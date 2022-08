El Cabildo apuesta por un plan para proteger el patrimonio histórico de la Isla

El Cabildo marca la estrategia a seguir los próximos cuatro años en la gestión del patrimonio histórico de Tenerife con la elaboración del Plan Insular. Una hoja de ruta para la gestión y conservación de los numerosos bienes patrimoniales de la Isla. El eje está en los 26 Bienes de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Conjunto Histórico distribuidos en 19 de los 31 municipios de la Isla. Un rastro de enorme belleza y valor cultural, sociológico y también económico.

Emilio Fariña Padilla es director insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico, cargo para el que fue nombrado en febrero de 2021. Valora el momento actual del proceso que debe culminar con una planificación a medio plazo, clave para el futuro: «Trabajamos junto a los ayuntamientos en la elaboración de una hoja de ruta para la rehabilitación de bienes inmuebles de titularidad pública con valores patrimoniales». Añade: «Un documento que responda a las necesidades de los 31 municipios de la Isla; precisamente, los estamos visitando ahora para conocer sus demandas e incluirlas en el nuevo Plan».

Marco de colaboración

Graduado en Derecho por la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, Fariña ha sido concejal del PSOE, partido en que milita desde los 18 años, en su ciudad natal, Puerto de la Cruz. Incide en que «queremos incluir un marco de colaboración económico y técnico con los ayuntamientos para la redacción o actualización de los catálogos municipales de protección». Esto resulta fundamental para cumplir el mandato de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que refuerza las competencias de las administraciones locales en patrimonio histórico.

Otro ámbito de trabajo del área es la colaboración «técnica y económica», valora el director insular, con los consistorios para la redacción de su Plan Especial del Protección (PEP) de los conjuntos históricos. En los actuales presupuestos existe una partida de 250.000 euros que «queremos consolidar, aumentar y prever en el nuevo Plan», anuncia Fariña.

«Ahora visitamos los 31 municipios para conocer sus demandas e incluirlas en el plan» Emilio Fariña - Director de Patrimonio Histórico

Una novedad es que aquellos municipios –19 de los 31 de la Isla– que tienen conjuntos históricos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) –26– señalen áreas de suelo en los que existe viabilidad urbanística para habilitar zonas de aparcamientos cerca de esos BIC. La idea es aliviar el tráfico rodado y contribuir a su conservación y puesta en valor. «Una actuación con la que pretendemos mejorar la accesibilidad en las zonas históricas de la Isla», puntualiza el director insular. Ese suelo no estaría solo junto a los elementos arquitectónicos a proteger, sino en todo el entorno.

Fariña considera «imprescindible» conciliar la actividad económica con la conservación del patrimonio. «Aspiramos a que los conjuntos históricos sean habitables y lugares de convivencia y no se conviertan en zonas comerciales abiertas que, en el momento en el que cesa su actividad, dejen de tener vida». Entiende que la línea debe ser «trabajar para evitar la despoblación». Sentencia el director insular: «Esta es una de nuestras premisas».

Fariña adelanta que, «en septiembre u octubre, sacaremos una subvención de 450.000 euros para la rehabilitación de inmuebles de titularidad privada con criterios que favorezcan a las rentas más bajas». Además, se potenciarán las rutas temáticas guiadas por algunos de los conjuntos históricos, que ya se han iniciado.

El ‘malo de la película’

La inspección y la disciplina urbanística son instrumentos que, incluso, permiten actuar de oficio en los inmuebles catalogados. Fariña valora contar con «una plantilla muy profesional e implicada en su trabajo». Ahonda en la idea de que cualquier ciudadano puede participar «en un área viva».

Emilio Fariña valora: «Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife tiene la tarea, y la enorme responsabilidad, de trabajar por la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones». Incide en que «esto supone trabajar por la preservación de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad como pueblo». El director insular reflexiona: «Dicho lo anterior, no puedo asumir y me niego a creer que Patrimonio Histórico sea concebido como el malo de la película».

Subraya Fariña: «Conviene tener presente una dificultad añadida: nosotros no legislamos, no hacemos las leyes, nos toca interpretarlas y aplicarlas». Califica la labor de «tremendamente complicada» y añade, para concluir, que «en mi opinión, esta Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, aprobada en 2019, es muy mejorable y no fue lo suficientemente consensuada con los cabildos».

El director insular del Cabildo afronta actualmente una ronda de reuniones para garantizar la participación activa de los ayuntamientos en la elaboración del Plan para la protección, conservación, restauración y rehabilitación de sus bienes patrimoniales; en definitiva, los de la Isla.

