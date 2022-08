Santa Cruz y La Laguna piden que el servicio de guagua y tranvía sea gratis

Los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, José Manuel Bermúdez (CC) y Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), respectivamente, así como Fernando Clavijo (CC), senador por la Comunidad Autónoma, reivindican el transporte gratuito en guagua y en tranvía para la Isla. Consideran insuficiente la bonificación del 50% anunciada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para este servicio a partir del 1 de septiembre y hasta que concluya el año. Todos reclaman un trato igualitario respecto a la Península y Baleares.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado lunes el Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte que, entre otras acciones, articula la gratuidad de los servicios de cercanías, rodalies y Media Distancia convencional entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, tal y como anunció Pedro Sánchez en el debate del estado de la nación. De acuerdo con esta medida, que se enmarca en el plan de ahorro energético y descuentos al transporte público, el Gobierno bonificará el 100% del transporte ferroviario en Baleares y aumentará del 30% al 50% la bonificación de las guaguas en Canarias.

El regidor chicharrero, el nacionalista José Manuel Bermúdez, fue de los primeros cargos públicos que levantó la voz para reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez lo mismo que concede al resto de regiones del país: la gratuidad del transporte público. Y, en particular, del tranvía que, en el fondo, no es más que una variante del tren a menor escala. Es más, Bermúdez considera «inconcebible» que el Gobierno central no haya incluido el tranvía metropolitano de Tenerife en una medida de la que en el resto del país se beneficiarán los usuarios habituales de los trenes de cercanías. «Por supuesto que habría que aplicarlo también al tranvía», subrayó ayer.

En la misma sintonía, su homólogo de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha trasladó al presidente del Cabildo, Pedro Martín, la necesidad de iniciar las gestiones oportunas ante el Gobierno de Canarias, Ministerio de Transporte y Presidencia del Gobierno de España «para que los vecinos de la zona metropolitana de Tenerife puedan disfrutar de las mismas ayudas, y en idénticas condiciones, que la ciudadanía del territorio peninsular y de Baleares con las subvenciones del transporte ferroviario». Por ello, defiende que el tranvía pueda acogerse a las bonificaciones al transporte aprobadas por el Consejo de Ministros.

Doble vara de medir

«Una burla» es la expresión que empleó el senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, al calificar la bonificación del 50% al precio del billete de guagua para los canarios. Tras acusar a Sánchez de premiar con transporte gratuito en tren a toda España, definió tal medida como un castigo a Canarias y dijo no entender «por qué el Gobierno estatal niega a los canarios lo que da a los madrileños, a los andaluces, a los gallegos e, incluso, a los baleares, discriminando a los 2,2 millones de canarios». Esta «doble vara de medir» la atribuye a que el presidente «sigue sin entender que el impacto de cualquier crisis o recesión económica es mayor en las Islas que en el territorio peninsular».

El secretario general de los nacionalistas también reprocha la actitud del Gobierno canario y, de forma especial, de su presidente, Ángel Víctor Torres. Al tiempo, se cuestionó que «si el tren en Baleares, que depende del Gobierno autónomo, se bonifica al 100%, cómo es posible que aquí no se plantee una medida similar en tranvía y guaguas».