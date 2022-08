De Canarias a La Tahonilla

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla es un referente en Tenerife. Pero no únicamente en la Isla. Lo demuestran la docena de colaboraciones y traslados de animales heridos a la instalación procedentes de las otras de la provincia. Desde abril de 2021 cuando Alejandro Suárez accedió al cargo de veterinario de este auténtico hospital de referencia para cuervos, aguilillas, cernícalos, pardelas o tortugas que han sufrido un accidente. En muchos de los casos por la mano, accidental o intencionada, del hombre.

«No hay un protocolo como tal pero sí un contacto fluido entre los veterinarios de todos los centros para derivar ejemplares accidentados que no pueden ser rehabilitados allí a La Tahonilla». Lo explica Suárez quien recuerda que hay dos grandes referencias en Canarias: el centro de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, donde él trabajó y este donde lo hace ahora, ubicado en la Carretera General de La Esperanza, dentro de los límites de La Laguna.

La Palma cuenta en Puntallana con un espacio un poco más amplio mientras El Hierro y la Gomera tienen unas pequeñas instalaciones en los lagartarios de ambas Islas. De las tres llegan con cierta frecuencia a La Tahonilla animales accidentados o envenenados. El Hierro es la que más anímales deriva porque es donde se dan más ingresos. También de envenenados cuyos restos, explica Suárez, «son enviados para analizar al único laboratorio de Toxicología que existe en Canarias, el de la Universidad de Las Palmas».

Tortuga arrollada.

De El Hierro les llegó el caso complejo de una tortuga arrollada por un barco, lo que no es ni mucho menos inusual en los mares de Canarias. Prácticamente le rompió el caparazón y los veterinarios de La Tahonilla tuvieron que reconstruirlo a través de una complicada operación. «Hubo que ponerle placas de titanio para cubrir el enorme boquete que tenía»., recuerda Suárez quien destaca la colaboración para desarrollar con éxito la tarea del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). El animal fue devuelto a su hábitat natural. La idea es que este proceso tenga lugar siempre en el origen.

Desde La Palma.

Alejandro recuerda el que califica como «un caso muy bonito». Una tortuga traslada desde La Palma con un pneuroceloma. El celoma es la cavidad secundaria del cuerpo de los animales que no tienen ni tórax ni abdomen. Presentaba aire en ella. Suárez explica: «Al comer plásticos y basura se alojan en el intestino y luego salen, el animal se infle y no es capaz de hundirse. Y si una tortuga no se hunde, mal asunto». Además, continúa, «le causa un enorme dolor. Se le curó y fue devuelta a La Palma».

Caso doloroso.

El ejemplo de La Gomera lo califica de «doloroso y triste» el veterinario de La Tahonilla. Lo cuenta: «Nos llegó una aguililla, animal con una injusta mala fama sobre todo en el mundo de los cazadores. Abunda aquí y se ha adaptado muy bien, aunque no sea un endemismo. Por desgracia, ya estaba fallecida, pero el interés radicaba en poder analizar sus restos para saber con qué sustancia la habían envenenado. Quedó demostrado que lo hicieron con Aldicar, un herbicida expresamente prohibido pero que mucha gente conserva. Un dato clave para encontrar al autor o los autores si se esto se repite de forma sistemática». Suárez subraya: «No es el primer caso ni será el último pero trabajamos para erradicar esos usos y, sobre todo, los productos ilegales».

La labor de Binter.

Los veterinarios de La Tahonilla y de toda Canarias valoran las facilidades de la compañía aérea Binter para estos traslados entre islas «Lo hacen desinteresadamente y de forma totalmente gratuita, lo cual es de agradecer. Funcionan, además, muy bien». No existe protocolo pero hay que elaborar un informe previo y en el punto de partida la Guardia Civil analiza al animal y el elemento de transporte antes de subir a la bodega del avión. Ya en Tenerife los veterinarios del Centro de Recuperación se encargan de recogerlos en el aeropuerto, normalmente en el de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

Orgulloso.

Alejandro Suárez expresa su «orgullo personal» porque se valore que «las cosas se hacen bien». «Los compañeros veterinarios de Canarias confían en nosotros» recalca. Otro motivo para sentirse orgulloso es «la Red de Centro de Recuperación de España, la envidia de Europa». Pone un ejemplo de la importancia de espacios como La Tahonilla: «Casi los únicos datos del biólogo que estudia la pardela pichoneta, Beneharo Rodríguez, de la ULPGC, los obtiene de nosotros». Un ejemplar de pequeño tamaño del que no se conoce prácticamente nada, ni siquiera donde anida porque lo hace en lugares inaccesibles. Rodríguez se nutre de pollos que caen cegados y son atendidos en La Tahonilla para saber si la población aumenta o disminuye.

Cree fundamental que «la ciudadanía se conciencie de lo importante que es la conservación de la biodiversidad». Incide en ello: «Tenemos que trasladar que cada aguililla, cada mirlo o cada cernícalo cumple un papel en la cadena del mundo natural».

Educación ambiental.

El experto considera «clave» la educación ambiental que La Tahonilla cuida con las numerosas visitas de escolares u otros colectivos. La más reciente, hace unos días, de la asociación Ecoimplicados. Suárez destaca: «Me gustaría que se conociera la extraordinaria labor que hacen de forma voluntaria». Ejemplo de la relación de La Tahonilla con la sociedad. Con la tinerfeña pero también, a través de la recuperación de sus animales, con la del resto de las islas.