El Plan Insular de Patrimonio Histórico estará en vigor en el periodo de 2023 a 2026. Por eso, afirma Fariña, «es clave conocer las necesidades que tienen los municipios en relación con la protección de sus bienes patrimoniales, para tenerlas en cuenta a la hora de diseñar los presupuestos del Cabildo para el año que viene».

Colaboración con el Obispado

El Plan también contempla reforzar la colaboración con el Obispado de Tenerife para la rehabilitación de bienes inmuebles de titularidad eclesiástica, mediante convenios en la materia que se abordarán en el seno de las comisiones mixtas a través de las cuales se articula la relación entre el Cabildo y la Diócesis.

En paralelo a la aprobación del Plan Insular, Patrimonio Histórico trabaja en la tramitación de un Catálogo de Bienes Patrimoniales para cuyo desarrollo saldrá a licitación el contrato de un equipo técnico experto en la materia, que trabajará de manera coordinada con el área. El objeto es evaluar la importancia de los inmuebles con valor patrimonial susceptibles de integrar el Plan.

Además, la Dirección Insular ofrece a los ayuntamientos colaboración para actualizar y aprobar los catálogos municipales, así como llevar a cabo la redacción y aprobación de los Planes Especiales de Protección (PEP) de los Conjuntos Históricos.

Los que cuentan a día de hoy con PEP en vigor son los ubicados en Los Silos, Tegueste, La Laguna y La Orotava. Solo cuatro de los 19 municipios de la Isla de Tenerife. Emilio Fariña apostilla: «Nos gustaría que todos lo tuvieran, pero al carecer de ese instrumento de carácter sectorial deben subrogarse en las competencias al Cabildo. Vamos a colaborar con los ayuntamientos de la Isla en la redacción de esas herramientas».

Un trabajo complejo que equivale a un gran esfuerzo técnico y jurídico, unido a una imprescindible tarea de concienciación ciudadana. Es el reto del Cabildo.

Los 26 conjuntos históricos declarados BIC de Tenerife

Arico

Arico el Nuevo

El núcleo urbano fue catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2007 por presentar un conjunto de inmuebles de gran valor histórico, etnográfico y arquitectónico, auténticos reflejos de la vida tinerfeña y canaria del siglo XVIII.

Villa de Arico

Capital administrativa y centro religioso del municipio. Su origen está en las primitivas chozas y casas-cueva. El centro de la localidad irradia desde la plaza de la iglesia. Rico patrimonio artístico, valor arquitectónico y buen estado de conservación.

Caserío de Icor

Junto a la carretera general, a 330 metros de altitud. Muestra de una bella arquitectura rural conservada con pureza. Los inmuebles jalonan el camino en pendiente y al bajar se observan casas de dos plantas o terreras de estilo tradicional canario.

La Orotava

Villa de La Orotava

En 1976, fue declarada BIC y en 2005 se delimitó el entorno de protección. Único en el Archipiélago como unidad monumental, se caracteriza por la variedad estilística. La arquitectura se erige en el símbolo de su pasado histórico y seña de identidad.

Los Silos

Casco

Declarado BIC_en 2004. El núcleo fundacional se localiza en torno a la plaza de la Luz, donde se ubican las edificaciones más antiguas. En el centro se levanta un kiosko ecléctico octogonal y en el extremo oriental el edificio del Ayuntamiento.

Adeje

Caserío de Taucho

Situado a 875 metros de altitud, es un conjunto rural de gran interés histórico y etnográfico. Uno de los asentamientos más antiguos de la zona de medianías de Tenerife cuenta con hallazgos arqueológicos que demuestran la presencia aborigen.

La laguna

Casco histórico

Conjunto Histórico desde 1985. Cabildo de Tenerife tras la conquista. En la década inicial se levantaron la plaza del Adelantado, la calle Nava y el primer tramo de la Carrera. Conserva numerosos edificios que destacan por las labores de cantería.

Arona

Casas Altas (con Vilaflor)

Compartido con Vilaflor de Chasna, el único con esta condición en la Isla. Declarado BIC en 2004. Caserío tradicional con ejemplos de la arquitectura popular del sur. Uno de los primeros enclaves del pago de Jama, cuya antigüedad se remonta a varios siglos.

Casco

BIC desde 2006, el área protegida agrupa la fundacional, a partir de la plaza de la iglesia. Arquitectura tradicional modificada por corrientes estilísticas del XIX y principios del XX. Casas terreras se alternan con las de agricultores acomodados o terratenientes.

