273 kilómetros de solidaridad

«¡Cinco!, ¡cuatro!, ¡tres!...». José Marino Álvarez, el presidente del colectivo Pichón Trail Project, dio la cuenta atrás. El reto estaba en marcha: 273 kilómetros de una vuelta a la Isla por parte de seis corredores mediante relevos cortos, de entre uno y tres kilómetros. El objetivo no es otro que la visibilización de la esclerosis múltiple, la enfermedad en torno a la que gira la actividad de una entidad nacida en 2014 y con sede en La Orotava. No estaban solos. En la calle Carrera del Escultor Estévez, en pleno centro orotavense, se congregaron para insuflarles fuerza un grupo de miembros de la asociación, familiares y amigos.

Isidro Santos, Salva Cáceres, Luis Alzola, Álex González, Vidi Thadani y Jon Hernández son los seis atletas que se irán turnando hasta hoy a través de las carreteras tinerfeñas. De La Orotava a la Isla Baja, de allí a Santiago del Teide vía Teno, el Sur, la carretera vieja hasta Santa Cruz, Anaga (de San Andrés a Las Canteras), La Laguna, Tegueste, Tejina, Tacoronte... y nuevamente hasta La Orotava. No hay improvisación. Incluso se marcaron horas de paso para intentar estar hoy a mediodía en el municipio norteño. Según explicaba ayer Jon Hernández, que es también uno de los miembros de la directiva de Pichón Trail, llevaban preparando la aventura desde noviembre. José Marino Álvarez precisó que la idea incluso viene de antes, de la etapa del confinamiento, cuando vio a unos corredores de Barcelona hacer algo parecido.

Pese a los relevos y al acompañamiento de una autocaravana y una furgoneta (en la que pondrán ir descansando los atletas que no estén activos en cada momento), el reto no es del todo sencillo, sobre todo para ajustarse a los horarios que se han marcado. Tendrán que lograr al menos un ritmo promedio de 5 minutos y 13 segundos por kilómetro en un recorrido no exento de desniveles. No se había realizado hasta ahora algo igual, según apuntó Hernández. «Se había hecho la vuelta a la Isla por etapas», dijo en referencia a una prueba atlética que se celebraba tiempo atrás. «La diferencia aquí es que es con una caravana, con relevos y atravesamos Teno y Anaga», detalló.

Tras la salida a mediodía desde el casco orotavense, los primeros compases del reto se desarrollaron sin contratiempos. Minutos antes de las 13:00 horas, uno de los corredores encaraba con aparente solvencia el repecho que aparece en la TF-342 después del desvío peatonal hacia Tigaiga, mientras que sus compañeros lo esperaban junto a la caravana en el mirador de El Lance. Ya a las 17:00 horas acumulaban unos 63 kilómetros y se encontraban en el municipio de Santiago del Teide, según se podía ver en un seguimiento en vivo a través de la aplicación Wikiloc. El objetivo es que lleguen hoy a mediodía al mismo lugar de la salida.

Sea como fuere, la vertiente más deportiva no es la principal. «El objetivo es visibilizar la enfermedad y lograr un impacto social para que se apoyen las acciones que realizamos», remarcaron desde Pichón Trail Project. Esta entidad es más un colectivo social que un club, aunque cuenta con un nutrido grupo de atletas que lucen la ropa y la banderola del equipo en las carreras.

En su ámbito de apoyo a quienes padecen la mencionada patología, realizan acciones de ayuda domiciliaria, fisioterapia, psicología, primera necesidad, técnicas o pago del acceso a complejos deportivos... Por citar algunas otras iniciativas, el pasado mes de mayo lanzaron un concurso en redes sociales bajo el título Tu mejor eslogan, en coincidencia con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, en el que se buscaban frases motivadoras para resistir a la enfermedad. También han comprado una Joëlette, una especie de silla que sirve para llevar a un pasajero que no puede correr y que portan otros atletas.

En junio, cuando anunciaron el proyecto que se desarrolla ayer y hoy, explicaban desde la organización que hubo un momento en el que empezaron a darse cuenta de que el colectivo de personas con esclerosis múltiple, «además de vivir con la enfermedad, que ya es complicado, tenía que luchar cada día con un montón de obstáculos y estigmas sociales». Es por ello que ofrecen actividades destinadas a visibilizar y otras con las que les ofrecen «un asidero donde agarrarse en los peores momentos», según expresaba Álvarez. También buscan cambiar la percepción que la sociedad tiene sobre la esclerosis múltiple, y precisamente para ello han planificado el reto deportivo de este verano.

Detrás de la citada asociación y del actual desafío se encuentra una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central. Cada 30 de mayo, desde el año 2009, se celebra el Día Mundial para hacer visible la que se suele llamar la enfermedad de las mil caras, porque no a todas las personas les afecta de la misma manera ni con los mismos síntomas. «Esto dificulta muchísimo su diagnóstico y hasta la forma de relacionarse entre quienes la padecemos», indica el presidente de Pichón Trail Project. Más en detalle, y según la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, sobre 2.500.000 personas tienen esclerosis múltiple en el mundo y 770.000 en Europa, mientras que se calcula que en España pueden padecerla 55.000.