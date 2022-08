Indignación en Anaga porque la correspondencia llega tarde y mal

«Yo no sé qué está haciendo la cartera que hace dos meses que no me llega la correspondencia desde hace dos meses», se lamenta uno de los vecinos de Afur, mientras otra residente de Roque Negro asegura que en los últimos tiempos la factura de la luz le llega los días 18 o 20 de mes y ya el 22 recibe la comunicación de corte. El colmo, fue el de una vecina de Roque Negro que recibió cinco facturas a la vez de la compañía de la luz, lo que atribuyen a un problema en el reparto de la correspondencia.

Portavoces de cinco asociaciones del interior de Anaga trasladan su indignación porque desde hace algunos meses las cartas llegan tarde y mal. «En muchos casos son comunicaciones del suministro eléctrico, aunque hay quien asegura que se trata también de la contribución. ¿Quién nos paga ahora los daños económicos que nos ha producido el retraso en los pagos?», se pregunta los vecinos. Miembros de las asociaciones de El Til, de Casas de la Cumbre; así como Nube Gris, de Roque Negro; junto a las de Catalanes y Afur, más el colectivo Quinteto de Anaga, aseguran que el problema con el reparto de la correspondencia de Correos se ha intensificado en los dos últimos meses. «Lo que no sé es por qué cambiaron al cartero que atendía esta zona para poner a otra persona». Desde la compañía de Correos, un portavoz desconoce si en los últimos meses se ha registrado un cambio en el trabajador que atiende esta zona. «El problema se localiza en estos cuatro caseríos de Anaga, ya que la zona de Taborno depende del cartero que llega desde La Laguna». Una de las vecinas asegura que «días atrás tuve un desencuentro con la cartera porque le dije que no me llegaba la correspondencia y ella se lamentó, como si no tuviera que caminar tanto para ir a entregar el reparto a la misma puerta». Otros de los residentes de Roque Negro muestra su preocupación porque a su casa no le ha llegado las cartas que esperaba y que tienen que ver directamente con comunicaciones de servicios de luz y electricidad y sin embargo sí tiene correspondencia a nombre de otros vecinos que ni conoce. «Estoy preocupada porque para mi entender las cartas mías seguro que están troquiadas por ahí», advierte. La preocupación por el deterioro en la calidad del servicio de Correos en los caseríos de Afur, Roque Negro, Catalanes y Casas de la Cumbre es compartida por los vecinos de la zona, hasta el punto que ayer acordaron dirigirse a los presidentes de sus asociaciones de vecinos para solicitarles que gestionen ante la concejala del distrito de Anaga, Inmaculada Fuentes, su preocupación por el mal servicio. «¿Quién nos va a reparar los daños que nos puede ocasionar porque no nos llega la comunicación a tiempo para pagar?». Ya han pedido una reunión con Correos.