Los Realejos

Realejo Bajo

Se trata del núcleo de mayor importancia artística del municipio de Los Realejos, pues conserva casi el 70% de todo el conjunto de vestigios en este ámbito. En el año 2005 obtuvo la declaración como BIC_con la categoría de Conjunto Histórico.

Realejo Alto

El casco del Realejo Alto fue declarado en 2014 como BIC. Constituye en la actualidad un espacio urbano en el que se conservan los últimos ejemplos de arquitectura histórica de esta zona de asentamiento inicial, reparto incluido, tras la Conquista de la Isla.

Puerto de la Cruz

Casco

Declarado en 2006. Se configura como entidad a partir del siglo XVII como vía de salida a la rica producción agrícola del Valle de La Orotava. La trama ha conservado elementos arquitectónicos y urbanísticos que conforman el actual casco histórico de la ciudad.

Buenavista del Norte

Masca

¡En el interior del Macizo de Teno, la unidad geológica más antigua de Tenerife, junto al de Anaga. Surcado por profundos barrancos, alberga caseríos radicionales que conservan la arquitectura doméstica y manifestaciones culturales que han pervivido siglos.

Garachico

Núcleo urbano

La Villa y Puerto se abre al paseante por su casco histórico, uno de los mejor conservados de Canarias, declarado BIC_en 1994. El puerto fue destruido en 1706 por una erupción volcánica. Hoy, plazas y calles se muestran frente al monumento natural del Roque.

Santa Cruz de Tenerife

Antiguo Santa Cruz

BIC_desde 2007, ampliado en 2014. Alcanza la margen sur del Barranco de Santos, puente Serrador y calle Valentín Sanz, a lo largo de los ejes de Imeldo Serís y Castillo hasta Robayna, así como la norte de Castillo, entre Valentín Sanz y la plaza de la Candelaria.

Barrio de los Hoteles

Declarado en 2007, con nueva delimitación en 2014. De urbanización reciente, en términos históricos, la década de los 80 del siglo XIX con La Rambla como eje. Barrio residencial y modelo de expansión urbana, ensanche que une eclecticismo y modernismo.

El Toscal

BIC desde 2007. El ámbito protegido se alinea en tres ejes principales: La Rosa, Santiago y San Miguel. El tipo edificatorio ha sido el de viviendas humildes de una sola planta con patios y azoteas.

Buenavista del Norte

Casco

El Conjunto Histórico se articula alrededor del principal nodo organizador -la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios y su plaza-, una trama urbanística caracterizada por su regularidad, amplitud de las vías y homogeneidad en altura de los inmuebles.

San Juan de la Rambla

Villa San Juan de la Rambla

La Villa de San Juan de la Rambla fue declarada BIC en el año 1993. El conjunto arquitectónico y urbanístico de su casco histórico resulta de singular belleza con un muestrario de espectaculares mansiones y edificaciones a conservar y proteger.

Guía de Isora

Centro histórico

Declarado BIC como Conjunto Histórico en 2009. El casco se articula en torno a la plaza donde se levanta la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz, reedificada a principios del siglo XVII.

Caseríos de Aripe y Chirche

Localizados en las medianías altas, muestran un paisaje agreste de malpaíses lávicos y barrancos. Clima y la fertilidad de los suelos justifican la actividad agrícola desarrollada históricamente.

Güímar

Casco histórico

Bien de Interés Cultural desde 2001. Comprende tres inmuebles significativos: la Iglesia de San Pedro, el Ayuntamiento –antiguo convento dominico– y la Iglesia de Santo Domingo.

Icod de los Vinos

Casco

Desde 2004. Abarca el núcleo fundacional del asentamiento castellano a finales del siglo XV. Incluye los inmuebles alineados a lo largo de las vías urbanas, originalmente, simples caminos.

San Miguel de Abona

Casco urbano

Conjunto Histórico desde 2013. Modelo de trazado lineal a lo largo de la calle de la Iglesia. Esta vía corresponde al antiguo camino real y se aglutina alrededor de la iglesia de San Miguel (1665).

Tacoronte

Ciudad de Tacoronte

La declaración data de 1980. El municipio creció en torno al núcleo urbano, de la parroquia de Santa Catalina al convento del Cristo. Arquitectura típica de una nobleza con raíz en la migración.

Tegueste

Conjunto de Tegueste

Declarado en 1986. Sobresale la parroquia de San Marcos. Su primitiva ermita se levanta en 1540, gracias a la viuda del conquistador Pedro Álvarez, nombre que recibe hoy uno de los barrios.