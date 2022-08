Educación revisa las becas denegadas a 250 alumnos de Tenerife con necesides especiales

Un total de 250 familias tinerfeñas esperan por el cobro de las becas de Ministerio de Educación correspondientes al curso que acaba de terminar. Les fueron denegadas pese a que, aseguran, presentaron toda la documentación en tiempo y forma. La mayoría son ayudas para Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) que van destinadas a personas especiales, sobre todo niños. Los afectados señalan que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que debe tramitar por ley la documentación, «no lo hizo por un error informático y no quedó registrada en Madrid». El área del Gobierno regional argumenta que «continúa la revisión» y que «las becas se pagarán si se cumplen los requisitos». «Lo demuestran los dos abonos realizados en junio», detalla Educación.

«No hemos cobrado la ayuda del Ministerio para el curso 2021-2022 por la negligencia y la dejadez de la Consejería de Educación a la hora de tramitar las becas». Así de contundente se muestra Alexandra Bormann, portavoz de las familias tinerfeñas afectadas. A muchos beneficiarios se les ha denegado esta ayuda supuestamente, según reclaman, por un problema en la tramitación de la documentación producido en la consejería de Educación. Esta administración está obligada por ley a ejercer como intermediaria entre los solicitantes y el Ministerio.

La problemática denunciada por los damnificados se da exclusivamente en Tenerife

Error informático.

La situación surge tras la presentación de la solicitud de beca al Ministerio. Éste pide, en el periodo de subsanación, documentación complementaria. La Consejería de Educación es el organismo que debe trasladarla pero, según la versión de las familias, «por un error, en concreto un problema con la aplicación informática» nunca llegó al Ministerio de Educación. Consecuencia: las peticiones de beca son rechazadas, a pesar de que, en muchos de los casos, las familias ya han abonado los gastos derivados de la educación de sus hijos.

Alexandra explica que «en Tenerife, donde se da en exclusiva el problema, se tramitaron 4.284 peticiones; de ellas, 3.126 fueron aprobadas y 1.122 denegadas». Los cálculos apuntan a unas 800 familias afectadas descontando aquellas que no reunían realmente os requisitos y cada año suponen en torno al 30%. Pero, añade la portavoz, «por el grupo de wasap que formamos y otras referencias tenemos contabilizadas 250».

Alexandra explica el proceso: «Presentamos solicitudes entre agosto y septiembre de 2021. El segundo paso es la revisión y envío a Madrid, y el tercero el periodo de reclamaciones, notificación e ingreso si procede. Presentamos la documentación en tiempo y forma pero no se registró nunca».

Pasan los meses y empiezan las llamadas a la Consejería: «Me entero por teléfono el 10 de marzo, y así me lo notifican el 23, de que la beca de mi hija está denegada definitivamente por no haber presentado la documentación en tiempo y forma cuando tengo el registro (muestra un documento certificado en Correos)».

Bormann subraya: «El plazo para el recurso de reposición era del 25 de marzo a 23 de abril. Lo presentamos y no debimos hacerlo porque no fue un error nuestro. Puede tardar hasta dos años en resolverse». Además, señala, «lo más probable es que los denieguen porque, aunque la documentación la presentamos en tiempo y forma, allí no consta. Nos quedaría ir al Contencioso-Administrativo, la vía judicial, pero eso tiene un coste elevado que la mayoría no podemos afrontar».

Niños especiales.

El problema se agrava en el caso de las becas para alumnos con necesidades especiales, la mayoría, ya que se destinan al abono de las terapias que previamente ya han pagado los padres hasta que llegue el dinero público. Alexandra tiene dos hijas. La pequeña Anahí, de 10 años, con autismo, necesita esas terapias y poder abonarlas depende de la beca. Y no son precisamente baratas. «Hablamos de miles de euros porque el mínimo mensual con apenas un par de sesiones oscila entre 220 y 350». El gabinete al que acude la niña ha aguantado hasta ahora, pero «ya no puede». Lo deja claro: «Si no recibo el dinero de la ayuda es imposible pagar, aunque mi hija tenga diagnosticada la discapacidad y sea una gran dependiente. El día a día ya es complicado con la terapia, imagínense sin ella».

Precedente negativo.

Otro problema añadido es el de las becas para el próximo curso porque «tenemos el precedente de esta denegación como una espada de Damócles». Alexandra apunta que «la convocatoria de las becas especiales la abrieron este año más pronto que nunca, en mayo, cuando suele ser en agosto pero se cierra el próximo 30 de septiembre».

Alexandra concluye: «Nos hemos reunido con todo el mundo, incluidos representantes de la Consejería, pero no nos dan una solución. Quiero aclarar que no nos mueve ningún criterio político, salvo el de resolver este grave problema para tantas familias».

Las familias consideran que no se registró su documentación para subsanar errores

«Continúa el pago».

La Consejería de Educación mantiene que «continúa el pago de las becas a quienes cumplan los requisitos». Destacan que se trata de una convocatoria del Ministerio de Educación y FP y no de la Consejería con lo cual «los plazos, las herramientas, las resoluciones y los abonos los hace el Ministerio».

Respecto a las becas pendientes de resolver por el Ministerio «son solicitudes que requirieron subsanación». Es decir, «los solicitantes no presentaron la documentación exigida en las bases de la convocatoria en el momento de pedirla». O bien, «el Ministerio entiende que la que aportaron no acredita que se cumplan con los requisitos establecidos y por eso les requirieron la documentación añadida».

Debe tenerse en cuenta, apunta, «que el Ministerio empezó a pagar las ayudas de quienes sí presentaron la documentación en tiempo y forma en noviembre». Los plazos de tramitación y resolución «son similares a otras convocatorias y no existe retraso respecto a años anteriores», resume.

Una clave es que, según afirma el departamento regional «ha finalizado la tramitación y el Ministerio prosigue con la resolución de las becas –de Canarias y del resto de Comunidades Autónomas». Muestra de ello «es que se han realizado dos abonos, el 6 y el 28 de junio». En cuanto a la revisión de los recursos, señala, «un tercio ya se encuentran en Intervención propuestos para abono».

Educación valora que «en esta convocatoria, el 74% de las solicitudes de becas en la provincia han sido aprobadas». El Ministerio sigue resolviendo recursos «por lo que la cifra aumentará». Esto supone que «tres de cada cuatro niños que han presentado solicitud tienen la beca aprobada. La mejor campaña de las cuatro últimas».

La consejería especifica que «atiende a la importancia que supone la asignación de ayudas al estudio, y más las becas para alumnado con necesidades de apoyo educativo». Por eso «se han mantenido reuniones con portavoces de las familias». Aclara que, además, «se han arbitrado medidas específicas de atención telefónica y por correo electrónico para facilitar la información y el asesoramiento que garantice el ejercicio de sus derechos».