Ibérica –de la familia del presa español– y posteriormente con los perros tradicionales de lucha inglesa como el bullterrier y el bulldog. Fue cuando el presa canario empezó a utilizarse en las peleas de perros que los ingleses trajeron a las Islas. También hay cruce con el presa majorero o bardino, originario también de Canarias, del que hereda el tipo y color de pelo, parte de la expresión y la capacidad para cuidar el ganado. Con la prohibición de estas peleas en las Islas en los años 60 del siglo pasado se llega a un punto en el que casi se extingue esta raza, pero a partir de los años 70 se inicia su recuperación.

La labor de los criadores

El hecho de que hoy la raza esté fuera de peligro y en franca progresión se debe a criadores como los Santana de Tegueste. Y eso que cuidarlos no es fácil. Un macho, por ejemplo, come al menos un kilo de pienso al día. Además, se les da un entrenamiento para, por ejemplo, mantener la compostura en las exposiciones. «Gracias a la labor de gente como mi padre, hoy podemos decir que la raza de presa canario tiene el futuro garantizado», subraya Cristo Santana, que añade: «Les damos muchos cuidados. Si estamos en casa, los tenemos siempre sueltos. En este momento, solo los cruzamos con otros presas canarios para mantener el pedigrí, el sello de autenticidad de los perros, digamos».

La raza de perro presa canario está considerada como única y autóctona de las Islas. Surgió del presa majorero o bardino

El padre de Cristo, Domingo Santana, de 65 años, lleva toda la vida entre presas canarios. «He criado a tantos que ya no me acuerdo cuántos son. Ocho camadas puede ser... No sé. Lo cierto es que ya andaba entre presas canarios desde que tenía 3 años. Y me encantan desde el primer momento que los vi por su belleza, lo cariñosos y lo noblotes que son, su astucia... No me planteo ya a estas alturas vivir sin estos perros a mi alrededor», explica. Su esposa, Conchi, que también se crió entre perros, vino a sentir la pasión por los presas canarios cuando se casó con Domingo. «Son unos perros espectaculares, muy amorosos. Tienen el pelo brillante, son fuertes pero dóciles y fieles. Ellos son los que eligen a su dueño de entre las personas que los cuidan. A cada sitio al que los llevas, brillan con luz propia y reciben halagos de todo el mundo», apunta Conchi Díaz. Han alcanzado tanto prestigio que un cachorro con el certificado de pedigrí de presa canario está muy cotizado en el mercado.

Todo «en regla»

La Ley de de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, que entrará en vigor en los próximos meses en España, va a traer cambios que han generado desasosiego en criadores como esta saga de los Santana. La norma prohíbe la comercialización de perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales. Cristo Santana, de todos modos, asegura estar «tranquilo» por el hecho de «tener completamente en regla» su criadero Crisdoco. «Estamos dados de alta en el Gobierno de Canarias y contamos con todos los permisos para ejercer nuestra actividad. En cuanto a la cría, no vamos a tener ningún problema. Pero pueden surgir complicaciones en otros asuntos. Veremos cómo va la entrada en vigor de la Ley».

Uno de los inconvenientes que afrontan, al margen de esta nueva ley, es el desplazamiento de los perros a las exposiciones locales, nacionales e internacionales. La mayoría de aerolíneas prohíben los canes y gatos braquicéfalos en sus aviones, es decir, los que tienen el hocico excesivamente corto, chato y con la cabeza proporcionalmente muy ancha. Y el presa canario está considerado braquicéfalo. Hay pocas compañías que los permiten. Y si lo hacen, los criadores aseguran que ponen muchas pegas. El pasado día 4, Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, trasladó a Iberia la demanda de criadores como los Santana y aficionados a los perros presa canarios de que estudien la posibilidad de flexibilizar las normas y admitir en bodega a estos ejemplares.