«La plaza de la Basílica estará en obras las próximas Fiestas de Agosto»

¿Cuál es el gran reto de estas Fiestas de Agosto?

El gran reto es volver a ilusionar a la gente con las fiestas de la Virgen de Candelaria. Siempre hemos intentado cuidar y preservar lo que supone esta celebración: la Madre, la Virgen de Candelaria, es el vínculo que nos une y nos protege a todos los canarios; ante ella todos somos iguales. Y cada uno tiene ese sentimiento; bien por su fe o por el sentido de espiritualidad. Es totalmente respetable esa dimensión cultural y religiosa que tiene la Virgen y que trasciende más allá de nuestro municipio. El reto es que Canarias esté unida a través de su patrona cada año.

¿De ahí que las fiestas se presenten en cada Isla?

Así lo comenzamos a hacer desde el año pasado, en Gran Canaria, con Pepe Dámaso. Esta es la segunda edición, con La Palma y la participación de Luis Morera. Tomamos la decisión de irnos a Gran Canaria ante la dificultad de trasladarse por las restricciones y surgió la posibilidad de presentar la programación en cada isla y llevar así un pedacito de la fiesta.

¿Tiene en mente la isla donde presentará el programa 2023?

Sí, nos gustaría hacerlo en La Gomera.

¿Cómo ser socialista y sin embargo cristiana prácticamente?

Lo soy. Comulgo con ideas socialistas pero con lo más importante que comulgo es con las personas. Hay otros temas del cristianismo en los que el Papa está dando pasos muy importantes que eran necesarios desde hace mucho tiempo. Si ahora mismo Jesucristo viviera en esta sociedad daría un repaso a algunas cuestiones de la Iglesia Católica y también a asuntos más civiles.

¿Quién se asemeja más a Jesucristo: el Papa Francisco o el obispo de Tenerife?

La cabeza de la Iglesia Católica es el Papa y nos debemos a Jesucristo y a su Iglesia. Todos los que ostentamos una responsabilidad pública siempre tenemos que respetar a todo el mundo y todas las opiniones son legítimas. Hay que tener a todos en la cabeza y no distinguir ni discriminar a nadie.

¿Ha impulsado las fiestas el cambio de la ofrenda floral que se introdujo en 2017?

Si, sin duda. Lo que no podía pasar es que, aunque estemos en agosto y en período vacacional, veíamos que no había tanta disponibilidad de tantos municipios y casi parecía un ruego.

¿La ofrenda folclórica fue más aceptada que la romería que se había por la tarde?

La ofrenda exalta la figura de la Virgen como Patrona de las ocho Islas y ese simbolismo de la identidad cultural canaria. Entendíamos que otro formato era posible que se le honrara sin tantas horas y sin tanto sacrificio, queríamos que participar en la ofrenda fuera un placer y no un sacrificio.

En siete años como alcaldesa, ¿de qué está más orgullosa?

Lo primero, del equipo que trabaja al frente del ayuntamiento; tanto mis compañeros en las tareas de gobierno como de los empleados municipales y que se ha traducido en el impulso a muchos proyectos que estaban atascados. No voy a flaquear nunca; puede que tenga momentos más duros o de más intensidad, pero nunca voy a fallar; aunque tenga errores. Estamos en paz. Siempre estamos dispuestos a escuchar al otros; trabajamos para que el municipio avance y se desarrolle; es nuestro compromiso inquebrantable.

¿Retos de futuro?

Ir culminando proyectos que hemos puesto en marcha. Ahora mismo se están sentando muchas bases en el desarrollo urbanístico y social: la adjudicación del servicio de limpieza que por fin se puedan licitar las obras de la plaza de la Patrona, o la licitación de los proyectos de la piscina municipal cubierta y del auditorio...

¿Cuándo comienzan las obras en la plaza de la Patrona?

Todos damos por hecho que el año que viene tenemos que adaptar las Fiestas de Agosto porque muy probablemente la plaza estará en obra. El proyecto ya está listo para su licitación.

¿Este será el último año de la plaza antes de las obras?

Si. Ojalá. Llevamos desde 2009 esperando, incluso desde antes.

¿Y cuánto pueden tardar?

El proyecto es muy ambicioso. Tiene cinco fases y la primera es la propia plaza. En 2015 nos encontramos que el proyecto de la plaza estaba en un cajón del Cabildo y no se había informado. En el mandato pasado logramos desempolvarlo y empezamos con las modificaciones. Agradezco la implicación de los técnicos que lo han tomado como propio. En este mandato se ha dado el impulso final para que salga adelante; ya está en información pública. Las obras durarán un mínimo de tres años.

¿La plaza estará tres años cerrada?

La duración del proyecto en su totalidad son tres años. Se hará por fase y dependerá de que se siga consignando la financiación necesaria. Estamos hablando de un presupuesto casi 20 millones de euros en su totalidad. La canalización con la estación de bombeo de la depuradora comarcal es otra obra, que se va a hacer de forma simultánea, y que tiene una duración prevista de dos años.

¿Y dónde se celebrarán las próximas Fiestas de Agosto?

Lo estamos viendo. Una de las premisas es que no se puede cerrar la Basílica y se mantendrá abierto siempre un itinerario de acceso con independencia de la evolución de la obra. Ya veremos en qué momento estamos cuando se aproximen las próximas fiestas y ver si se puede facilitar o no para que pueda haber procesión. La obra es necesaria y buscaremos el lugar para celebrar la fiesta, pero no podemos renunciar a la obra de la plaza ni retrasarla más, pues es vital para Candelaria y me atrevería para Tenerife y Canarias.

¿Ser presidenta de la Fecam e ha quitado tiempo como alcaldesa de Candelaria?

No. He redistribuido el tiempo. Antes igual tenía algún momento por la tarde para estar con la familia o descansar y ahora ese tiempo no existe. Se han incrementado mis tareas pero no le robo ni un minuto a Candelaria porque nos necesita fuertes, siempre comprometidos. Asumí el reto gracias a mis compañeros y alcaldes y alcaldesas. Siempre he entendido que el beneficio para el municipalismo también lo es para Candelaria. Luchar por el municipalismo es luchar por Candelaria.

¿La presidencia de la Fecam es un trampolín para otros destinos políticos?

No, no.

¿Se ve en mayo de 2023 en el cartel pidiendo el voto para seguir de alcaldesa?

Si, renovaré mi disposición de seguir trabajando por Candelaria.