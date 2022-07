Francis González es un alcalde que lidera un equipo centrado en la gestión y en dar respuesta a los problemas del municipio. De su mano acabaron las noticias de tensiones políticas que envolvían al Ayuntamiento y se abrió una etapa de estabilidad que está permitiendo al municipio crecer y avanzar ofreciendo a los icodenses un mejor servicio.

El municipio ha dado un salto enorme en materia de gestión: se está cancelando deuda, se han multiplicado las inversiones, se incrementan las partidas para servicios sociales… Recientemente, en un pleno municipal, han aprobado incorporar a las cuentas de 2022 una nueva inyección con cargo al remanente líquido de tesorería.

Sí, tras la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, disponíamos de un remanente líquido de Tesorería de 17.607.661 euros, de los cuales ya se han incorporado al presente presupuesto para gastos generales e inversión la cantidad de 6.889.07 euros, aprobados en el último trimestre de 2021 como estrategia para hacer frente a la crisis económica provocada, no sólo por el covid-19, sino además por la evolución de los indicadores económicos de ese mismo ejercicio con el alza de los precios de los combustibles que ha conllevado además incrementos en los precios de las materias primas.

Y ahora, han aprobado una nueva inyección en el Presupuesto de 2022 también con cargo al remanente del pasado ejercicio. ¿A qué se destina exactamente esta nueva inyección del remanente?

De los 3.243.000 euros más del remanente de Tesorería que se incorporan, destacan los 120.000 euros más que se destinan al área de Servicios Sociales, 300.000 euros más en ayudas escolares, 25.000 euros más para el área de Igualdad, 100.000 euros más para Juventud, 310.000 euros más para Cultura, 100.000 más para Deportes, 1.000.000 euros más en ayudas al sector económico, 30.000 euros más en ayudas al sector del taxi, una incorporación de otros 200.000 euros más para el fomento del empleo, 180.000 euros más destinados al Plan de Dinamización Comercial, otros 40.000 euros más en promoción turística, 100.000 euros más para la Policía, Seguridad y Protección Civil; y 550.000 euros más de transferencias a las empresas públicas Icodemsa (50.000 euros) e Icodtesa (500.000 euros) para el mantenimiento de sus prestaciones de servicios.

Un marcado carácter social y de apoyo a la economía especialmente a las pequeñas empresas y emprendedores locales…

Por supuesto, a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Este es un presupuesto marcadamente social con más de 3 millones de euros de gasto social. Tratamos de generar economía local y apoyarla pero también de dar respaldo a las familias de Icod.

También a pagar deuda y a abonar facturas pendientes, incluso de la anterior Corporación…

Sí, destinamos 3.383.276 euros para pagar deuda. Soy consciente de que puede haber gente que no entienda la importancia que tiene para una Corporación local ir quitando deuda, pero le aseguro que es mucha. Si ponemos el símil con una familia, imagínese la tranquilidad que supone bajar lo que se debe a los bancos: menos intereses, menos dinero a pagar mes a mes y más capacidad de maniobra. Por no hablar de que con mucha probabilidad Europa volverá en breve a implantar las reglas fiscales y por eso es tan importante llegar a ese momento con las cuentas lo más saneadas posibles y poder tener así margen de maniobra. Del pasado, lamentablemente, hemos heredado una deuda que ha limitado la capacidad de acción del Ayuntamiento de Icod de los Vinos y hay errores del pasado que nosotros no vamos a permitir que se repitan. Por eso, ahora, estamos dando continuidad a la planificación presupuestaria iniciada en 2020, cuando se llevó a cabo una amortización de la deuda que continuó en el 2021.

Crece el presupuesto y, por lo tanto, crece también la capacidad del Ayuntamiento para responder a los vecinos y vecinas de Icod de los Vinos.

Sí, es una inyección derivada de una buena gestión; de trabajo serio y comprometido que nos permite ahora afrontar con más garantía estos momentos inciertos; ofreciendo un mejor servicio y apoyando a las familias, pequeñas empresas y autónomos locales. Todas las previsiones económicas elaborados por organismos internacionales nos hablan de un otoño caliente en lo económico y cuanto mejor preparados estemos para hacerle frente; mejor servicio podremos prestarle a los ciudadanos.

Un éxito si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento no cuenta con el músculo administrativo que tienen otros municipios cercanos, ¿no?

Efectivamente y no hubiera sido posible mejorar la gestión sin la implicación y compromiso del equipo de Gobierno que nos ha permitido liquidar el presupuesto de 2021 en los primeros meses del año cuando, lo habitual hasta ahora era que la liquidación se cerrara cerca del verano o incluso en los últimos meses del año.

Arranca el mes de agosto pero usted no para. Acaba de ser elegido candidato a la alcaldía por Coalición Canaria y se mantiene la actividad del Ayuntamiento de Icod...

No paramos, no. Para mí es un orgullo ser elegido de nuevo candidato con la unanimidad de la asamblea local y me siento muy feliz por el cariño y el apoyo que me trasladan mis compañeros. Estoy convencido de que tenemos el mejor equipo, las mejores personas y el mejor proyecto para Icod de los Vinos. ¡Y no paramos! Precisamente, la próxima semana se celebrará una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la encuesta vecinal que se ha realizado para conocer la opinión vecinal sobre el tipo de arena a utilizar en el proyecto de recuperación de la Playa de San Marcos que hemos conseguido que se apruebe.